Orbán Viktor szerint széleskörű együttműködésre van szükség – videó

A volt miniszterelnök immár ellenzéki vezetőként érkezett meg Tusványosra, ahol beszédében értékelte a hazánkban zajló folyamatokat. Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány a rendszerváltás során kiharcolt szabadságot veszélyezteti, ennek megállításához pedig széles spektrumú együttműködésre van szükség – nyilatkozta a volt kormányfő a Hír TV számára.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a szabadságunk megvédéséhez széleskörű együttműködésre van szükség

Fotó: Zoltán Havran

Orbán Viktor szerint biztos vannak olyanok ma Magyarországon, akik a mostani önkényuralmi rendszer helyett egy másik önkényuralmi rendszert támogatnának, velük azonban nem lehet együttműködni.

A szabadság széles koalíciójában vannak baloldaliak, és vannak jobboldaliak. Tőlünk balra és tőlünk jobbra állók is. De ez most lényegtelen. Ez nem ideológiai kérdés, a szabadság kérdése az nem pártkérdés, és most szabadságot kell kivívni

– fogalmazott Orbán.

A volt miniszterelnök szerint természetesen az nagy kérdés, hogy a szabadság kivívásából milyen kormányzatot lehet csinálni, az azonban majd már az akkori idők kérdése lesz. „Most az a fontos, hogy megmentsük a rendszerváltásban megszerzett szabadságunkat” – nyomatékosította.

Orbán Viktor szerint nem lehetünk banánköztársaság

A volt miniszterelnök tusványosi beszédében leszögezte, hogy ami ma Magyarországon történik, az a demokrácia lebontása. Orbán szerint azonban láttunk már ilyet, nem véletlenül van sok embernek az az érzése, hogy ismerős a helyzet.

Személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét, a legerősebb vezetőit, most már Zsolt barátunkat is kizárták a politikából. Megtiltották nekünk, hogy a jövőben indulhassunk a választáson. Ezzel kedves barátaim felszámolták a demokráciát. Ugyanis, ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett

– fogalmazott Orbán Viktor.

A volt kormányfő egyúttal jelezte, hogy amerikai útja során nem hivatalos megbeszéléseket is folytatott, amely során partnerei felhívták rá a figyelmét, hogy a hazánkban lévő helyzet sokban hasonlít a dél-amerikaira. Ennek kapcsán ugyanakkor Orbán nyomatékosította, hogy Magyarország nem lehet Európa banánköztársasága.