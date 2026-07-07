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A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

tüntetés

Orbán Viktor felhívást tett közzé a csütörtöki tüntetésről

29 perce
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A Fidesz tüntetést szervez a tervezett alkotmánymódosítás ellen, ami lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, de a kormány ezt nem hajlandó bevárni. Orbán Viktor ezt követően demonstrációra hívta a felelősen gondolkodó magyar embereket.
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tüntetésönkényOrbán ViktorSulyok TamásSándor-palotaönkényuralomköztársasági elnökMagyar Péter

Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen – írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a közösségi oldalán.

Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit
Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit Forrás: Facebok

A volt miniszterelnök azzal kapcsolatban intézett felhívást mindenkihez, hogy a Fidesz tüntetést szervez, mivel az újabb alaptörvény-módosítás lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt.

Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit

„Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Egy tollvonással

  • váltanák le a köztársasági elnököt,
  • menesztenék az alkotmánybírákat és
  • korlátoznák a szabad választójogot”

– írják a „Stop Önkény!” elnevezésű tüntetés eseményének leírásában. A Fidesz a tüntetést a Tisza-kormány önkényuralmával szemben szervezi, mivel a kormány „azt hiszi, hogy bármit megtehetnek”.

 

Orbán Viktor: Ebből legyen elég, ne engedjük, hogy az önkény győzzön!

A pártelnök hozzátette: ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet. Fontosnak tartotta felhívni arra is a figyelmet, hogy aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják.

Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!”

– hívta fel a figyelmet a Fidesz elnöke, hozzátéve, hogy a Sándor-palota előtti tüntetésen beszédet mond Áder János korábbi köztársasági elnök is.

 

Nem hajlandó a kormány bevárni a Velencei Bizottság állásfoglalását, nekimennek Sulyok Tamásnak

Közleményt adott ki a Sándor-palota, miután a kormány az alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött, anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.

Emlékeztettek arra, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök július 2-án, csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten. A köztársasági elnök május 29-én fordult a Velencei Bizottsághoz

az áprilisi választásokat követően kialakult közjogi helyzet miatt, amely a jogállamiság és a hatalommegosztás alapvető és súlyos sérelmével fenyeget,

különös tekintettel az alaptörvény 17. módosításának tervezetébe foglalt jogi eszközre, amely az alkotmányos demokrácia alapvető értékei elleni súlyos támadást jelent.

 

Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit

Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett alaptörvény-módosítás, amelyet szombaton nyújtottak be, és amely a köztársasági elnök jogállását érintené.

Gulyás Gergely és Rétvári Bence hétfőn tartott közös sajtótájékoztatóján elhangzott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják.

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