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Orbán Viktor

Megszólalt Orbán Viktor a tüntetésről

1 órája
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A Fidesz elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor azt írta: „Ez a nap az elnökről szól.”
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Orbán ViktorÁder JánosSulyok Tamás

– Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János! Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Többezren tüntettek csütörtökön „Stop Önkény!” címmel az alkotmányosság felszámolása ellen a Sándor-palotánál. A demonstáció után Orbán Viktor közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Fotó: Ladóczki Balázs
Többezren tüntettek csütörtökön „Stop Önkény!” címmel az alkotmányosság felszámolása ellen a Sándor-palotánál. A demonstáció után Orbán Viktor közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Fotó: Ladóczki Balázs
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A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke hozzátette:

Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. Köszönjük mindenkinek, aki eljött! 

 A Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit a Fidesz. A Sándor-palotánál lezajlott „Stop Önkény!” demonstráción Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólalt.

 

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