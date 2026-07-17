Új NKA-alelnököt nevezett ki Tarr Zoltán

Mattyasovszky-Zsolnay Bencét, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tarr Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökének – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán. A tárcavezető azt is bejelentette: szigorú elszámoltatás kezdődik az NKA-botrány átvilágításában. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt írta, még ma 806 pályázónak megy ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes nyilatkozataikat az általuk felhasznált támogatásokról.

Tarr Zoltán bejelentette, szigorú elszámoltatás kezdődik az NKA-botrány átvilágításában (Forrás: Facebook)

„Ezek azok a támogatások, amelyek az előző, bukott miniszter saját kereteként használt az ideiglenes, hírhedt kollégium támogatásaiból. Az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártunk fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes támogatás esetében elengedhetetlen” – ecsetelte a tárcavezető, majd hozzátette: ezt a munkát a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezetése és munkatársai, illetve az NKA új alelnöke, Mattyasovszky-Zsolnay Bence végzi, aki a kulturális szcénából jön, cégvezetői tapasztalattal.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) fűzőfő botrányt még Molnár Áron színész robbantotta ki azzal, hogy információkat tett közzé a szervezetről: ezek szerint a szervezet állami kifizetőhelyként pénzelt olyan zenészeket, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal indított nyomozást, a gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől több mint ezer támogatásról döntött, amelyek összege meghaladta a 17 milliárd forintot. Megírtuk azt is, hogy az NKA korábbi alelnökét, Bús Balázst előzetes letartóztatásba helyezték.

Hankó Balázs egykori kultúráért felelős miniszter szerint azonban az NKA által támogatott mintegy 1087 kulturális program egytől egyig szabályos pályázati eljárás keretében kapott támogatást, és minden esetben szakmai döntések születtek. Hankó korábban közleményben állt ki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) letartóztatott munkatársai mellett. A törvényi vizsgálat szerinte legitim, azonban a letartóztatások egyértelműen jogtalanok.

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