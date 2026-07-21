Orbán Viktor fontos bejelentésekre készül

A Fidesz kedden elnökségi és frakcióülést tart – számolt be közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerdán fél tizenegykor a párt új parlamenti frakcióvezetőjével közösen sajtótájékoztatót tart, és ismertetik a mai ülések döntéseit.

Orbán Viktor az új frakcióvezetővel tart sajtótájékoztatót (Forrás: Facebook)

Orbán Viktorral ülésezik a Fidesz vezetése

Az Origo korábbi értesülései szerint Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter lehet a befutó a frakcióvezetői tisztségre. A képviselőcsoport vezetéséről Gulyás Gergely azért mondott le, mert úgy érezte, hogy nem tudja megfelelően ellátni a posztot, miután az Alaptörvény tizenhetedik módosítása értelmében a jövőben már nem indulhat képviselőként.

Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint a Fidesz kibővült országos elnöksége tart ülést, és az elnökség a frakcióval együtt is tanácskozik. Arról is dönteniük kell, hogy ki veszi át az Országgyűlésben Szijjártó Péter mandátumát, aki vezető lesz a BYD-nél.

Orbán Viktor az elmúlt napokban az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol a labdarúgó-világbajnokság több mérkőzését is megnézte a helyszínen. A Fidesz elnöke a Lufthansa menetrend szerinti járatának turistaosztályán utazott haza.