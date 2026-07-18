Karácsony Gergely vitát kezdeményez a német megszállási emlékmű sorsáról

„Tizenkét éve áll a Szabadság téren a német megszállási emlékmű. Végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug. Beszéljük meg, mi legyen vele!”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester egy videóüzenetet is mellékelt, amelyben hosszasan ecsetelte, miért tartja elfogadhatatlannak az emlékművet, és társadalmi párbeszédet sürgetett a jövőjéről.

Karácsony Gergely társadalmi párbeszédet sürget a német megszállási emlékműről (Fotó: Bielik István)

Szerinte a szobor nemcsak esztétikailag kifogásolható, hanem azért is, mert „velejéig hazug”, mivel azt a történelmi képet sugallja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt. Karácsony Gergely bejelentette: felkérte a Budapest Galéria köztéri művészeti szakmai tanácsát, hogy indítson társadalmi párbeszédet az emlékmű jövőjéről. Elmondása szerint

azt szeretnék megvizsgálni, hogy az emlékmű maradjon-e a helyén, távolítsák el, vagy szülessen valamilyen olyan kreatív megoldás, amely új kontextusba helyezi azt.

A főpolgármester szerint a társadalmi és szakmai vélemények megismerése után a fővárosnak és a kormánynak közösen kellene döntést hoznia az emlékmű sorsáról.