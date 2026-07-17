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Orbán Balázs

Orbán Balázs elárulta, hogyan lett a Fidesz kampányfőnöke

22 perce
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Ha Orbán Viktor kér valamit, azt az ember megcsinálja – mondta egy interjúban a korábbi kampányfőnök. Orbán Balázs szerint a Fidesz-kormányban a kampány idején úgy döntöttek, inkább a gazdasági növekedésről mondanak le, mintsem hagyják elszállni az államadósságot.
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Orbán Balázsválasztási kampányTisza PártVálasztás 2026Magyar Péter

A Fidesz legnagyobb stratégiai hibája az volt, hogy kormányzati eredményei mellett a biztonság és a kiszámíthatóság üzenetével mentek neki a kampánynak, míg Magyar Péter a változás üzenetével, amivel meg is nyerte a választást – fejtette ki a Különutasnak adott interjújában Orbán Balázs. A képviselő szerint – aki az Orbán-kormányban a miniszterelnök politikai igazgatója is volt – pártjának alapvetően hibás volt a helyzetértékelése a kampány kezdetén, ugyanakkor a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik eddig sorra beigazolódtak.

Orbán Balázs szerint a Fidesznek alapvetően hibás volt a helyzetértékelése a kampány kezdetén, ugyanakkor a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik eddig sorra beigazolódtak (Forrás: Facebook)
Orbán Balázs szerint a Fidesznek alapvetően hibás volt a helyzetértékelése a kampány kezdetén, de a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik sorra beigazolódtak (Forrás: Facebook)

Elárulta azt is, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke. A felkérés egyenesen Orbán Viktortól érkezett, de ha bárki jelentkezett volna, nagyon szívesen átadta volna a szerepet, azonban nem jelentkezett senki.

Ha Orbán Viktor kér valamit, azt az ember megcsinálja

– jegyezte meg.

Orbán Balázs szerint a Fidesz beáldozta a gazdasági növekedést

Az egykori kampányfőnök felidézte: a Fideszben abból indultak ki, hogy az államadósság kordában tartása érdekében vagy a gazdasági növekedésről, vagy az életszínvonal emeléséről kell lemondani. Állítása szerint végül a gazdasági növekedést áldozták fel, így fordulhatott elő, hogy

nulla százalékos gazdasági növekedés mellett közel tízszázalékos reálbér-növekedést értek el.

Hozzátette: ezt egy olyan inflációs sokk követte, amelynek hatása meghaladta a béremelkedés kedvező hatását.

A képviselő megjegyezte: a jobboldali választókon őszinte fájdalmat lát, ezért nagyon sajnálja a választási vereséget. Ugyanakkor azt is elmondta, soha ennyit kampányban még nem dolgoztak, mint 2026-ban.

 

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