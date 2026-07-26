Orbán Viktor: Magyarország jelenleg álomvilágban él, de a valóság az, hogy vért fogunk izzadni 

A mostani kormányra szavazó emberek, azok álomvilágban élnek. Látom a fölmérésekből, elemzésekből, hogy a kormány maga tudja-e, hogy mi a valóság, vagy ő is álomvilágban van, ezt innen kívülről nem tudom megmondani. De hogy a valóság az egészen más, mint amiben az emberek reménykednek, az biztosan mondható – mondta a Blikknek adott interjúban Orbán Viktor.
A volt miniszterelnök úgy fogalmazott:„ Itt mindenki arra számít, euforikus hangulatban, hogy itt minden nagyon gyorsan jobb lesz. És a valóság az, hogy vért fogunk izzadni azért, hogy azt megvédjük legalább, ameddig eljutottunk, hogy ne legyen rosszabb. Ez lesz a sorsunk a következő időszakban.”
Orbán Viktor, arra a kérdésre, hogy számolt-e a vereséggel, azt mondta:
Nem zártam ki. Az, hogy előre láttam… Ha előre láttam volna, akkor megcsináltam volna azt az egy-két változtatást, amivel a vereség talán elkerülhető lett volna.
Példaként említette a fiatalítás kérdését, amelyről most úgy véli, már az európai parlamenti választás után, a magyarországi parlamenti választás előtt meg kellett volna tenni.
Én azt gondoltam, hogy ez ráér majd 2030-ban. Ez egy hiba volt. Ezt jobban kellett volna előre látnom
– fogalmazott. Az eredményről, valamint a jelenlegi helyzetről azt mondta:
Ilyen nem volt még Magyarországon. Nagyon kockázatos kísérlet. De ezt az emberek tudták szerintem. Lehet, hogy a tényeket illetően hazudtak nekik, de az alaphelyzet az volt, hogy az emberek tudták, hogy a mostani változtatásnak van kockázata. Onnan tudták, hogy én is elmondtam nekik, meg a józan ember ezt érezte. De ők azt gondolták, hogy vállalják ezt a kockázatot. Tehát lehet, hogy a változtatás kockázatos, de akkor is inkább próbáljuk meg, hogy egy más következzen. Ez volt az emberekben, ezért vesztettük el a választást.
Hozzátette: „Hogy ez az-e, amit az emberek akartak, hát afelől vannak kétségeim. Mert nem hiszem, hogy erőszakosságot, agresszivitást akartak volna, márpedig a magyar politika az lett. Nem hiszem, hogy azt akarták volna, hogy felforgassák az ország nyugalmát. Nem hiszem, hogy egy ilyen politikai önkényre szavaztak volna. Azt gondolom, hogy inkább a jobb gazdasági életre szavaztak. Az meg nem jön.”
Orbán Viktor Magyar Péterről: Ezt az embert csak elviselni lehet
Fidesz megújulásáról, a tusványosi beszédben is részletezett új irányokról szólva Orbán Viktor elmondta, hogy a párt generációváltását, a vezetőváltást 2030-ra tervezte.
De elvesztettem a választást. És a választási vereség után azt a kérdést kellett feltennem, hogy most akkor minek van értelme? És én ismertem az új miniszterelnököt, mert tőlünk jön. És én azt gondoltam, hogy kétséges, hogy lehet ezzel az emberrel értelmesen beszélni. Hogy a parlamentben lesz-e értelmes díszkurzus. És úgy látom, hogy nem tévedtem, mert sajnos nem lehet. Ezt az embert csak elviselni lehet
– mondta, s egyben arra a kérdésre is válaszolt, hogy miért nem ült be a parlamentbe.
Most azért ne üljön ott az én tapasztalatommal egy ember a parlamentben, hogy elviselje, ami történik. Akkor menjen oda, ahol tud alakítani, ahol hatása van a dologra, ahol épít valamit, ahol energiát tud leadni, ahol hasznára van az országnak. És a parlamentben ma nem tudtam volna. Ott a fiatalok tudnak vitézkedni, akik megmutathatják az oroszlánkörmeiket, bebizonyíthatják, hogy jók, hogy erősek, hogy bátrak. Ez a parlament ma erre jó. De értelmes párbeszédre sajnos nem.
Arról, hogy hogyan dolgozza fel a kudarcot, Orbán Viktor azt mondta:
„Inkább tanulságokat ad. Tehát ahhoz azért több időnek kell eltelnie, hogy az ember egy vereséget vagy bármilyen kudarcot higgadtan és a tanulságok levonásának céljával tudjon szemlélni. Mert az embernek az azért csak fáj az. Csak egy keserű dolog. Nyerhettél volna, aztán vesztettél. Amikor túl van az ember az egészen, akkor azt gondolja, hogy még ez a rossz dolog is a javát szolgálja. (...) Nagyon sokan vannak, akik a győzelem után azt gondolják, ez a munkának a vége, győztünk. De nem! Én sose voltam ilyen. A munka akkor kezdődik, amikor győztél. Győzelem nem a vége valaminek, az a kezdet. Akkor lehet elkezdeni dolgozni. Mint ahogy a vereség sem a vége valaminek, hanem a kezdete valami másnak.”
Nyaralás, unokák, vitorlázás, vadkemping
Orbán Viktor jelenlegi mindennapjairól is beszélt, hat unokájával és az általa alapított futballakadémiával is sokat foglalkozik most. A Blikknek adott interjúban azt is elárulta, hogy ha tehetné, szívesen dolgozna ott. A nyaralási tervekről is beszélt a volt miniszterelnök.
Kell olyan, amikor csak magad vagy, kell olyan, amikor magad meg a könyved, és kell olyan, amikor te és az unokák.
– mondta, s vitorlázásról is beszélt:
„Horvátország a tengerről egészen fantasztikus. Azt is mondják, hogy más országok is szépek a tengerről, de én még egyetlen más országban sem hajóztam, én csak Horvátországban voltam eddig. Ezek a jachtok meg ezek, ez egy másik világ. Én azokat a vitorlásokat szeretem, amelyek nem nagyok és közel van a vízhez. Ezek a nagy ilyen óriási nyaralóhajók meg jachtok, ezek olyan magasra elvisznek a víztől, hogy gyakorlatilag olyan, mintha egy úszó szállodában lennél. És a vitorlázás meg olyan inkább, mint a kempingezés. Tehát a nagy hajó a szálloda, a kis vitorlás az meg a kemping. És én a vadkempingezést szeretem.”