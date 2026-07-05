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népszavazás

Nem hozta lázba a szlovákokat az ország tizedik népszavazása

12 perce
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Szlovákiában szombaton voksolhattak az emberek arról, hogy újra legyen-e különleges ügyészség, valamint megvonják-e a közjogi méltóságok élethosszig tartó juttatását. A népszavazás érvénytelen lett, a szlovákok alig több mint 16 százaléka szavazott.
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népszavazásszlovákiaúj szórészvételi arányeredmények

Érvénytelen lett a szombaton tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot – jelentette vasárnap a szlovákiai Új Szó.

Népszavazás Szlovákiában, 2026-ban, Na Slovensku sa v sobotu o 7.00 hod začalo v poradí desiate referendum v histórii. Vyhlásil ho prezident SR Peter Pellegrini na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Občania môžu hlasovať vo svojom volebnom okrsku alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu do 22.00 h. Na snímke volič upravuje hlasovací lístok za volebnou zástenou vo volebnej miestnosti počas referenda v obci Koválovec v okrese Skalica v sobotu 4. júla 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský
Népszavazás Szlovákiában, 2026-ban
Fotó: Martin Medňanský / TASR

Amint az Origó korábban megírta, népszavazást tartottak szombaton Szlovákiában. Az ország történetének tizedik össznépi cenzusán

egy, a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről,

valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehetett véleményt mondani.

Elsöprő többségben az igenek, de a részvétel rendkívül alacsony a népszavazáson

Ahogyan a szlovákiai hírportál arról vasárnap beszámolt, a népszavazáson a 4 369 989 választásra jogosult közül 705 227-en vettek részt, ami

16,13 százalékos részvételi aránynak felel meg, így érvénytelen lett a szombaton tartott népszavazás,

mivel a részvételi arány nem érte el a jogszabályban előírt 50 százalékot, jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a szlovák Állami Választási Bizottság.

A referendum megtartását célzó petíciót a parlamenten kívüli, az előző kormány védelmi minisztere, Jaroslav Nad vezette Demokraták (Demokrati) párt kezdeményezte.

A népszavazáson két kérdésre lehetett választ adni, hogy

  • a választók egyetértenek-e az úgynevezett életjáradék eltörlésével, amely többek között Robert Fico (Smer) miniszterelnököt is megilleti, itt a résztvevők 93,43 százaléka igennel, 5,32 százaléka nemmel szavazott,
  • támogatják-e a Különleges Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) újbóli létrehozását, erre a résztvevők 92,23 százaléka igennel, 6,07 százaléka nemmel válaszolt.
Schmitt Pál és Novák Katalin juttatását is elvenné Magyar Péter

A szlovák belügyminiszter, Matús Sutaj Estok a referendumot sikertelennek és politikai fiaskónak nevezte. Szerinte az alacsony részvételi arány miatt a népszavazás kudarcba fulladt, és a Demokratáknak bocsánatot kellene kérniük, valamint meg kellene téríteniük a népszavazás költségeit. Az elemzők szerint azzal, hogy a voksolás érvénytelen lett, Robert Fico helyzete erősödött. 

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