Orbán Viktor: Az új rendszer illegitim, a Fidesz ellenáll

– Nem ilyen sajtótájékoztatóra készültünk, azért vagyunk kénytelenek most a székház előtt beszélni, mert a házban nem működik semmi. Az ügyészség tegnap lefoglalta a hálózati eszközeinket – közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki Bóka Jánossal, a Fidesz új frakcióvezetőjével beszélt a párt elnökségének és frakciójának keddi ülésén született döntésekről.
Amikor a közéletet korlátozzák, és a hatalom eldönti, hogy egy politikai versenyben ki indulhat, és ki nem, azt jelenti, hogy megtagadják a választópolgároktól azt a lehetőséget, hogy ők döntsék el, kikre bízzák az ország legfontosabb döntéseit
– foglalta össze az Alaptörvény-módosítást, amivel szerinte a Fidesz legtöbb politikusát kizárták a politikai közéletből, a köztársasági elnököt pedig személyre szabott, visszamenőleges hatályú szabállyal fosztották meg tisztségétől.
Az új rendszer illegitim, az Alaptörvény módosításával önkényuralmi rendszer jött létre, az ezután kinevezendő közjogi méltóságok illegitimek, kiválasztásukban a Fidesz nem vesz részt. Az utolsó legitim köztársasági elnök Sulyok Tamás volt – ismertette a párt tegnap elfogadott ellenállási nyilatkozatát a Fidesz elnöke. Szerinte megszűnt Magyarországon a demokrácia és a jogállam,
olyan időket élünk, mint a Kádár-rendszer éveiben.
Kiemelte: az a cél, hogy helyreállítsák a demokráciát, az illegitim döntéseket pedig felül fogják vizsgálni. Emlékeztetett a magyar történelmi alkotmányban rögzített ellenállási jogra, amely szerint minden magyarnak joga van ellenállni az önkénnyel szemben, és ha így tesz, abban a Fidesz támogatni fog mindenkit, aki kiáll a szabadság mellett.
Bóka János, az új frakcióvezető arról beszélt, hogy készen áll a feladatra, hogy átvegye a parlamenti képviselőcsoport vezetését. Az a célja, hogy az önkény napjaiban olyan frakciója legyen a Fidesznek, amely hittel, energiával, küldetéstudattal harcol a demokrácia helyreállításáért, és hitet tud adni a párt politikai közösségének.
Orbán Viktor újságírói kérdésre elmondta, hogy
Tusnádfürdőn beszél majd részletesebben az ellenállásról, az illegitim hatalomról és az önkényről.
A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe veszünk – hangsúlyozta a pártelnök. Leszögezte: egy önkényuralmi rendszert csak azok tudnak megváltoztatni, akiknek a döntése alapján létrejött. Az önkényuralmi rendszer úgy jött létre, hogy a magyar emberek a Tisza Pártra szavaztak nagy többségben. Ha ezen a magyarok változtatni akarnak, azoknak kell változtatniuk, akik a Tisza Pártra szavaztak, mi nem támogattuk ennek a rendszernek a létrejöttét – emlékeztetett. A kérdés szerinte az, hogy akik a Tiszára szavaztak, meddig tűrik még az önkényt, erről is fog beszélni Tusnádfürdőn.
Közölte, hogy tárgyalásokat folytatott Amerikában, de ennek részleteiről nem tudott beszámolni, mivel ezek nem hivatalos találkozók voltak. Újságírói kérdésre elárulta, hogy magánúton, magánpénzből utazott. Szerencsére csak négyévente van világbajnokság, mert nem tudná magának megengedni – tette hozzá.
Az ügyészség eljárását példátlannak nevezte, és közölték, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést fontolgatnak.
– Tegnap olyasmi történt, ami sehol nem fordult elő: az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását, a tagdíjbefizetést, a levelezést, mindent, holott az eljárás egy konkrét, a párttól független ügyben folyik – mutatott rá a Fidesz elnöke.
Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője
Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely július 13-án rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, és bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. Hangsúlyozta: a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon.
Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a frakcióvezetői tisztségről, és azt kérem, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon
– indokolta döntését.
Két nappal később, július 15-én pedig Szijjártó Péter képviselő, egykori külügyminiszter jelentette be, hogy visszaadja parlamenti mandátumát, és vezetői állást vállal a kínai BYD-nál. Ezek után hívták össze július 21-re, keddre a Fidesz kibővült országos elnökségét. Az ülés után Orbán Viktor még aznap este sokatmondó bejegyzéssel jelentkezett. A pártelnök egy közös képet tett ki Bóka Jánossal, amelyhez azt írta:
Habemus Bókam!
Lapunk korábbi értesülése, miszerint a korábbi európai ügyekért felelős miniszter lehet Gulyás Gergely utódja, ezek szerint megerősítést nyert. Nem sokkal később Bóka János is posztolt, és közölte, hogy ő lesz a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője. Egy videót osztott meg, amelyhez azt írta: „Munkára jelentkezem!”
Lefoglalta az ügyészség a Fidesz szervereit
Mint megírtuk, azon a napon, amikor az elnökség és a frakció is ülésezett, előzetes bejelentés nélkül megjelentek az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit biztosító központban, ahová a párt teljes kommunikációs rendszerének és adatbázisainak lefoglalására érkeztek.
A hatóságok az NKA-ügyben nyomoznak, és megírtuk azt is, hogy a fideszes e-mail-címek és a Fidesz.hu oldal is elérhetetlenné vált.
Kora este a Fidesz egy közös politikai nyilatkozatot is kiadott, amelyben azt írták: az új politikai rendszer „illegitim”, mert szerintük az Alaptörvény megsértésével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A nyilatkozat szerint a Fidesz nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és közölte, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után felülvizsgálja majd az új rendszer döntéseit.