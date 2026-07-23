Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága támogatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló javaslathoz benyújtott bizottsági módosító indítványt. NVVH kapcsán a vita középpontjában az új hivatal közvagyonvédelmi vizsgálatának jogköre, valamint az ellenőrzések garanciái álltak.

Gulyás Gergely súlyos kritikákat fogalmazott meg az NVVH-ról szóló szabályozásról

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A bizottsági ülésen a Fidesz részéről Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a javaslat szerinte jogállami szempontból aggályos, míg Rák Richárd, a testület kormánypárti többség által támogatott elnöke arról beszélt, hogy a hivatal vizsgálatai több ponton hasonlóságot mutatnak az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzéseivel.

Vita alakult ki az új hivatal jogköreiről

Gulyás Gergely szerint az NVVH-ról szóló szabályozás nehezen értelmezhető jogállami keretek között. A képviselő azt kifogásolta, hogy míg korábban a közvagyonvédelmi felügyelet elrendeléséhez annak megállapítása kellett volna, hogy helye lehet büntetőeljárásnak és vagyoni kényszerintézkedésnek, addig a javaslat alapján már az is elegendő lehet, ha ennek lehetősége megalapozottan feltehető.

A politikus szerint a törvény „gumiklauzulákkal” dolgozik, nem határoz meg egyértelmű mércét, és szerinte bizonytalanságot teremthet a gazdaságban.

Gulyás Gergely azt is hangsúlyozta, hogy a polgári törvénykönyv jelenleg is lehetőséget ad arra, hogy a jogellenesen, közvagyonból szerzett vagyont vissza lehessen szerezni.

Rák Richárd az ÁSZ ellenőrzéseihez hasonlította az NVVH működését

Rák Richárd szerint az NVVH vizsgálat több tekintetben hasonlít az Állami Számvevőszék ellenőrzéseire. Mint mondta, az új hivatalról szóló javaslat hasonló fogalmakat használ, és több olyan eljárási lehetőséget biztosítana, amelyeket az ÁSZ is alkalmazhat.

A politikus szerint az ÁSZ-törvény sem biztosít automatikusan jogorvoslati lehetőséget a számvevőszéki ellenőrzések során. Hozzátette, hogy a jogalkotói cél az, hogy a közvagyonvédelmi felügyelet egy fokozatos rendszer részeként, meghatározott feltételek teljesülése esetén legyen alkalmazható.

Gulyás Gergely erre reagálva azt mondta, hogy az ÁSZ nem rendelkezik olyan jogosítványokkal, amelyek lehetővé tennék egy vállalat tényleges irányításának átvételét.

Rák Richárd válaszában kiemelte, hogy az Állami Számvevőszéknek is vannak lehetőségei a vagyon megóvásának kezdeményezésére.