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Orbán Viktor

Bosszúvágy vagy politikai visszatérés? – így látta a külföldi sajtó Orbán Viktor beszédét

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Több külföldi lap is beszámolt a volt kormányfő tusványosi felszólalásáról. Míg a román sajtó főként az Európai Unió jövőjéről szóló jóslatait emelte ki, a Deutsche Welle a választási vereség utáni visszatérési kísérletként értékelte a beszédet. Az Origo összegyűjtötte Orbán Viktor beszédét illető legérdekesebb véleményeket.
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Orbán ViktorDeutsche Welletusványosi beszédEuronewsnemzetközi sajtóTusványosEurópai Unió

Orbán Viktor tusványosi felszólalása az előző évekhez hasonlóan külföldön sem maradt visszhang nélkül. A beszámolók középpontjába a Tisza-kormánnyal szembeni ellenállás meghirdetése, a venezuelai hasonlat és Brüsszel bírálata került, megítélése ugyanakkor vegyes volt.

Orbán Viktor
Orbán Viktort több mint hétezer ember és hosszan tartó taps fogadta Tusnádfürdőn (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Az Euronews a Brüsszel elleni támadást emelte ki

A német Euronews szerint Orbán „frontális támadást” intézett Brüsszel ellen, miközben arra figyelmeztetett, hogy Magyarország egy venezuelai típusú rendszer felé halad.

A lap részletesen foglalkozott a nemzeti ellenállási mozgalom tervével is. Orbán szerint a Tisza-kormány nem egyszerűen kormányozni akar, hanem politikai ellenfeleinek felszámolására készül. Úgy vélte, tévednek azok, akik azt gondolják, hogy az önkényes intézkedések kizárólag a Fideszt érinthetik. Az Euronews Magyar Péter reakcióját is idézte: a miniszterelnök „menthetetlen, megbukott maffiafőnöknek” nevezte elődjét.

A Deutsche Welle kudarcot és bosszúvágyat látott

A Deutsche Welle román kiadása jóval keményebb értelmezést közölt.

 Elemzése szerint Orbán beszédét a választási vereség miatti düh és a politikai visszavágás szándéka határozta meg.

A lap úgy látta, hogy a volt miniszterelnök ugyan meghirdette az ellenállást, de nem mondta el pontosan, milyen eszközökkel akarja visszaszerezni a hatalmat. Ugyanakkor arra is kitért, hogy Orbánt több mint hétezer ember és hosszan tartó taps fogadta Tusnádfürdőn. A szerző szerint tehát támogatói bázisa továbbra is erős, világos politikai stratégiája azonban még nem rajzolódott ki.

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A román sajtó az Európai Unió jövőjére figyelt

A Ziare és a Capital elsősorban Orbán geopolitikai kijelentéseit emelte ki. 

Különösen nagy visszhangot kapott az a jóslata, amely szerint az Európai Unió jelenlegi formájában huszonöt év múlva már nem létezik.

A lapok szerint Orbán nem az európai együttműködés felszámolását, hanem Brüsszel alapvető átalakítását sürgette. 

Azt is hangsúlyozta, hogy a világ gazdasági súlypontja Ázsia felé tolódik, miközben az uniós intézményrendszer képtelen alkalmazkodni az új helyzethez.

– Nem a Bizottságot kell átvennünk, hanem Brüsszelt kell elfoglalnunk – idézték Orbán Viktort.

Orbán Viktor
Orbán Viktor beszédét külföldön is felkapták, különösen a román és német sajtóban  (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Két teljesen eltérő olvasatban Orbán Viktor beszéde

A külföldi sajtó kétféleképpen értelmezte Orbán tusványosi felszólalását. A román lapok és az Euronews főként a nagy politikai állításokra – Brüsszel bírálatára, a venezuelai hasonlatra és az ellenállás meghirdetésére – figyeltek. A Deutsche Welle viszont elsősorban egy választási veresége után visszatérésre készülő politikus személyes indulatát látta benne.

Egy pontban azonban találkoztak a vélemények: Orbán Viktor nem visszavonulni készül. Tusványoson világossá tette, hogy a parlamenten kívülről szervezné meg a Tisza-kormánnyal szembeni ellenállást – és ezzel már a politikai visszatérését készíti elő.

 

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