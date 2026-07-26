A Kreml tisztázta, milyen nyelven tárgyalt egymással Putyin és Orbán Viktor

Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? – oroszul Sto gyelaty? – című regényének címét. Dmitrij Peszkovot, az orosz elnök sajtótitkárát ennek nyomán kérdezték arról, beszélt-e valaha oroszul egymással Vlagyimir Putyin és a volt magyar miniszterelnök.
Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember”
– mondta Peszkov a Rosszijszkaja Gazeta című orosz kormánylapnak.
Tolmácsok segítették Orbán Viktor és Putyin tárgyalásait
A Kreml szóvivője egyértelművé tette, hogy Putyin és Orbán Viktor személyes egyeztetései sohasem orosz nyelven zajlottak. Elmondása szerint a két politikus minden alkalommal tolmácsok közreműködésével tárgyalt.
A tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével zajlottak”
– fogalmazott Peszkov az orosz hírügynökségek által idézett interjúban. A szóvivő szerint tehát Orbán Viktor tusványosi megszólalásából nem érdemes arra következtetni, hogy a korábbi találkozókon oroszul beszélt volna Putyinnal.