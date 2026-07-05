Orbán Viktor: A Tisza-kormány az önkényuralom felé tart

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerint az önkényuralom felé tart a Tisza-kormány. A korábbi miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán azt írta: „Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk!” – tette hozzá.

Orbán Viktor védelmébe vette Áder Jánost Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor azután szólalt meg, hogy Magyar Péter napok óta támadta Áder Jánost

Mint arról az Origo beszámolt, Áder János volt köztársasági elnök korábban alkotmányellenesnek nevezte Sulyok Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását.

Magyar Péter „közpénzhorgásznak” nevezte Áder Jánost

Magyar Péter miniszterelnök erre „közpénzhorgásznak” nevezte Áder Jánost, és azt állította, a korábbi államfő által vezetett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt, miközben hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki”.

Áder János csütörtökön arra szólította fel közleményében Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A miniszterelnök erre bemutatott egy drónvideót Áder János rezidenciájáról, amely a törvény alapján jár neki, ahogyan minden korábbi államfőnek is.

Magyar Péter a kutyapárt drónvideójával támadta a volt államfőt

Mint kiderült, a drónvideót eredetileg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt készítette. Kovács Gergely pártelnök, XII. kerületi polgármester megjegyezte: „köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, hogy feltöltötte újra Áder János házáról négy éve forgatott drónvideónkat, így legalább többen láthatták, bár azt természetesen zokon veszem, hogy levágták róla a szövegeket.”

Magyar Péter ezután újabb személyeskedő bejegyzéssel jelentkezett, azt állította, hogy Áder János alapítványa eddig összesen 18,3 milliárd forint közpénzhez jutott, ezt az összeget luxusvilla vásárlására, valamint „haverok” kifizetése fordították.