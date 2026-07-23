Elsírta magát egy utas, amikor meglátta Orbán Viktort a Wizzair-gépen - videó

A WizzAir légitársaság fapados járatán indult Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a tusnádfürdői találkozóra, ahol várhatóan szombaton tartja meg szokásos programadó beszédét.

A Fidesz elnöke erről egy rövid videót osztott meg a Facebook-oldalán. "Útlevél megvan, napszemüveg megvan" – futott végig az ellenőrzőlistáján a volt kormányfő a videó elején, majd már a gép fedélzetén néhány utas fényképezkedni kezdett vele. Egy asszony, aki az Orbánék mögötti sorban ült a repülőgépen egy könnycseppet is elmorzsolt a videófelvételen. Arra a kérdésre, hogy azért pityeredett-e el, mert Orbánnal találkozott, a nő igennel válaszolt.

Orbán Viktor a HírTV kérdésére szombati beszédének egyik témáját is előrevetítette. Az ellenzéki ellenállási nyilatkozatról Tusnádfürdőn fejti ki részletesen az álláspontját. A Fidesz elnöke 17 év után ismét ellenzéki politikusként vesz részt a rendezvényen.