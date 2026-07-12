Nagy István: Magyar Péter nem mond igazat a génszerkesztésről

Az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került a GMO-kérdése, miután a Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták az új génszerkesztési technológiákra vonatkozó uniós szabályozást. A vita egyik központi eleme, hogy a Tisza Párt magyarországi kommunikációja nincs összhangban az Európai Parlamentben leadott szavazatával: miközben itthon a GMO-mentes mezőgazdaság fontosságáról beszélnek, Strasbourgban támogatták a szabályozást. A témáról Nagy István volt agrárminisztert kérdeztük, aki szerint a génszerkesztés kérdésében továbbra is az elővigyázatosság elvének kell érvényesülnie. Az interjúban arról is beszél,
- miért tartja tévesnek Magyar Péter kijelentéseit,
- milyen veszélyeket lát a fogyasztók tájékoztatásának gyengítésében,
- és miért sürgeti, hogy a magyar kormány ismét az Európai Unió Bíróságán támadja meg a szabályozást.
Nagy István: A magyar gazdáknak joguk van eldönteni, milyen vetőmaggal szeretnének dolgozni
– Milyen elvet tart szem előtt a GMO-technológiák és az új génszerkesztési eljárások megítélésekor?
– Én továbbra is az elővigyázatosság elvében hiszek. Az új technológiákat meg kell ismerni, alaposan meg kell vizsgálni, de a magyar emberek választási jogát, a gazdák szabadságát és Magyarország GMO-mentességét nem szabad könnyelműen feladni. A föld, amit ma művelünk, nemcsak a miénk, hanem azoké is, akik utánunk jönnek.
– Magyar Péter azt állította, hogy a génszerkesztés nem GMO. Ön szakemberként hogyan értékeli ezt a kijelentést?
– Magyar Péter nem mond igazat. Vegye alapul a saját államtitkárának, Kőrösi Leventének a kijelentéseit, vagy az Európai Unió Bíróságának ítéletét, amely kimondja, hogy a génszerkesztés génmódosítás. Ez nemcsak biológiai, hanem jogi alapon is alátámasztható tény.
A génszerkesztés során célzott emberi beavatkozással megváltoztatják egy élő szervezet genetikai állományát. Éppen ezért minden olyan technológiánál, amely a genetikai állományba avatkozik be, különösen óvatosnak kell lennünk. Lehet vitatkozni arról, hogy az új génszerkesztési technikák miben különböznek a hagyományos GMO-tól, de vannak kérdések, amelyekben nem lehet kompromisszum.
– Az egyik legnagyobb vita arról szól, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapnak-e. Miért fontos, hogy az emberek pontosan tudják, milyen technológiával előállított élelmiszert vesznek le a boltok polcairól?
– Elfogadhatatlannak tartom azt is, hogy a vásárlók ne kapjanak egyértelmű tájékoztatást. A magyar gazdáknak joguk van eldönteni, milyen vetőmaggal szeretnének dolgozni, Magyarországnak pedig joga van megőrizni a GMO-mentes mezőgazdaságot. Nem azért, mert ellenségei lennénk az innovációnak vagy félnénk a tudománytól, hanem mert a mezőgazdaságban a bizalom és a biztonság a legfontosabb érték.
Magyarország nem mennyiséggel, hanem minőséggel lehet versenyképes, ezért volt stratégiai döntés a GMO-mentes mezőgazdaság megteremtése.
Most pedig ezen az elven készülnek változtatni. Veszélyes terepre lép ezzel a Tisza-kormány. Ha egyszer elveszítjük a fogyasztók bizalmát, azt nagyon nehéz visszaszerezni.
– A vita másik központi eleme, hogy a szabályozás elfogadásával túl nagy teret nyernek a nagy vetőmag- és agráripari cégek. Ön szerint megalapozott ez az aggodalom?
– Ugyanez a kérdés merül fel itt is. Ki birtokolja majd ezeket a technológiákat? Ki rendelkezik a vetőmagok szabadalmai felett? Mennyire maradnak szabadok a gazdák döntései? Ha néhány globális szereplő kezében összpontosulnak a vetőmagok, a szabadalmak és a technológia, akkor ez már nem pusztán tudományos, hanem szuverenitási, gazdasági és élelmiszerbiztonsági kérdés.
– Ön szerint, ha a génszerkesztett termékek megjelennek Magyarországon, lesz-e még lehetőség később kivonni őket a piacról?
– Ez rendkívül nehéz kérdés. Az új szabályozás alapján ezeket a termékeket nem is kell engedélyeztetni, elegendő bejelenteni őket, és az üzletek polcain sem kell külön jelölni. Ráadásul a szabályozás bevezetése minden tagállam számára kötelező.
Ezért, ha a jelenlegi agrárminiszter valóban meg akarja őrizni Magyarország Alaptörvényben rögzített GMO-mentes státuszát, akkor sürgősen meg kell támadni ezt a döntést az Európai Bíróságon.
Korábban a nemzeti kormánynak már sikerült pert nyernie GMO-ügyben. Sok sikert kívánok ehhez az eljáráshoz, és minden segítséget, tapasztalatot szívesen átadunk.