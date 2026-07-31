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Tarr Zoltán

Új kommunikációs vezető érkezését jelentette be Tarr Zoltán

46 perce
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Új kommunikációs vezetővel bővült a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapata. Orsós Lajos több mint húszéves szakmai tapasztalattal érkezik a tárcához, korábban az RTL hírigazgatóságán és a versenyszférában is dolgozott.
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Tarr Zoltánkommunikációs vezetőOrsós Lajos

Orsós Lajos kommunikációs vezetőként csatlakozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapatához – jelentette be Tarr Zoltán, a tárca vezetője pénteken Facebook-oldalán.

A miniszter bejegyzésében üdvözölte Orsós Lajost a minisztérium csapatában.
A miniszter bejegyzésében üdvözölte Orsós Lajost a minisztérium csapatában
Fotó: Tarr Zoltán Facebook-oldala

A miniszter tájékoztatása szerint Orsós Lajos több mint húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Korábban az RTL hírigazgatóságán és a versenyszférában is dolgozott, az elmúlt években pedig a Kiút a cigánytelepről elnevezésű országjáró civil program munkájában vett részt, amelynek keretében nélkülözésben élőket segített.

Orsós Lajos érkezése mellett a minisztérium kommunikációjáról is írt Tarr Zoltán

Tarr Zoltán bejegyzésében kitért arra is, milyen szerepet szán a minisztérium kommunikációjának. Közlése szerint olyan kommunikáció kialakítása a cél, amely a döntések ismertetése mellett azok megértését is segíti, valamint összeköti az embereket, a közösségeket és az intézményeket.

 

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