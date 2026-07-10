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Keményen ráfázhat a Fidesz, ha meglépi ezt a döntést

orbán viktor

Orbán Viktor Lengyelországba utazik

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A Fidesz elnöke Lengyelországba látogat, hogy Jaroslaw Kaczynskivel is tárgyaljon. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója jelezte, hogy Orbán Viktor utazása szeptemberben esedékes.
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Június 11-én Orbán Viktor, a Fidesz és Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke Varsóban találkoznak – számoltak be lengyel lapok. Ez később tévesnek bizonyult, ugyanis Rafal Bochenek, a PiS szóvivője közölte: a szombati találkozó „valószínűtlennek tűnik” a két politikus elfoglaltságai miatt.

Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski várhatóan szeptemberben találkoznak Varsóban
Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski várhatóan szeptemberben találkoznak Varsóban (Forrás: miniszterelnok.hu/Fischer Zoltán)

 

Orbán Viktor legközelebb Tusnádfürdőn lép a nyilvánosság elé

Bochenek mellett Havasi Bertalan is cáfolta az információt, miszerint hétvégén találkozna a két pártelnök.

Orbán Viktor valóban egyeztet egy lengyelországi látogatásról, de az várhatóan szeptemberben lesz”

– tájékoztatott a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve: a volt miniszterelnök legközelebbi nyilvános szereplése Tusnádfürdőn lesz, július 25-én.

Rafal Bochenek jelezte, hogy

Jaroslaw Kaczynski nagyon örülne, ha Orbán Viktorral találkozhatna, de az időpont még egyeztetés kérdése.”

 

 

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