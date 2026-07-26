A mostani kormányra szavazó emberek, azok álomvilágban élnek. Látom a fölmérésekből, elemzésekből, hogy a kormány maga tudja-e, hogy mi a valóság, vagy ő is álomvilágban van, ezt innen kívülről nem tudom megmondani. De hogy a valóság az egészen más, mint amiben az emberek reménykednek, az biztosan mondható – mondta a Blikknek adott interjúban Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Magyarország jelenleg álomvilágban él, de a valóság az, hogy vért fogunk izzadni

A volt miniszterelnök úgy fogalmazott:„ Itt mindenki arra számít, euforikus hangulatban, hogy itt minden nagyon gyorsan jobb lesz. És a valóság az, hogy vért fogunk izzadni azért, hogy azt megvédjük legalább, ameddig eljutottunk, hogy ne legyen rosszabb. Ez lesz a sorsunk a következő időszakban.”

Orbán Viktor, arra a kérdésre, hogy számolt-e a vereséggel, azt mondta:

Nem zártam ki. Az, hogy előre láttam… Ha előre láttam volna, akkor megcsináltam volna azt az egy-két változtatást, amivel a vereség talán elkerülhető lett volna.

Példaként említette a fiatalítás kérdését, amelyről most úgy véli, már az európai parlamenti választás után, a magyarországi parlamenti választás előtt meg kellett volna tenni.

Én azt gondoltam, hogy ez ráér majd 2030-ban. Ez egy hiba volt. Ezt jobban kellett volna előre látnom

– fogalmazott. Az eredményről, valamint a jelenlegi helyzetről azt mondta:

Ilyen nem volt még Magyarországon. Nagyon kockázatos kísérlet. De ezt az emberek tudták szerintem. Lehet, hogy a tényeket illetően hazudtak nekik, de az alaphelyzet az volt, hogy az emberek tudták, hogy a mostani változtatásnak van kockázata. Onnan tudták, hogy én is elmondtam nekik, meg a józan ember ezt érezte. De ők azt gondolták, hogy vállalják ezt a kockázatot. Tehát lehet, hogy a változtatás kockázatos, de akkor is inkább próbáljuk meg, hogy egy más következzen. Ez volt az emberekben, ezért vesztettük el a választást.

Hozzátette: „Hogy ez az-e, amit az emberek akartak, hát afelől vannak kétségeim. Mert nem hiszem, hogy erőszakosságot, agresszivitást akartak volna, márpedig a magyar politika az lett. Nem hiszem, hogy azt akarták volna, hogy felforgassák az ország nyugalmát. Nem hiszem, hogy egy ilyen politikai önkényre szavaztak volna. Azt gondolom, hogy inkább a jobb gazdasági életre szavaztak. Az meg nem jön.”