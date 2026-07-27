Ezek voltak Orbán Viktor legerősebb mondatai a Tusványoson

Orbán Viktor szerint a jobboldali közösségnek ebben az új korszakban is világos célokra van szüksége, és a Fidesznek meg kell találnia azt az utat, amellyel ismét kormányzóképes erőként térhet vissza. A tusványosi beszéd központi eleme az volt, hogy a politikai vereség ellenére a korábban képviselt alapelvek nem változtak. A Fidesz elnöke a nemzeti érdeket, a szuverenitást és a keresztény értékek védelmét nevezte a következő időszak meghatározó kérdéseinek.

Orbán Viktor, Németh Zsolt és Tőkés László Tusványoson (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor: Ma Magyarországon a demokrácia és a jogállam felszámolása történik

A pártelnök éles kritikával illette a jelenleg hazánkban zajló politikai folyamatokat. A Tisza-kormány megosztó intézkedéseire utalva úgy fogalmazott:

Személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt. Ezzel pedig megszüntették a jogállamot is.

Hozzátette: ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom határozza meg, hogy kik közül választhatnak, akkor a demokráciának vége. Szerinte ez „nemcsak politikai kérdés, hanem bűncselekmény”.

Orbán Viktor a Fidesz jövőjéről

A korábbi miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Fidesz feladata a jelenlegi helyzetben az, hogy tanuljon a hibáiból, büszkén álljon ki a vívmányai mellett és erősítse a nemzeti ellenállást. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy

mindazt, amit a jelenlegi kormány megszorítások útján elvesz az emberektől, egy új, polgári kormányzás vissza fogja adni.

A Fidesz elnöke útmutatást is adott a jobboldali értékeket valló közösségnek. Úgy fogalmazott: