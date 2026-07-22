NKA-ügy: őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát is

Egy újabb személyt őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az NKA-ügyben, értesült a Telex a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségtől. Az ügyészség indítványozta az őrizetbe vett személy letartóztatását, arról csütörtökön dönt a Kecskeméti Járásbíróság.

A HVG arról írt, hogy kedden hajnalban az otthonából vitték el a Fidesz országgyűlési frakciójának egyik munkatársát, aki kormánytisztviselőként is dolgozik. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke a HVG kérdésére azt közölte, hogy az ügy és a közlemény lényege szempontjából nem releváns, hogy kiről van szó, így ezt az információt nem szeretnék kiadni.

Ezért foglalta le az ügyészség a Fidesz szervereit

A Telex megkeresésére az ügyészség szóvivője, Bodó Marianna azt mondta: „a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az eljárás során beszerzett adatok alapján a tegnapi napon kutatást hajtott végre egy politikai párthoz kapcsolódó elektronikus adatok tárolását biztosító szolgáltatónál. Az elektronikus adatok terjedelme és a közreműködés hiánya miatt a szerverek adattartalmának helyszínen történő mentésére nem volt lehetőség, az ügyészség az adathordozók lefoglalásáról döntött” – közölte, hozzátette, hogy jelenleg a a lefoglalt elektronikus eszközökhöz történő hozzáférés biztosítása és az adatok mentése, majd kiértékelése történik.

Orbán Viktor: Az NKA-ügy koncepciós eljárás, amellyel a Fideszt akarják ellehetetleníteni

Mint arról az Origo beszámolt, Orbán Viktor szerdán sajtótájékoztatót tartott, ahogy egyebek mellett azt közölte: az ügyészség eljárása példátlan, és hivatali visszaélés miatt feljelentést fontolgatnak. – Tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordulhat elő: az ügyészség politikai utasításra elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, a tagdíjbefizetést, a levelezést, mindent, holott az eljárás egy konkrét, a párttól független ügyben folyik – mutatott rá a Fidesz elnöke. Orbán Viktor az NKA-ügyet koncepciós eljárásnak tekinti, az érintettek szerinte semmi rosszat nem tettek, a kormány által a kulturális támogatásokra megszavazott összegeket osztották szét. Az ügy arra szolgál, hogy a Fideszt, amely túlélte a választási vereséget, és erősödőben van, politikailag ellehetetlenítsék – jelentette ki.