Megszólalt Orbán Viktor a tüntetésről

A Fidesz elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor azt írta: „Ez a nap az elnökről szól.”
– Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János! Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke hozzátette:
Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. Köszönjük mindenkinek, aki eljött!
A Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit a Fidesz. A Sándor-palotánál lezajlott „Stop Önkény!” demonstráción Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólalt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!