„Ti voltatok Európa világítótornya” – záporoztak a külföldi kommentek Orbán Viktor tusványosi beszéde után

Bár Magyarországon az X (korábban Twitter) továbbra sem tartozik a legnépszerűbb közösségi platformok közé, Orbán Viktor tusványosi beszéde után mégis ez lett az egyik legélénkebb nemzetközi véleménycsere helyszíne. A világ számos országából érkeztek reakciók a miniszterelnök bejegyzéseire és a beszédről szóló posztok alá is. A hozzászólások között amerikai, brit, francia, német, román és más európai felhasználók véleményei is megjelentek. Míg egy korábbi cikkünkben a külföldi sajtó reakcióit mutattuk be, ezúttal a legjellemzőbb, X-en fellelhető külföldi kommenteket gyűjtöttük össze.
A támogató hozzászólások között számos olyan akadt, amely nemcsak Orbán Viktorról, hanem Magyarországról is elismerően szólt. Egy francia felhasználó azt írta:
Ti voltatok a mi világítótornyunk Európában. Reméljük, hogy a helyzet megváltozik, számítunk rátok.”
Egy másik kommentelő szerint „Orbán igazi konzervatív vezető és gondolkodó”, míg volt, aki úgy fogalmazott:
Biztonságosan átvezette Magyarországot nagyon nehéz időszakokon.”
Sokan együttérzésüket is kifejezték. Egy felhasználó azt írta:
Ez szívszorító. Imádkozom érted, Magyarországért és minden európaiért ezekben a sötét időkben.”
Többen személyes történetet is megosztottak. Volt, aki azt írta, hogy éppen Magyarországra szeretett volna költözni, már el is kezdte tanulni a magyar nyelvet, mert nagyapja magyar volt, de most úgy érzi, ugyanaz történik az országgal, mint Németországgal. Egy másik felhasználó arról számolt be, hogy Budapestre tervezett utazást, de a fejlemények miatt inkább lemond róla, míg valaki úgy fogalmazott:
Milyen kár. Idén jártam először Magyarországon, csodálatos hely, szomorú lenne, ha ugyanarra a sorsra jutna, mint Franciaország vagy az Egyesült Királyság.”
Nemcsak Orbán Viktor beszédére érkezett reakció, sokan az Európai Uniót bírálták
A kommentek jelentős része nemcsak Orbán Viktorról, hanem az Európai Unió működéséről szólt. Többen azt állították, hogy „az EU figyelmen kívül hagyja a nép akaratát”, és szerintük „amikor ez megtörténik, már nem marad demokrácia, hanem autokrácia.” Mások ennél is tovább mentek:
Európa egy olyan kontinenssé válik, amelyet totalitáriusok uralnak, akik lerombolják a demokráciát és az emberi jogokat.”
Egy másik felhasználó szerint
Magyarországon a demokratikus intézmények felszámolása az autoriter EU valódi arcát mutatja meg: egy megválasztatlan bürokraták által irányított zsarnoki rendszert.”
Egy német kommentelő párhuzamot vont a magyar és a német belpolitikai folyamatok között is. Azt írta, hogy ugyanez történik Németországban is. Az AfD jelöltjeit is kizárják a választásokból. Akadt olyan hozzászóló is, aki szerint „úgy hangzik, mintha kommunista hatalomátvétel zajlana Magyarországon”, míg egy másik úgy fogalmazott:
Így kezdődik. Túl sokszor láttuk már ezt.”
Természetesen a másik oldal is hangot adott véleményének. Több kommentelő kifejezetten Orbán Viktort támadta. Volt, aki azt írta:
Már senkit sem érdekel, mit mond Orbán. Vége van.”
Egy másik felhasználó szerint
Persze, Viktor, csak beszéld tovább a sületlenségeidet.”
Akadtak ennél keményebb megfogalmazások is. Egy hozzászóló „Putyin-bábnak” nevezte Orbánt, míg egy másik gúnyosan azt kérdezte:
Mióta lettél a demokrácia híve, te, a Kreml által támogatott volt diktátor?”
Volt olyan kommentelő is, aki örömét fejezte ki amiatt, hogy elvesztetted a választást Magyarországon.
Magyar Péter neve is előkerült
Nemcsak Orbán Viktorról szólt a vita. A hozzászólások között Magyar Péter neve is többször felbukkant. Egy kommentelő szerint „Magyar Péter Soros-báb”, míg egy másik egyenesen azt írta:
Távolítsátok el Magyar Pétert!”
Volt, aki úgy vélte, hogy „a magyarok hamar rájönnek majd, mekkora hiba volt elengedni Orbánt”, míg mások szerint Magyar Péter egy korrupt uniós hatalmi játszma kiszolgálója lett.
Egy biztos: a beszéd nem maradt visszhang nélkül
A hozzászólások jól mutatják, hogy Orbán Viktor tusványosi beszéde nem csupán Magyarországon váltott ki szélsőséges reakciókat. A vélemények élesen megoszlottak: voltak, akik Orbánt Európa utolsó konzervatív vezetőjeként méltatták, mások élesen bírálták, miközben sok hozzászólás már nem is kizárólag Magyarországról, hanem az Európai Unió jövőjéről és az európai demokrácia állapotáról szólt. Egy dolog azonban egyértelműnek tűnik: a tusványosi beszéd nemzetközi visszhangja ezúttal is jelentős volt.