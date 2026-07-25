Orbán Viktor exkluzív interjút adott a HírTV-nek: A Tisza tragikus hibát vétett, Oroszországot ellenségünké tettük – videó

A volt miniszterelnök immár ellenzéki vezetőként érkezett meg Tusványosra, ahol beszédében értékelte a hazánkban zajló folyamatokat. Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány a rendszerváltás során kiharcolt szabadságot veszélyezteti, ennek megállításához pedig széles spektrumú együttműködésre van szükség – nyilatkozta a volt kormányfő a Hír TV számára.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a szabadságunk megvédéséhez széleskörű együttműködésre van szükség

Fotó: Zoltán Havran

Orbán Viktor szerint biztos vannak olyanok ma Magyarországon, akik a mostani önkényuralmi rendszer helyett egy másik önkényuralmi rendszert támogatnának, velük azonban nem lehet együttműködni.

A szabadság széles koalíciójában vannak baloldaliak, és vannak jobboldaliak. Tőlünk balra és tőlünk jobbra állók is. De ez most lényegtelen. Ez nem ideológiai kérdés, a szabadság kérdése az nem pártkérdés, és most szabadságot kell kivívni

– fogalmazott Orbán.

A volt miniszterelnök szerint természetesen az nagy kérdés, hogy a szabadság kivívásából milyen kormányzatot lehet csinálni, az azonban majd már az akkori idők kérdése lesz. „Most az a fontos, hogy megmentsük a rendszerváltásban megszerzett szabadságunkat” – nyomatékosította. A volt miniszterelnök tusványosi beszédében hangsúlyozta, hogy a Fidesznek most nem pártként, hanem inkubátorként kell működni. A Hír Tv ennek kapcsán arról is kérdezte, hogy hogyan kell egy ilyen inkubátor működését elképzelni.

Orbán elárulta, hogy amivel támogatni tudják a szabadságszeretők táborát, azt biztosítani kell, legyen szó emberről, pénzről, vagy tudásról.

A washingtoni útja kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy magán, és nem nyilvános tárgyalásokat folytatott, miután az amerikaiak soha nem akarják össze az államközi kapcsolatokat összekeverni baráti és pártközi kapcsolatokkal. „Ők az ügy urai, amit akarnak ők elmondanak erről. Én erre nem vagyok felhatalmazva” – hangsúlyozta.

Azt Orbán ugyanakkor elárulta, hogy az önkényuralmi rendszer ellen, és Magyarország érdekében folytatott megbeszéléseket nem csak Washingtonban, de más fővárosaiban is, és a jövőben is így fog tenni.

Ukrán EU-csatlakozás: Orbán szerint a Tisza-kormány tragikus hibát vétett

Orbán az ukrán uniós csatlakozás, és az ezzel összefüggő, az ukrán vezetés és a Tisza Párt részéről tett ígéretek és kijelentések kapcsán jelezte, hogy szerinte a kormány két jelentős hibát vétett. Az egyik tragikus, a másik súlyos hiba.