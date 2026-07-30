Magyar Péternek járó fizetést és aggasztóan széles jogkört kap az új szuperügyészség főnöke

Az Országgyűlés keddi döntése nyomán létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), amelynek vezetője nemcsak a miniszterelnök fizetésével összemérhető illetményre számíthat, hanem egy rendkívül széles jogosítványokkal rendelkező szervezet élére is kerül. A jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben, így szerdától hatályba is lépett, az Országgyűlésnek pedig harminc napja van az elnök és az elnökhelyettesek megválasztására.

Kulcskérdés az NVVH elnökének személye (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az NVVH elnöke kiemelt fizetést és rendkívüli jogosítványokat kap

A törvény szerint a hivatal elnökét és négy elnökhelyettesét az Országgyűlés választja meg 6 évre, kétharmados többséggel, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság javaslata alapján. Újraválasztásukra nincs lehetőség.

Az elnök havi bruttó illetménye a bírói illetményalap hétszerese, ami jelenleg 5,02 millió forint, az elnökhelyettesek pedig 3,94 millió forintos havi bruttó fizetésre jogosultak. Emellett az elnök miniszteri, az elnökhelyettesek pedig közigazgatási államtitkári juttatásokat is kapnak, így az NVVH vezetőjének javadalmazása gyakorlatilag megegyezik Magyar Péter illetményével.

Mivel az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban, valamint az Országgyűlésben is kétharmados Tisza-többség van, a hivatal vezetőinek kiválasztásában döntő szerepe lesz a kormánypártnak.

A hivatal emellett példátlanul széles hatáskörrel rendelkezik majd. Az NVVH vizsgálhatja többek között

a közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzmozgásokat,

az állami és uniós támogatások felhasználását,

a koncessziós szerződéseket,

az állami és önkormányzati vagyon kezelését,

valamint az állami vállalatok működését.

A szervezet, amely jóval több mint hivatal, jogkörei alapján joggal nevezhető szuperügyészségnek, nemcsak adatokat kérhet be és helyszíni ellenőrzéseket tarthat, hanem az együttműködés megtagadása esetén magánszemélyekre akár 50 millió, szervezetekre pedig akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat.

Bizonyos esetekben a hivatal egy vállalatot felügyelet alá is helyezhet. A kijelölt felügyelő ellenőrizheti a szerződéseket és pénzügyi döntéseket, sőt egyes esetekben a társaság legfőbb döntéshozó szervének jogköreit is gyakorolhatja.