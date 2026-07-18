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Karácsony Gergely

Karácsony Gergely vitát kezdeményez a német megszállási emlékmű sorsáról

11 perce
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Karácsony Gergely szerint ideje újragondolni a Szabadság téren álló vitatott alkotás jövőjét. A főpolgármester szerint a német megszállási emlékmű „velejéig hazug”, ezért társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményez a sorsáról. Úgy véli, a végső döntést a fővárosnak és a kormánynak közösen kellene meghoznia.
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„Tizenkét éve áll a Szabadság téren a német megszállási emlékmű. Végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug. Beszéljük meg, mi legyen vele!”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester egy videóüzenetet is mellékelt, amelyben hosszasan ecsetelte, miért tartja elfogadhatatlannak az emlékművet, és társadalmi párbeszédet sürgetett a jövőjéről.

Karácsony Gergely társadalmi párbeszédet sürget a német megszállási emlékműről (Fotó: Bielik István)
Karácsony Gergely társadalmi párbeszédet sürget a német megszállási emlékműről (Fotó: Bielik István)

Szerinte a szobor nemcsak esztétikailag kifogásolható, hanem azért is, mert „velejéig hazug”, mivel azt a történelmi képet sugallja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt. Karácsony Gergely bejelentette: felkérte a Budapest Galéria köztéri művészeti szakmai tanácsát, hogy indítson társadalmi párbeszédet az emlékmű jövőjéről. Elmondása szerint 

azt szeretnék megvizsgálni, hogy az emlékmű maradjon-e a helyén, távolítsák el, vagy szülessen valamilyen olyan kreatív megoldás, amely új kontextusba helyezi azt.

A főpolgármester szerint a társadalmi és szakmai vélemények megismerése után a fővárosnak és a kormánynak közösen kellene döntést hoznia az emlékmű sorsáról.

 

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