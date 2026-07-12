Nagy István: Magyar Péter nem mond igazat a génszerkesztésről

Az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került a GMO-kérdése, miután a Tisza európai parlamenti képviselői megszavazták az új génszerkesztési technológiákra vonatkozó uniós szabályozást. A vita egyik központi eleme, hogy a Tisza Párt magyarországi kommunikációja nincs összhangban az Európai Parlamentben leadott szavazatával: miközben itthon a GMO-mentes mezőgazdaság fontosságáról beszélnek, Strasbourgban támogatták a szabályozást. A témáról Nagy István volt agrárminisztert kérdeztük, aki szerint a génszerkesztés kérdésében továbbra is az elővigyázatosság elvének kell érvényesülnie. Az interjúban arról is beszél,

miért tartja tévesnek Magyar Péter kijelentéseit,

milyen veszélyeket lát a fogyasztók tájékoztatásának gyengítésében,

és miért sürgeti, hogy a magyar kormány ismét az Európai Unió Bíróságán támadja meg a szabályozást.

„Veszélyes terepre lépett a Tisza-kormány” – így értékelte Nagy István az új génszerkesztési szabályozás körüli fejleményeket. (Forrás: Facebook/Nagy István)

Nagy István: A magyar gazdáknak joguk van eldönteni, milyen vetőmaggal szeretnének dolgozni

– Milyen elvet tart szem előtt a GMO-technológiák és az új génszerkesztési eljárások megítélésekor?

– Én továbbra is az elővigyázatosság elvében hiszek. Az új technológiákat meg kell ismerni, alaposan meg kell vizsgálni, de a magyar emberek választási jogát, a gazdák szabadságát és Magyarország GMO-mentességét nem szabad könnyelműen feladni. A föld, amit ma művelünk, nemcsak a miénk, hanem azoké is, akik utánunk jönnek.

– Magyar Péter azt állította, hogy a génszerkesztés nem GMO. Ön szakemberként hogyan értékeli ezt a kijelentést?

– Magyar Péter nem mond igazat. Vegye alapul a saját államtitkárának, Kőrösi Leventének a kijelentéseit, vagy az Európai Unió Bíróságának ítéletét, amely kimondja, hogy a génszerkesztés génmódosítás. Ez nemcsak biológiai, hanem jogi alapon is alátámasztható tény.

A génszerkesztés során célzott emberi beavatkozással megváltoztatják egy élő szervezet genetikai állományát. Éppen ezért minden olyan technológiánál, amely a genetikai állományba avatkozik be, különösen óvatosnak kell lennünk. Lehet vitatkozni arról, hogy az új génszerkesztési technikák miben különböznek a hagyományos GMO-tól, de vannak kérdések, amelyekben nem lehet kompromisszum.