Orbán Viktor ezzel a három szóval üzent Tusványosról

Mint arról az Origo korábban beszámolt, kedden kezdődött a 35. Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvény évtizedek óta a magyar jobboldal, ezen belül a Fidesz és a KDNP politikai közösségének egyik meghatározó találkozóhelye. Kiemelt eseménye hagyományosan Orbán Viktor beszéde, amely az elmúlt években többször is hosszabb időre témát adott a hazai közbeszédnek: a Fidesz elnöke Tusványoson beszélt először például az illiberális állam koncepciójáról.

Fontos üzenetet küldött Tusványosról Orbán Viktor

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Fontos üzenetet küldött Tusványosról Orbán Viktor

Az idei rendezvénynek különös politikai jelentőséget ad, hogy Orbán Viktor a választási vereség óta először tart nyilvános beszédet. A szombaton 10:30-kor kezdődő felszólalást ezért fokozott figyelem övezi: az immár ellenzékben politizáló Fidesz számára a párt megújulásának irányairól is útmutatást adhat.

A volt miniszterelnök a közösségi oldalán üzent a közelgő eseménnyel kapcsolatban.

Voltunk, vagyunk, leszünk!

– írta péntek délután Tusványosról Orbán Viktor a Facebook-oldalán.