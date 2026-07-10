Ókovács Szilveszter részleteket fedett fel Áder János amerikai útjáról

Ókovács Szilveszter részleteket árult el a volt köztársasági elnök amerikai útjáról. A miniszterelnök, Magyar Péter azzal állt elő, hogy Áder János közpénzből utazott New Yorkba, „egy családi kiruccanásra”.

Áder Jánost Ókovács Szilveszter hívta New Yorkba (Forrás: Facebook)

Ókovács Szilveszter hívta Áder Jánost New Yorkba

„A Magyar Állami Operaház nevében 2018-as New York-i vendégjátékunk kapcsán indítványoztam, hogy a floridai konzulátusavató után legyen jelen az államfő nagy amerikai kitelepülésünk első estéjén is. Elnök úr nem rögtön adta be a derekát, hisz már mindent fixáltak, végül mégis átszervezték a miami látogatást, és New Yorkból utaztak haza a nyitóeste másnapján” – fedte fel a részleteket a főigazgató.

Az Opera több mint tíznapos programsorozata New Yorkban Erkel Ferenc Bánk bán című operájának amerikai bemutatójával indult, melyen mintegy 200 nemzet delegátusai vettek részt Bogyay Katalin akkori ENSZ-nagykövetnek köszönhetően. A sorozat fővédnöke két világhírű operaénekes, Marton Éva és Placido Domingo voltak.

Domingo néhány számot dirigált is a Carnegie Hallban tartott zenekari hangversenyen, melynek szólistája Rost Andrea volt, aki jelenleg a Tisza-frakcióban ül.

A forrást és így a lehetőséget a kormányzattól kaptuk, mert az Operaház teljes rekonstrukciója mellett döntöttek, amely viszont hosszabb időre állította meg a működést. Az pedig általános gyakorlat az operavilágban, hogy ilyenkor van mód nagyszabású, demonstratív, máskor meg nem oldható turnékat összehozni. A sorozat átlagosan ezerfős fizető nézőszámot eredményezett, és rengeteg kinti médiamegjelenést generált”

– összegezte a programot Ókovács Szilveszter, hozzátéve: a 370 operás által abszolvált magyar művészeti kitelepülés bő 90 milliós bevétellel is zárt.