Orbán Viktor: Az új rendszer illegitim, a Fidesz ellenáll

– Nem ilyen sajtótájékoztatóra készültünk, azért vagyunk kénytelenek most a székház előtt beszélni, mert a házban nem működik semmi. Az ügyészség tegnap lefoglalta a hálózati eszközeinket – közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki Bóka Jánossal, a Fidesz új frakcióvezetőjével beszélt a párt elnökségének és frakciójának keddi ülésén született döntésekről.

Bóka Jánossal, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetőjével tart közös sajtótájékoztatót Orbán Viktor a Fidesz keddi, kibővült országos elnökségi ülése után (Forrás: Facebook)

Amikor a közéletet korlátozzák, és a hatalom eldönti, hogy egy politikai versenyben ki indulhat, és ki nem, azt jelenti, hogy megtagadják a választópolgároktól azt a lehetőséget, hogy ők döntsék el, kikre bízzák az ország legfontosabb döntéseit

– foglalta össze az Alaptörvény-módosítást, amivel szerinte a Fidesz legtöbb politikusát kizárták a politikai közéletből, a köztársasági elnököt pedig személyre szabott, visszamenőleges hatályú szabállyal fosztották meg tisztségétől.

Az új rendszer illegitim, az Alaptörvény módosításával önkényuralmi rendszer jött létre, az ezután kinevezendő közjogi méltóságok illegitimek, kiválasztásukban a Fidesz nem vesz részt. Az utolsó legitim köztársasági elnök Sulyok Tamás volt – ismertette a párt tegnap elfogadott ellenállási nyilatkozatát a Fidesz elnöke. Szerinte megszűnt Magyarországon a demokrácia és a jogállam,

olyan időket élünk, mint a Kádár-rendszer éveiben.

Kiemelte: az a cél, hogy helyreállítsák a demokráciát, az illegitim döntéseket pedig felül fogják vizsgálni. Emlékeztetett a magyar történelmi alkotmányban rögzített ellenállási jogra, amely szerint minden magyarnak joga van ellenállni az önkénnyel szemben, és ha így tesz, abban a Fidesz támogatni fog mindenkit, aki kiáll a szabadság mellett.

Bóka János, az új frakcióvezető arról beszélt, hogy készen áll a feladatra, hogy átvegye a parlamenti képviselőcsoport vezetését. Az a célja, hogy az önkény napjaiban olyan frakciója legyen a Fidesznek, amely hittel, energiával, küldetéstudattal harcol a demokrácia helyreállításáért, és hitet tud adni a párt politikai közösségének.

Orbán Viktor újságírói kérdésre elmondta, hogy

Tusnádfürdőn beszél majd részletesebben az ellenállásról, az illegitim hatalomról és az önkényről.

A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe veszünk – hangsúlyozta a pártelnök. Leszögezte: egy önkényuralmi rendszert csak azok tudnak megváltoztatni, akiknek a döntése alapján létrejött. Az önkényuralmi rendszer úgy jött létre, hogy a magyar emberek a Tisza Pártra szavaztak nagy többségben. Ha ezen a magyarok változtatni akarnak, azoknak kell változtatniuk, akik a Tisza Pártra szavaztak, mi nem támogattuk ennek a rendszernek a létrejöttét – emlékeztetett. A kérdés szerinte az, hogy akik a Tiszára szavaztak, meddig tűrik még az önkényt, erről is fog beszélni Tusnádfürdőn.