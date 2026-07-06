Orbán Viktor szerint a Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit

Gyülekező viharfelhők, növekvő felháborodás

Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett Alaptörvény-módosítás, amely szombaton került benyújtásra, és amely a köztársasági elnök jogállását érintené. Gulyás Gergely és Rétvári Bence a hétfőn tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért azt Alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják.

Orbán Viktor erre reagálva hirdetett demonstrációt csütörtök 18 órára a Sándor-palota elé.

A helyszín nem véletlen választás: a köztársasági elnöki hivatal előtt nemrég már szimpátiatüntetést is tartottak Sulyok Tamás mellett.