Újabb rendkívüli ülést tart a parlament, jövő kedden eldől Sulyok Tamás sorsa

Folytatódik a politikai nagyüzem, jövő hétre is rendkívüli ülést kért az Országgyűléstől Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány honlapján közzétett dokumentum szerint az ülés tervezett időpontja július 13–14.

Jövő hétre is rendkívüli ülést hirdetett meg Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Mediaworks)

A benyújtott dokumentumban felsorolt indítványok között szerepel az Alaptörvény 17. módosításának megszavazása, ezen kívül más törvényekről, törvénymódosításokról is tárgyalnak majd, többek között

a magyar–szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról,

a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról,

a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztésről, valamint

az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról.

Ezeken felük tárgyalnak majd a szifiliszfertőzések adatkezelésével összefüggő egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításról, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények megváltoztatásáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról – ennek központi eleme a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség rendőrségbe történő beolvadása.

Mit tartalmaz a Tisza által benyújtott Alaptörvény-módosítás?

Ruff Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz.

A Tisza új alaptörvény-módosításával megszűnik Sulyok Tamás megbízatása (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origo beszámolt, Magyar Péter szombaton nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény-módosítási javaslatot, melynek főbb pontjai:

megszűnik a köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása,

a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,

az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,

a sarkalatos törvények körének szűkítése.

Az Alaptörvény-módosításra több fideszes politikus is keményen reagált. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyen bejelentették:

csütörtökön 18:00-tól a Sándor palota előtt tartanak tüntetést, tiltakozva az Alaptörvény módosítása ellen, mert fontos, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon.

A demonstráció a „Stop Önkény!” elnevezést kapta, amelynek kapcsán Orbán Viktor is megszólalt. A Fidesz elnöke közösségi oldalán azt írta: „arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen!”

A Fidesz és a KDNP kivonul a rendkívüli ülésről

Emlékezetes, Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben bejelentette, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.

„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezi a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek

– mutatott rá a képviselő.