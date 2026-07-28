A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: a Fidesz-KDNP-frakció nem támogatta a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállítását. Bóka János szerint az egyik javaslat a vagyonvédelmi eljárást hatósági eljárássá tette volna, tehát ez a folyamat közigazgatási bíróságok ellenőrzése mellett zajlott volna. A másik módosító javaslat a hivatal nyomozási cselekményeit a nyomozási bíró a büntetőeljárásban szokásosan felügyeletet gyakorló bíró ellenőrzése alá helyezte volna.

Leszavazta a Tisza Párt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal bírósági felügyeletét (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gyakorlatilag szabad kezet kapott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

Új politikai rendőrség alakul – erre hívta fel a figyelmet korábban Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, hogy a Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállítását.

Szerinte a Tisza Párt az alkotmányos intézmények vezetőinek és politikai ellenfeleinek kiiktatása után most egy új erőszakszervezetet hoz létre a teljes magyar társadalom felett.

Bóka János szerint az „új ÁVH” ezután bárkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat, tönkretehet, valamint magánszemélyek és cégek vagyona is politikai bosszú célpontjává válhat. Azt írta, hogy az új hivatal vizsgálódhat, nyomozhat, vádat emelhet, átvehet ügyeket az ügyészségtől, lehallgatásokat végezhet, fedett nyomozókat alkalmazhat, besúgóhálózatot építhet ki, vagyont foglalhat le és cégek irányítását is átveheti.

A frakcióvezető szerint mindezt jogorvoslat, felügyelet és érdemi ellenőrzés nélkül teheti meg. Hozzátette, hogy a hivatal vezetőit mentelmi jog illeti meg, saját intézkedéseikkel szembeni panaszokat pedig maguk vizsgálhatják ki. Úgy fogalmazott, ez

nem más, mint a totális, ellenőrzés nélküli önkény”.

Mint arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés tiszás többsége kedden megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. Az új hivatal megkapja a működéséhez szükséges költségvetési forrásokat és jogi felhatalmazást, beszámolási kötelezettsége pedig kizárólag az Országgyűlés felé lesz.