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Tusványos

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe, ujjongva fogadták már a reptéren is – videó

38 perce
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Már Erdélyben van a Fidesz elnöke, aki a közösségi oldalán osztotta meg érkezésének pillanatait. Orbán Viktor a 35. Tusványoson tart beszédet szombaton, amelytől sokan a párt jövőjére vonatkozó iránymutatást várnak.
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TusványosOrbán ViktorErdély

„Otthonról haza. Megjöttünk” – jelentette be Erdélybe való érkezését Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egy videót töltött fel közösségi oldalára, amelyen látható, hogy még egy kis időt el kellett hogy töltsön a repülőtéren, annyi utas kért tőle közös képet. 

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe, ahol a 35. Tusványoson mond majd beszédet szombaton (Fotó: Mediaworks)
Orbán Viktor megérkezett Erdélybe, ahol a 35. Tusványoson mond majd beszédet szombaton (Fotó: Mediaworks)

Mint ismert, kedden megnyitotta kapuit a 35. Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvény a Fidesz és a KDNP közösségének a politikai iránytűjeként szolgál, ez a magyar jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelye. 

Hosszú idő után Orbán Viktor ellenzékből tartja majd meg tusványosi beszédét

Orbán Viktor ott elmondott beszéde mindig hosszú időre meghatározta a közbeszédet: ott beszélt például először az illiberális állam koncepciójáról. Az idei Tusványos azért is különleges, mert a Fidesz elnöke a választási vereség után először tart nyilvános beszédet – szombaton, 10:30-kor –, amelytől az immáron ellenzéki Fidesz megújulásához várnak iránymutatást. 

 

 

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