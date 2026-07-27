„Ti voltatok Európa világítótornya” – záporoztak a külföldi kommentek Orbán Viktor tusványosi beszéde után

Bár Magyarországon az X (korábban Twitter) továbbra sem tartozik a legnépszerűbb közösségi platformok közé, Orbán Viktor tusványosi beszéde után mégis ez lett az egyik legélénkebb nemzetközi véleménycsere helyszíne. A világ számos országából érkeztek reakciók a miniszterelnök bejegyzéseire és a beszédről szóló posztok alá is. A hozzászólások között amerikai, brit, francia, német, román és más európai felhasználók véleményei is megjelentek. Míg egy korábbi cikkünkben a külföldi sajtó reakcióit mutattuk be, ezúttal a legjellemzőbb, X-en fellelhető külföldi kommenteket gyűjtöttük össze.

A külföldi vélemények is erősen megosztottak voltak Orbán Viktor beszédét illetően (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A támogató hozzászólások között számos olyan akadt, amely nemcsak Orbán Viktorról, hanem Magyarországról is elismerően szólt. Egy francia felhasználó azt írta:

Ti voltatok a mi világítótornyunk Európában. Reméljük, hogy a helyzet megváltozik, számítunk rátok.”

Egy másik kommentelő szerint „Orbán igazi konzervatív vezető és gondolkodó”, míg volt, aki úgy fogalmazott:

Biztonságosan átvezette Magyarországot nagyon nehéz időszakokon.”

Sokan együttérzésüket is kifejezték. Egy felhasználó azt írta:

Ez szívszorító. Imádkozom érted, Magyarországért és minden európaiért ezekben a sötét időkben.”

Többen személyes történetet is megosztottak. Volt, aki azt írta, hogy éppen Magyarországra szeretett volna költözni, már el is kezdte tanulni a magyar nyelvet, mert nagyapja magyar volt, de most úgy érzi, ugyanaz történik az országgal, mint Németországgal. Egy másik felhasználó arról számolt be, hogy Budapestre tervezett utazást, de a fejlemények miatt inkább lemond róla, míg valaki úgy fogalmazott: