Orbán Viktor Lengyelországba utazik

Június 11-én Orbán Viktor, a Fidesz és Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke Varsóban találkoznak – számoltak be lengyel lapok. Ez később tévesnek bizonyult, ugyanis Rafal Bochenek, a PiS szóvivője közölte: a szombati találkozó „valószínűtlennek tűnik” a két politikus elfoglaltságai miatt.
Orbán Viktor legközelebb Tusnádfürdőn lép a nyilvánosság elé
Bochenek mellett Havasi Bertalan is cáfolta az információt, miszerint hétvégén találkozna a két pártelnök.
Orbán Viktor valóban egyeztet egy lengyelországi látogatásról, de az várhatóan szeptemberben lesz”
– tájékoztatott a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve: a volt miniszterelnök legközelebbi nyilvános szereplése Tusnádfürdőn lesz, július 25-én.
Rafal Bochenek jelezte, hogy
Jaroslaw Kaczynski nagyon örülne, ha Orbán Viktorral találkozhatna, de az időpont még egyeztetés kérdése.”