Magyar Péternek járó fizetést és aggasztóan széles jogkört kap az új szuperügyészség főnöke

Az Országgyűlés keddi döntése nyomán létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), amelynek vezetője nemcsak a miniszterelnök fizetésével összemérhető illetményre számíthat, hanem egy rendkívül széles jogosítványokkal rendelkező szervezet élére is kerül. A jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben, így szerdától hatályba is lépett, az Országgyűlésnek pedig harminc napja van az elnök és az elnökhelyettesek megválasztására.
Az NVVH elnöke kiemelt fizetést és rendkívüli jogosítványokat kap
A törvény szerint a hivatal elnökét és négy elnökhelyettesét az Országgyűlés választja meg 6 évre, kétharmados többséggel, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság javaslata alapján. Újraválasztásukra nincs lehetőség.
Az elnök havi bruttó illetménye a bírói illetményalap hétszerese, ami jelenleg 5,02 millió forint, az elnökhelyettesek pedig 3,94 millió forintos havi bruttó fizetésre jogosultak. Emellett az elnök miniszteri, az elnökhelyettesek pedig közigazgatási államtitkári juttatásokat is kapnak, így az NVVH vezetőjének javadalmazása gyakorlatilag megegyezik Magyar Péter illetményével.
Mivel az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban, valamint az Országgyűlésben is kétharmados Tisza-többség van, a hivatal vezetőinek kiválasztásában döntő szerepe lesz a kormánypártnak.
A hivatal emellett példátlanul széles hatáskörrel rendelkezik majd. Az NVVH vizsgálhatja többek között
- a közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzmozgásokat,
- az állami és uniós támogatások felhasználását,
- a koncessziós szerződéseket,
- az állami és önkormányzati vagyon kezelését,
- valamint az állami vállalatok működését.
A szervezet, amely jóval több mint hivatal, jogkörei alapján joggal nevezhető szuperügyészségnek, nemcsak adatokat kérhet be és helyszíni ellenőrzéseket tarthat, hanem az együttműködés megtagadása esetén magánszemélyekre akár 50 millió, szervezetekre pedig akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat.
Bizonyos esetekben a hivatal egy vállalatot felügyelet alá is helyezhet. A kijelölt felügyelő ellenőrizheti a szerződéseket és pénzügyi döntéseket, sőt egyes esetekben a társaság legfőbb döntéshozó szervének jogköreit is gyakorolhatja.
Az NVVH a saját hatáskörébe tartozó ügyekben ügyészi szervként is eljárhat: nyomozást folytathat, vádat emelhet és képviselheti a vádat a bíróság előtt. Emellett más nyomozó hatóságtól vagy az ügyészségtől is magához vonhat ügyeket, ha úgy ítéli meg, hogy így hatékonyabban érvényesíthető az állam büntetőigénye vagy a vagyon visszaszerzése.
A hivatal polgári és közérdekű pereket is indíthat, továbbá vizsgálatot folytathat azoknál a vállalkozásoknál is, amelyek bevételeik legalább 75 százalékát közbeszerzésekből, koncessziókból, állami vagy uniós támogatásokból, illetve állami forrásból származó hitelekből szerezték.
Mint az Origó beszámolt róla, a törvényt kedden írta alá az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök, majd még aznap este megjelent a Magyar Közlönyben, így a jogszabály szerdán, július 29-én azonnali hatállyal életbe lépett. A parlamentnek most 30 napja van, hogy megválassza az új hivatal vezetését.
Az intézmény elnökének személye árulkodó lehet
Mivel mind az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban, mind az Országgyűlésben kétharmados Tisza-többség van, a kiválasztási folyamatban gyakorlatilag a kormánypártnak van döntő szerepe.
Emiatt az NVVH elnökének személye fontos jelzés lehet arról, hogy a hivatal valóban független felügyeleti szervként működik-e majd, vagy inkább a politikai ellenfelek nyomás alá helyezését szolgálhatja.
Alkotmányjogász az Origónak: alkotmányos aggályok merülhetnek fel
Az NVVH széles jogosítványai alkotmányos kérdéseket is felvetnek – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Kiemelte, hogy egy olyan hivatal esetében, amely egyszerre rendelkezik vizsgálati, nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel, különösen fontos a megfelelő jogi kontroll és a hatalmi ágak elválasztásának érvényesülése.
Alkotmányos szempontból csak kivételesen indokolható, hogy egy hivatal egyszerre vizsgálati, nyomozati és vádképviseleti jogosítványokat gyakoroljon”
– fogalmazott. Hozzátette: a hatékony állami fellépés határa ott húzódik, ahol a széles hatáskör már veszélyeztetheti a hatalommegosztás elvét és a tisztességes eljárás garanciáit.
Az alkotmányjogász szerint külön kérdéseket vet fel, hogy az NVVH más nyomozó hatóságoktól vagy akár az ügyészségtől is magához vonhat ügyeket, miközben az ilyen döntésekkel szemben nincs külön jogorvoslati lehetőség. Mint mondta, európai összehasonlításban rendhagyónak számít egy ilyen széles ügyelvonási jogkör, amely szerinte csak erős garanciák mellett tekinthető elfogadhatónak.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalatok felügyelet alá helyezése jelentős beavatkozást jelenthet a gazdasági szereplők működésébe, ezért ezeknél az intézkedéseknél különösen fontos a bírói kontroll és az arányosság elvének betartása.
Az NVVH vezetőjének személyét illetően úgy fogalmazott: „a vezető személye kiemelkedő jelentőségű, mert a hivatal széles diszkrecionális jogkörökkel rendelkezik”. Hangsúlyozta, hogy önmagában a kétharmados választás nem garantálja a függetlenséget, ehhez átlátható kiválasztási eljárásra, összeférhetetlenségi szabályokra és érdemi elszámoltathatóságra is szükség van.
A hivatal elnökének több mint ötmillió forintos havi bruttó illetményéről szólva úgy fogalmazott: a magas javadalmazás önmagában nem alkotmányellenes, ugyanakkor egy újonnan létrehozott szerv esetében annak arányosságát a felelősségi körnek, a teljesítménynek és az elszámoltathatóságnak is indokolnia kell.
Az ellenzék szerint politikai rendőrség alakul
Az NVVH létrehozását a Fidesz élesen bírálta, a párt szerint ugyanis a hivatal a rendkívül széles jogosítványai miatt politikai eszközzé válhat.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az új intézményt a Tisza Párt politikai rendőrségének nevezte, amely szerinte alkalmas lehet arra, hogy politikai ellenfeleket és gazdasági szereplőket helyezzen nyomás alá.
A Fidesz szerint különösen aggályos, hogy az NVVH egyszerre rendelkezik ellenőrzési, nyomozati és vádképviseleti jogosítványokkal, miközben több intézkedésével szemben nincs önálló jogorvoslati lehetőség. A párt több tagja szerint a hivatal jogkörei kísértetiesen emlékeztetnek a korábbi Államvédelmi Hatóság (ÁVH) működésére, és egy ilyen széles hatáskörrel rendelkező szervezet nem egyeztethető össze a jogállamisággal.
Bóka János úgy fogalmazott:
a Tisza-kormány az új hivatallal olyan szervezetet hozott létre, amely bárkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és tönkretehet.”