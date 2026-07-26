Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oda a biztosnak tűnő kettős győzelem, drámai hibával zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj

Orbán Viktor

A Kreml tisztázta, milyen nyelven tárgyalt egymással Putyin és Orbán Viktor

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A volt magyar miniszterelnök orosz nyelvű idézete a tusványosi beszédében az orosz sajtó figyelmét is felkeltette. A Kreml most elárulta, hogy a korábbi találkozókon milyen nyelven tárgyalt egymással a Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktortusványosi beszédorosz nyelvVlagyimir PutyinKreml (Moszkva)

Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? – oroszul Sto gyelaty? – című regényének címét. Dmitrij Peszkovot, az orosz elnök sajtótitkárát ennek nyomán kérdezték arról, beszélt-e valaha oroszul egymással Vlagyimir Putyin és a volt magyar miniszterelnök. 

Orbán Viktor
A Kreml tisztázta: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tolmácsok segítségével kommunikáltak (Forrás: Orbán Viktor/Facebook)

Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember”

 – mondta Peszkov a Rosszijszkaja Gazeta című orosz kormánylapnak.

Orbán Viktor: Magyarország jelenleg álomvilágban él, de a valóság az, hogy vért fogunk izzadni

Tolmácsok segítették Orbán Viktor és Putyin tárgyalásait

A Kreml szóvivője egyértelművé tette, hogy Putyin és Orbán Viktor személyes egyeztetései sohasem orosz nyelven zajlottak. Elmondása szerint a két politikus minden alkalommal tolmácsok közreműködésével tárgyalt.

A tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével zajlottak”

 – fogalmazott Peszkov az orosz hírügynökségek által idézett interjúban. A szóvivő szerint tehát Orbán Viktor tusványosi megszólalásából nem érdemes arra következtetni, hogy a korábbi találkozókon oroszul beszélt volna Putyinnal.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!