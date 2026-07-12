Aki nem értené: Orbán Viktor nem tud visszajönni, másfelől pedig a Fideszes megújulás nagyon rossz irányba halad” – írta Nyerges Csenge influenszer egy, a közösségi oldalára feltöltött képhez, amelyen Toroczkai Lászlóval pózol egy rendezvényen.

Nyerges Csenge cserbenhagyta a Fideszt, átpártolt Toroczkaihoz

Fotó: Facebook/Nyerges Csenge

Nyerges kritikáját és azt, hogy átpártolt úgy fejezte ki:

Közös fotó Magyarország következő miniszterelnökével!”

A korábban a Fidesz kampányában részt vevő influenszer egyértelműsítette, átpártol a Mi Hazánkhoz, abban látja a politikai jövőjét.

Miután Nyerges posztja alá özönlöttek a számonkérő kommentek és a kérdés, miért hátrált ki a Fidesz mögül, az influenszer végül egy videóban válaszolt:

Nyerges Csenge aktív volt a Fidesz kampánya alatt is

Harcos amazon – ez a „bélyegző" látható Orbán Viktor rövid videójában, egy beszédes jeleneten. Ebben Nyerges Csenge személyesen Magyar Péternek szegezte a kérdést: felvette-e a feleségével folytatott beszélgetést, vagy nem.