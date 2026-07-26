Bosszúvágy vagy politikai visszatérés? – így látta a külföldi sajtó Orbán Viktor beszédét

Orbán Viktor tusványosi felszólalása az előző évekhez hasonlóan külföldön sem maradt visszhang nélkül. A beszámolók középpontjába a Tisza-kormánnyal szembeni ellenállás meghirdetése, a venezuelai hasonlat és Brüsszel bírálata került, megítélése ugyanakkor vegyes volt.

Orbán Viktort több mint hétezer ember és hosszan tartó taps fogadta Tusnádfürdőn (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Az Euronews a Brüsszel elleni támadást emelte ki

A német Euronews szerint Orbán „frontális támadást” intézett Brüsszel ellen, miközben arra figyelmeztetett, hogy Magyarország egy venezuelai típusú rendszer felé halad.

A lap részletesen foglalkozott a nemzeti ellenállási mozgalom tervével is. Orbán szerint a Tisza-kormány nem egyszerűen kormányozni akar, hanem politikai ellenfeleinek felszámolására készül. Úgy vélte, tévednek azok, akik azt gondolják, hogy az önkényes intézkedések kizárólag a Fideszt érinthetik. Az Euronews Magyar Péter reakcióját is idézte: a miniszterelnök „menthetetlen, megbukott maffiafőnöknek” nevezte elődjét.

A Deutsche Welle kudarcot és bosszúvágyat látott

A Deutsche Welle román kiadása jóval keményebb értelmezést közölt.

Elemzése szerint Orbán beszédét a választási vereség miatti düh és a politikai visszavágás szándéka határozta meg.

A lap úgy látta, hogy a volt miniszterelnök ugyan meghirdette az ellenállást, de nem mondta el pontosan, milyen eszközökkel akarja visszaszerezni a hatalmat. Ugyanakkor arra is kitért, hogy Orbánt több mint hétezer ember és hosszan tartó taps fogadta Tusnádfürdőn. A szerző szerint tehát támogatói bázisa továbbra is erős, világos politikai stratégiája azonban még nem rajzolódott ki.