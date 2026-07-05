Nem hozta lázba a szlovákokat az ország tizedik népszavazása

Érvénytelen lett a szombaton tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot – jelentette vasárnap a szlovákiai Új Szó.
Amint az Origó korábban megírta, népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában. Az ország történetének tizedik össznépi cenzusán
egy, a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről,
valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani.
Elsöprő többségben az igenek, de a részvétel rendkívül alacsony a népszavazáson
Ahogyan a szlovákiai hírportál arról vasárnap beszámolt, a népszavazáson a 4 369 989 választásra jogosult közül 705 227-en vettek részt, ami
16,13 százalékos részvételi aránynak felel meg, így érvénytelen lett a szombaton tartott népszavazás,
mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot, jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a szlovák Állami Választási Bizottság.
A referendum megtartását célzó petíciót a parlamenten kívüli, az előző kormány védelmi minisztere, Jaroslav Nad vezette Demokraták (Demokrati) párt kezdeményezte.
A népszavazáson két kérdésre lehetett választ adni, hogy
- a választók egyetértenek-e az úgynevezett életjáradék eltörlésével, amely többek között Robert Fico (Smer) miniszterelnököt is megilleti, itt a résztvevők 93,43 százaléka igennel, 5,32 százaléka nemmel szavazott,
- támogatják-e a Különleges Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) újbóli létrehozását, erre a résztvevők 92,23 százaléka igennel, 6,07 százaléka nemmel válaszolt.
A szlovák belügyminiszter, Matús Sutaj Estok a referendumot sikertelennek és politikai fiaskónak nevezte. Szerinte az alacsony részvételi arány miatt a népszavazás kudarcba fulladt, és a Demokratáknak bocsánatot kellene kérniük, valamint meg kellene téríteniük a népszavazás költségeit. Az elemzők szerint azzal, hogy a voksolás érvénytelen lett, Robert Fico helyzete erősödött.