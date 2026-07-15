Híres influenszer videójában tűnt fel Orbán Viktor a világbajnoki elődöntőn

Orbán Viktor a dallasi lelátóról követte a spanyol-francia világbajnoki elődöntőt, ahol a többi szurkoló között foglalt helyet. A volt magyar miniszterelnök a híres influenszer és youtuber, IShowSpeed TikTok-videójában is feltűnt, mellette pedig Jakab János, a budafoki futballklub tiszteletbeli elnöke ült.

Orbán Viktor a többi szurkoló között nézte meg Dallasban a spanyol-francia labdarúgó-világbajnoki elődöntőt

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktort IShowSpeed videójában tűnt fel

Orbán Viktor a többi szurkoló között nézte meg Dallasban a spanyol-francia labdarúgó-világbajnoki elődöntőt. A korábbi miniszterelnök nem a VIP-páholyban foglalt helyet, hanem más szurkoló között élvezte a árkőzés izgalmait és váratlanul a világhírű influenszer, IShowSpeed TikTok-videójában is feltűnt.

A felvételen Orbán Viktor egy izgalmas meccsjelenet közben a fejéhez kapott. A videóból nem derül ki, hogy a spanyolok egyik támadása, egy gól vagy egy francia védekezés váltotta-e ki a reakcióját. A mérkőzést végül a spanyol válogatott nyerte meg.

Találgatások indultak arról is, ki ült Orbán Viktor mellett a lelátón. A Blikk információi szerint azonban Jakab János, a budafoki futballklub tiszteletbeli elnöke foglalt helyet mellette – írta meg az Index.

Orbán Viktor Frankfurtban nyilatkozott a világbajnokságról

A politikus a frankfurti repülőtéren beszélt várakozásairól, és felidézte az 1954-es magyar Aranycsapat történetét is.

Orbán Viktor elmondta, véleménye szerint Franciaország rendelkezik jelenleg a legerősebb kerettel, de szerinte a legjobb csapat nem feltétlenül nyeri meg a tornát.

Ennek kapcsán a magyar labdarúgás egyik legismertebb történelmi pillanatát idézte fel.

Orbán Viktor is megszólalt Sulyok Tamás elmozdításáról és az Alaptörvény módosításáról

Az Országgyűlés 2026. július 13-án elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely lehetővé teszi Sulyok Tamás leváltását és egy új államfő megválasztását. A Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott jogszabályra Orbán Viktor úgy reagált, hogy a Fidesz nem ismeri el törvényesnek az új köztársasági elnököt és annak döntéseit.