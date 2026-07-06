Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit

Tüntetésre szólított fel Orbán Viktor. A volt miniszterelnök hétfői Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot:
A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”
Bejegyzésében azt is közölte, hogy a demonstrációt csütörtökön 18 órától tartják a Sándor-palota előtt.
Gyülekező viharfelhők, növekvő felháborodás
Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett Alaptörvény-módosítás, amely szombaton került benyújtásra, és amely a köztársasági elnök jogállását érintené. Gulyás Gergely és Rétvári Bence a hétfőn tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért azt Alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják.
Orbán Viktor erre reagálva hirdetett demonstrációt csütörtök 18 órára a Sándor-palota elé.
A helyszín nem véletlen választás: a köztársasági elnöki hivatal előtt nemrég már szimpátiatüntetést is tartottak Sulyok Tamás mellett.