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Orbán Viktor

Ezek voltak Orbán Viktor legerősebb mondatai a Tusványoson

25 perce
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A 35. Tusványoson a volt miniszterelnök többek között a Tisza-kormány aggasztó intézkedéseiről, a magyar jogállam és a demokrácia megszűnéséről és a jobboldal jövőjéről is beszélt. Orbán Viktor közösségi oldalán tusványosi beszédének legfontosabb pontjairól tett közzé bejegyzéseket.
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Orbán Viktortusványosi beszéddemokráciaTusványosjogállamTisza-kormány

Orbán Viktor szerint a jobboldali közösségnek ebben az új korszakban is világos célokra van szüksége, és a Fidesznek meg kell találnia azt az utat, amellyel ismét kormányzóképes erőként térhet vissza. A tusványosi beszéd központi eleme az volt, hogy a politikai vereség ellenére a korábban képviselt alapelvek nem változtak. A Fidesz elnöke a nemzeti érdeket, a szuverenitást és a keresztény értékek védelmét nevezte a következő időszak meghatározó kérdéseinek.

Orbán Viktor, Németh Zsolt és Tőkés László Tusványoson (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor, Németh Zsolt és Tőkés László Tusványoson (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor: Ma Magyarországon a demokrácia és a jogállam felszámolása történik

A pártelnök éles kritikával illette a jelenleg hazánkban zajló politikai folyamatokat. A Tisza-kormány megosztó intézkedéseire utalva úgy fogalmazott:

Személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt. Ezzel pedig megszüntették a jogállamot is.

Hozzátette: ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom határozza meg, hogy kik közül választhatnak, akkor a demokráciának vége. Szerinte ez „nemcsak politikai kérdés, hanem bűncselekmény”.

Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről

A korábbi miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Fidesz feladata a jelenlegi helyzetben az, hogy tanuljon a hibáiból, büszkén álljon ki a vívmányai mellett és erősítse a nemzeti ellenállást. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 

mindazt, amit a jelenlegi kormány megszorítások útján elvesz az emberektől, egy új, polgári kormányzás vissza fogja adni.

A Fidesz elnöke útmutatást is adott a jobboldali értékeket valló közösségnek. Úgy fogalmazott:

  • Fel kell szólalni a hazugságok ellen!
  • El kell mondani az igazat a fenyegető gazdasági helyzetről!
  • Meg kell védenünk az elmúlt 16 év eredményeit!
  • Fel kell lépnünk az új önkényuralommal szemben! 

 

 

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