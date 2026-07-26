A Kreml tisztázta, milyen nyelven tárgyalt egymással Putyin és Orbán Viktor

Tolmácsok segítették Orbán Viktor és Putyin tárgyalásait

A Kreml szóvivője egyértelművé tette, hogy Putyin és Orbán Viktor személyes egyeztetései sohasem orosz nyelven zajlottak. Elmondása szerint a két politikus minden alkalommal tolmácsok közreműködésével tárgyalt.

A tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével zajlottak”

– fogalmazott Peszkov az orosz hírügynökségek által idézett interjúban. A szóvivő szerint tehát Orbán Viktor tusványosi megszólalásából nem érdemes arra következtetni, hogy a korábbi találkozókon oroszul beszélt volna Putyinnal.