Orbán Viktor reagált Sulyok Tamás eltávolítására: Isten óvja Magyarországot!

„Ma ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban” – reagált közösségi oldalán Orbán Viktor Sulyok Tamás bejelentésére.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a héten az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek egyik legfőbb eleme, hogy megszünteti Sulyok Tamás köztársasági elnöki tisztségét. Az államfőnek az elfogadott módosítás aláírására öt nap állt rendelkezésére, a határidő ma, szombaton járt le. Sulyok Tamás végül videóüzenetben bejelentette, aláírta az Alaptörvény-módosítást. – Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek, jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után, eleget teszek – jelentette ki Sulyok Tamás, aki kiemelte, ezzel együtt ma a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt.

Isten óvja Magyarországot!

– írta bejegyzésében a Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Kocsis Máté közösségi oldalán rövid bejegyzésben köszönte meg az elnök munkáját: Mindent köszönünk, Elnök úr! Isten óvja Magyarországot! - írta.

Bóka János az alábbi üzenettel köszönt el Sulyok Tamástól: Köszönöm az 1990-es rendszerváltás utáni Magyarország utolsó legitim köztársasági elnökének szolgálatát!