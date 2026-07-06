Mutatjuk a Tisza-kormány önkényuralmával szembeni tüntetés részleteit

Magyar Péter benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Egy tollvonással váltanák le a köztársasági elnököt, menesztenék az alkotmánybírákat és korlátoznák a szabad választójogod – írják a „Stop Önkény!” elnevezésű tüntetés eseményének leírásában. A Fidesz a tüntetést a Tisza-kormány önkényuralmával szemben szervezi, mivel a kormány „azt hiszi, hogy bármit megtehetnek”.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Gyere el te is, tiltakozzunk együtt az önkényuralom ellen!

– üzenték.

Az esemény leírása szerint a tüntetés július 9-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik majd a Sándor-palota mellett.