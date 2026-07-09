Megszólalt Orbán Viktor a tüntetésről

A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke hozzátette:

Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. Köszönjük mindenkinek, aki eljött!

A Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit a Fidesz. A Sándor-palotánál lezajlott „Stop Önkény!” demonstráción Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólalt.