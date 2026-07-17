Navracsics Tibor visszaszólt Magyar Péternek: Ha a Fidesz a bűnözők pártja, akkor ön is bűnöző

A Fidesz jövőjéről, politikai márkájának megújíthatóságáról és a párt társadalmi megítéléséről beszélt Navracsics Tibor Krug Emília Szinten túl című podcastműsorában. Az egykori miniszter szerint a következő egy év döntő lehet abból a szempontból, hogy a Fidesz képes-e ismét megerősödni.

Navracsics Tibor szavait idézte Magyar Péter, de valami fölött elsiklott (Forrás: Facebook)

Úgy fogalmazott, hogy a magyar közvélemény többsége jelenleg „bűnözők társaságaként” tekint a pártra. Ha ezen a képen a Fidesz nem tud változtatni, kevés esélye lehet arra, hogy rövid időn belül visszaszerezze korábbi politikai erejét – mutatott rá Navracsics Tibor.

A volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról is beszélt, hogy

szükség esetén Orbán Viktorral is vitába szállna,

ha úgy látná, hogy a Fidesz rossz irányba indul. Határozottan kijelentette azt is, hogy kilépne abból a pártból, amely Magyarországot ki akarná vezetni az Európai Unióból.

A miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben idézte Navracsics Tibor nyilatkozatát.

Ezért ellenzi a Fidesz a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását…

– utalt Magyar Péter arra a megjegyzésre, hogy „a magyar közvélemény többsége úgy tekint a Fideszre, mint bűnözők társaságára”. A kormányfő az interjúból csak ezt a kiragadott részletet tartotta fontosnak megemlíteni, holott Navracsics Tibor az interjúban a Fidesz megítéléséről és megújításának szükségességéről beszélt, és nem a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH).

Az Index szerint Navracsics Tibor válaszolt a miniszterelnök bejegyzésére.

Kedves miniszterelnök úr! Ne feledje, ha a Fidesz a bűnözők pártja, akkor ön is bűnöző. Tizennégy év a „maffia” szolgálatában sok idő, látom, nem múlt el nyomtalanul!

– írta Navracsics Tibor, a miniszterelnök fideszes múltjára emlékeztetve.