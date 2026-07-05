A Budapesti Közlekedési Központ az Origo megkeresésére részletesen reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint manipulálhatták a klímaberendezések ellenőrzéséről készült dokumentációkat, valamint a munkaidő-elszámolások körül is szabálytalanságok merültek fel. A BKK válaszában elismerte, hogy több munkavállaló meghamisította a szolgáltatásellenőrzéshez kapcsolódó bizonylatokat.

Súlyos visszaéléseket ismert el a BKK (Fotó: MW archív)

A BKK beismerte, hogy hamisították a dokumentumokat

A társaság közölte, hogy a taxi- és közösségi közlekedési szolgáltatások – köztük a klímaberendezések működésének – ellenőrzése folyamatosan zajlik. Az ellenőrzést végző munkatársak menetlevelet vezetnek, szükség esetén éjszakai műszakban dolgoznak, valamint jegyzőkönyvet készítenek az elvégzett vizsgálatokról.

A BKK tájékoztatása szerint azonban ezek közül több dokumentumot az elmúlt évek során meghamisítottak azok a munkavállalók, akik ellen – közvetlen vezetőjükkel együtt – néhány héttel ezelőtt belső vizsgálat indult egy bejelentés nyomán.

A társaság közölte, hogy miután 2026 májusában egyes munkatársak tájékoztatták a közép- és felsővezetést az esetről, összehangolt belső ellenőrzési, compliance- és vállalatbiztonsági vizsgálatot rendeltek el.

Ennek eredményeként az érintett szakterületi vezetőt azonnal felfüggesztették, majd megszüntették a jogviszonyát. A pótlékokkal való visszaélésekben érintett munkavállalókat szintén elbocsátják.

A BKK hangsúlyozta, hogy a belső vizsgálat megállapította: a manipuláció célja a magasabb műszakpótlék megszerzése volt, és nem a szolgáltatás minőségének befolyásolása. A társaság szerint az is bizonyítást nyert, hogy a visszaélések a közvetlen felettes támogatásával történtek, ugyanakkor további vezetők nem tudtak róluk.

A közlekedési vállalat közölte azt is, hogy a munkáltatói intézkedések mellett polgári és büntetőjogi következmények alkalmazását is előkészítik. Emellett a szolgáltatásellenőrzési terület teljes működését felülvizsgálták, és több azonnali, illetve középtávú intézkedésről döntöttek a hasonló visszaélések megelőzése érdekében.

Sorozatos meghibásodások a fővárosi járműveknél

Mint korábban megírtuk, Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatóján arról beszélt: súlyos kérdéseket vet fel, ha a klímaberendezések ellenőrzésével kapcsolatos dokumentációkat manipulálták, különösen annak fényében, hogy az elmúlt napok hőségében egymást követték a budapesti járművek klímameghibásodásai.

A politikus felidézte, hogy a hírek szerint a belső ellenőrzést végző munkatársakat arra utasíthatták, hogy a ténylegesen elvégzettnél jóval több ellenőrzést tüntessenek fel a nyilvántartásokban. Elmondása szerint előfordulhatott, hogy 3–10 jármű átvizsgálása után is legalább 20 jármű ellenőrzését jegyezték fel, hogy papíron nagyobb volumenű vizsgálat látszatát keltsék.

Szepesfalvy Anna arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli hőség idején egymást követték a budapesti buszok és villamosok klímaberendezéseinek meghibásodásai. A frakcióvezető szerint, ha az ellenőrzések és a karbantartások megfelelően zajlottak volna, aligha fordulhatott volna elő ennyi meghibásodás ilyen rövid idő alatt.