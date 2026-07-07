Orbán Viktor felhívást tett közzé a csütörtöki tüntetésről

„Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Egy tollvonással

váltanák le a köztársasági elnököt,

menesztenék az alkotmánybírákat és

korlátoznák a szabad választójogot”

– írják a „Stop Önkény!” elnevezésű tüntetés eseményének leírásában. A Fidesz a tüntetést a Tisza-kormány önkényuralmával szemben szervezi, mivel a kormány „azt hiszi, hogy bármit megtehetnek”.

Orbán Viktor: Ebből legyen elég, ne engedjük, hogy az önkény győzzön!

A pártelnök hozzátette: ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet. Fontosnak tartotta felhívni arra is a figyelmet, hogy aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják.

Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!”

– hívta fel a figyelmet a Fidesz elnöke, hozzátéve, hogy a Sándor-palota előtti tüntetésen beszédet mond Áder János korábbi köztársasági elnök is.

Nem hajlandó a kormány bevárni a Velencei Bizottság állásfoglalását, nekimennek Sulyok Tamásnak

Közleményt adott ki a Sándor-palota, miután a kormány az alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött, anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.

Emlékeztettek arra, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök július 2-án, csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten. A köztársasági elnök május 29-én fordult a Velencei Bizottsághoz

az áprilisi választásokat követően kialakult közjogi helyzet miatt, amely a jogállamiság és a hatalommegosztás alapvető és súlyos sérelmével fenyeget,

különös tekintettel az alaptörvény 17. módosításának tervezetébe foglalt jogi eszközre, amely az alkotmányos demokrácia alapvető értékei elleni súlyos támadást jelent.