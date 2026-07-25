Orbán Viktor exkluzív interjút adott a HírTV-nek: A Tisza tragikus hibát vétett, Oroszországot ellenségünké tettük – videó

A volt miniszterelnök immár ellenzéki vezetőként érkezett meg Tusványosra, ahol beszédében értékelte a hazánkban zajló folyamatokat. Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány a rendszerváltás során kiharcolt szabadságot veszélyezteti, ennek megállításához pedig széles spektrumú együttműködésre van szükség – nyilatkozta a volt kormányfő a Hír TV számára.
Orbán Viktor szerint biztos vannak olyanok ma Magyarországon, akik a mostani önkényuralmi rendszer helyett egy másik önkényuralmi rendszert támogatnának, velük azonban nem lehet együttműködni.
A szabadság széles koalíciójában vannak baloldaliak, és vannak jobboldaliak. Tőlünk balra és tőlünk jobbra állók is. De ez most lényegtelen. Ez nem ideológiai kérdés, a szabadság kérdése az nem pártkérdés, és most szabadságot kell kivívni
– fogalmazott Orbán.
A volt miniszterelnök szerint természetesen az nagy kérdés, hogy a szabadság kivívásából milyen kormányzatot lehet csinálni, az azonban majd már az akkori idők kérdése lesz. „Most az a fontos, hogy megmentsük a rendszerváltásban megszerzett szabadságunkat” – nyomatékosította. A volt miniszterelnök tusványosi beszédében hangsúlyozta, hogy a Fidesznek most nem pártként, hanem inkubátorként kell működni. A Hír Tv ennek kapcsán arról is kérdezte, hogy hogyan kell egy ilyen inkubátor működését elképzelni.
Orbán elárulta, hogy amivel támogatni tudják a szabadságszeretők táborát, azt biztosítani kell, legyen szó emberről, pénzről, vagy tudásról.
A washingtoni útja kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy magán, és nem nyilvános tárgyalásokat folytatott, miután az amerikaiak soha nem akarják össze az államközi kapcsolatokat összekeverni baráti és pártközi kapcsolatokkal. „Ők az ügy urai, amit akarnak ők elmondanak erről. Én erre nem vagyok felhatalmazva” – hangsúlyozta.
Azt Orbán ugyanakkor elárulta, hogy az önkényuralmi rendszer ellen, és Magyarország érdekében folytatott megbeszéléseket nem csak Washingtonban, de más fővárosaiban is, és a jövőben is így fog tenni.
Ukrán EU-csatlakozás: Orbán szerint a Tisza-kormány tragikus hibát vétett
Orbán az ukrán uniós csatlakozás, és az ezzel összefüggő, az ukrán vezetés és a Tisza Párt részéről tett ígéretek és kijelentések kapcsán jelezte, hogy szerinte a kormány két jelentős hibát vétett. Az egyik tragikus, a másik súlyos hiba.
„Az előző kormány, a mi nemzeti kormányunk semleges maradt az orosz–ukrán háborúban. Tehát mi nem álltunk oda se Oroszország mellé, se Ukrajna mellé. És nem csatlakoztunk az Ukrajnát támogató európai, egyébként háborúpárti országok szövetségéhez sem. Ezt azért tettük, mert azt gondoltuk, hogy így tudunk legtöbbet segíteni a kárpátaljai magyaroknak, illetve így tudjuk megakadályozni, hogyha a háború kiterjedése esetén Magyarország területe potenciális katonai célpont legyen. Ez nem gyerekség a háború. És ha itt hibázol, nagyon nagy bajba tudod sodorni a hazádat. Ezért hiba, katasztrofális hiba volt beállni az ukránbarát európai háborúpárti kormányok sorába” – hangsúlyozta a volt kormányfő.
Oroszországot ellenségünkké tettük. Mostantól Oroszország az ellenségünk. Akkor is, ha ezt bevallják, akkor is, ha nem. De hiszen mi az oroszok katonai háborús ellenfelének az oldalára álltunk. És ennek súlyos következményei lehetnek
– nyomatékosította a volt miniszterelnök.
A másik hibát egyébként Orbán súlyosnak nevezte, azonban ezt az amatőrség számlájára írta. A Fidesz elnöke szerint Ukrajna számtalan alkalommal becsapta már hazánkat, és a kárpátaljai magyarokat is. Mégis amikor az új kormány kötött velük egy megállapodást, aminek részeként mindent megadtak az ukránok amit kértek, anélkül, hogy cserébe mi megkaptuk volna amire szükségünk van, hiszen az csak később következik.
Emiatt azonban ki vagyunk szolgáltatva az Ukránoknak, akik vagy betartják amit ígértek, vagy nem.
Brüsszel megszorításokat vár el, és meg is fogja kapni
A miniszterelnököt a hétéves költségvetéséről is kérdezték, miután az decemberben tervezik elfogadni, a magyar kormány pedig a pénzügyminiszter közlése szerint pont ezen időszakban kapja majd meg az első kifizetéseket a hazánknak járó EU-s forrásokból. Orbán szerint az előző kormány terve teljesen más volt, mint a Tisza hozzáállása, hiszen a terv az volt, hogy megszerezzük a nekünk járó forrásokat, nem pedig kikönyörögjük és kiüzleteljük.
A nemzeti kormánynak, az én kormányomnak az volt a stratégiája, hogy megszerezzük az európai uniós nekünk járó pénzeket. Nem kikönyörögjük, meg kiüzleteljük, hanem fogjuk és megszerezzük. Lesz elég erőnk és pozíciónk ahhoz, hogy azt a pénzt ide kell, hogy adják nekünk. A felét el is vettük tőlük. Az, ami pénzünk jár nekünk, nem akarták odaadni, de ide kellett adniuk, mert bizonyos ügyeket nélkülünk nem tudtak megoldani. És a következő hétéves költségvetés volt a legfőbb fegyver a kezünkben. És én azt mondtam, hogy nem fogjuk megszavazni a következő hétéves költségvetést, amíg ide nem adjátok az előző költségvetésből magyarokat megillető összegeket. És ide is adták volna. Nem kellett volna érte adni cserébe semmit
– hangsúlyozta Orbán.
A volt kormányfő szerint ugyanakkor a Tisza más utat választott, ők nem erőt akartak mutatni, hanem kompromisszummal akarták megszerezni ezeket a forrásokat. Ennek azonban súlyos következményei lesznek, hiszen végre kell hajtani a Brüsszelből követelt megszorításokat, ez pedig végső soron az embereken csattan majd.
A média helyzetére kitérve egyébként Orbán jelezte, hogy véleménye szerint mind a bal, mind pedig a jobboldali média kihívások előtt áll, azonban a jobboldalra ez hatványozottan igaz. A Tisza háborút hirdetett a jobboldali sajtó ellen, a Fidesz azonban akinek tud, továbbra is segíteni fog.
Valószínűleg nem is médiákat kell nekünk támogatni, hanem sokkal inkább személyiségeket, olyan bátor újságírással foglalkozó embereket, meg csoportokat, akik kiállnak a szabadság mellett. És a Fidesznek az összes erőforrását az ilyen emberek rendelkezésére kell bocsátani. Most nem pártbürokratákra van szükségünk, meg szervezetekre, abból is kell persze valamennyi, mert a stabilitás fontos, de a lényeg, a szabadságharc legfontosabb kérdése, most nem a pártirodákban dől el, hanem az emberek között
–hangsúlyozta.