Új kommunikációs vezető érkezését jelentette be Tarr Zoltán

Orsós Lajos kommunikációs vezetőként csatlakozott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium csapatához – jelentette be Tarr Zoltán, a tárca vezetője pénteken Facebook-oldalán.

A miniszter bejegyzésében üdvözölte Orsós Lajost a minisztérium csapatában

Fotó: Tarr Zoltán Facebook-oldala

A miniszter tájékoztatása szerint Orsós Lajos több mint húszéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Korábban az RTL hírigazgatóságán és a versenyszférában is dolgozott, az elmúlt években pedig a Kiút a cigánytelepről elnevezésű országjáró civil program munkájában vett részt, amelynek keretében nélkülözésben élőket segített.

Orsós Lajos érkezése mellett a minisztérium kommunikációjáról is írt Tarr Zoltán

Tarr Zoltán bejegyzésében kitért arra is, milyen szerepet szán a minisztérium kommunikációjának. Közlése szerint olyan kommunikáció kialakítása a cél, amely a döntések ismertetése mellett azok megértését is segíti, valamint összeköti az embereket, a közösségeket és az intézményeket.