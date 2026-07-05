Nem hozta lázba a szlovákokat az ország tizedik népszavazása

Érvénytelen lett a szombaton tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot – jelentette vasárnap a szlovákiai Új Szó.

Népszavazás Szlovákiában, 2026-ban

Fotó: Martin Medňanský / TASR

Amint az Origó korábban megírta, népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában. Az ország történetének tizedik össznépi cenzusán

egy, a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani.

Elsöprő többségben az igenek, de a részvétel rendkívül alacsony a népszavazáson

Ahogyan a szlovákiai hírportál arról vasárnap beszámolt, a népszavazáson a 4 369 989 választásra jogosult közül 705 227-en vettek részt, ami

16,13 százalékos részvételi aránynak felel meg, így érvénytelen lett a szombaton tartott népszavazás,

mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot, jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a szlovák Állami Választási Bizottság.

A referendum megtartását célzó petíciót a parlamenten kívüli, az előző kormány védelmi minisztere, Jaroslav Nad vezette Demokraták (Demokrati) párt kezdeményezte.

A népszavazáson két kérdésre lehetett választ adni, hogy