Kiderült az ok: ezért nem vett részt Orbán Viktor a tegnapi tüntetésen

Megtelt a tér csütörtök este a Sándor-palotánál, ahová a Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit a Fidesz. A rendezvényen felszólalt többek között Havasi Bertalan és Áder János is, s közösségi oldalán támogatásáról biztosította a résztvevőket Orbán Viktor is. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke azonban nem vett részt a demonstráción.

Orbán Viktor üzent a tüntetés után és egy videót is megosztott a tömegről

Fotó: Ladóczki Balázs

A Telex írásba kérdezte meg Havasi Bertalant Orbán Viktor távolmaradásának okáról, amelyre a kommunikációs igazgató csütörtök éjjel válaszolt a lapnak.

„Beszéltem vele az esemény előtt és után is erről. Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről. Hiszen ha megjelent volna, akkor

óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is, tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni. De eljön hamarosan az ő fellépésének is az ideje”

– írta válaszában Havasi Bertalan.

„Stop Önkény!” - Havasi Bertalan: Nem kell félni a zsebdiktátortól

Ahogyan lapunk is megírta, a Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit a Fidesz. A párt szerint a javaslat súlyosan sérti a jogállamiságot. A tüntetésen Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólalt. A tömeg Magyar Péter lemondását követelte.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is színpadra lépett, felszólalásában kiemelte:

Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett."

A politikus hozzátette, biztos abban, hogy

Sulyok Tamás nem adja meg magát „egy ordenáré önkényúrnak” és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt.

Havasi Bertalan kijelentette:

A mi politikai közösségünk 99 százaléka tiszta. Becsülettel, tisztességgel tette a dolgát. Építettük az országot. Ezzel az erkölcsi tőkével figyelmeztetjük azokat, akik a diktatúrát építik: nincs kiegyezés, semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve."

Megszólalt Orbán Viktor a tüntetésről

A Fidesz elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János!

Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk. Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik”

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.