Újabb hónapokat töltenek letartóztatásban az NKA-ügy gyanúsítottjai

A Kecskeméti Járásbíróság négy gyanúsított letartóztatását meghosszabbította, két emberét pedig megszüntette az NKA-ügyben. A szerdán őrizetbe vett hetedik gyanúsítottról a közlemény nem adott új tájékoztatást.

NKA-ügy: A hatóságok hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezték Bús Balázs letartóztatását

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Négy gyanúsított letartóztatását meghosszabbították az NKA-ügyben

Újabb bírósági döntés született a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a júniusban letartóztatott hat gyanúsított közül négynek 2026. október 25-ig meghosszabbította a letartóztatását – közölte csütörtökön a Kecskeméti Törvényszék.

A hat embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A bíróság szerint továbbra is fennáll a jelenlétük biztosításának és a bizonyítás védelmének szükségessége. Két gyanúsítottnál a bűnismétlés veszélyét is megállapították.

A másik két ember letartóztatását megszüntették. Velük szemben november 23-ig bűnügyi felügyeletet rendeltek el. Engedély nélkül nem hagyhatják el a kijelölt települést, és rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságnál. A döntések nem véglegesek.

Az Index információi szerint Bús Balázs letartóztatását meghosszabbították, így az NKA korábbi alelnöke továbbra is letartóztatásban marad. Ezt védője, Dr. Papp Gábor közölte a lappal.

Júniusban hat embert vettek őrizetbe

A NAV június 23-án hat embert vett őrizetbe a több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást érintő nyomozásban. Közöttük volt Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő és Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felfüggesztett főigazgatója.

A bíróság június 25-én rendelte el a hat gyanúsított letartóztatását. A nyomozás azt vizsgálja, történhetett-e bűncselekmény az NKA támogatásainak odaítélése és kezelése során.

Újabb gyanúsítottat hallgattak ki

Szerdán derült ki, hogy az ügyészség egy hetedik embert is őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki. A sajtóinformációk szerint az érintett a Fidesz országgyűlési frakciójának munkatársa.