Orbán Balázs elárulta, hogyan lett a Fidesz kampányfőnöke

A Fidesz legnagyobb stratégiai hibája az volt, hogy kormányzati eredményei mellett a biztonság és a kiszámíthatóság üzenetével mentek neki a kampánynak, míg Magyar Péter a változás üzenetével, amivel meg is nyerte a választást – fejtette ki a Különutasnak adott interjújában Orbán Balázs. A képviselő szerint – aki az Orbán-kormányban a miniszterelnök politikai igazgatója is volt – pártjának alapvetően hibás volt a helyzetértékelése a kampány kezdetén, ugyanakkor a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik eddig sorra beigazolódtak.

Orbán Balázs szerint a Fidesznek alapvetően hibás volt a helyzetértékelése a kampány kezdetén, de a Magyar Péterrel kapcsolatos jóslataik sorra beigazolódtak (Forrás: Facebook)

Elárulta azt is, hogyan lett ő a Fidesz kampányfőnöke. A felkérés egyenesen Orbán Viktortól érkezett, de ha bárki jelentkezett volna, nagyon szívesen átadta volna a szerepet, azonban nem jelentkezett senki.

Ha Orbán Viktor kér valamit, azt az ember megcsinálja

– jegyezte meg.

Orbán Balázs szerint a Fidesz beáldozta a gazdasági növekedést

Az egykori kampányfőnök felidézte: a Fideszben abból indultak ki, hogy az államadósság kordában tartása érdekében vagy a gazdasági növekedésről, vagy az életszínvonal emeléséről kell lemondani. Állítása szerint végül a gazdasági növekedést áldozták fel, így fordulhatott elő, hogy

nulla százalékos gazdasági növekedés mellett közel tízszázalékos reálbér-növekedést értek el.

Hozzátette: ezt egy olyan inflációs sokk követte, amelynek hatása meghaladta a béremelkedés kedvező hatását.

A képviselő megjegyezte: a jobboldali választókon őszinte fájdalmat lát, ezért nagyon sajnálja a választási vereséget. Ugyanakkor azt is elmondta, soha ennyit kampányban még nem dolgoztak, mint 2026-ban.