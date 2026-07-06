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Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

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Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit

1 órája
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A Fidesz elnöke szerint a Tisza Párt olyan lépéseket tett, amelyek már nemcsak politikai, hanem erkölcsi és jogállami határokat is átlépnek. Orbán Viktor ezért csütörtökre tüntetést hirdetett a Sándor-palota elé.
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Orbán ViktorTisza PárttüntetésSándor-palota

Tüntetésre szólított fel Orbán Viktor. A volt miniszterelnök hétfői Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor csütörtök 18 órára hívta a tüntetőket a Sándor-palota elé (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”

 Bejegyzésében azt is közölte, hogy a demonstrációt csütörtökön 18 órától tartják a Sándor-palota előtt.

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Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett Alaptörvény-módosítás, amely szombaton került benyújtásra, és amely a köztársasági elnök jogállását érintené. Gulyás Gergely és Rétvári Bence a hétfőn tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért azt Alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják.

Orbán Viktor erre reagálva hirdetett demonstrációt csütörtök 18 órára a Sándor-palota elé. 

A helyszín nem véletlen választás: a köztársasági elnöki hivatal előtt nemrég már szimpátiatüntetést is tartottak Sulyok Tamás mellett.

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