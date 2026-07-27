Magyar Péter: Visszatért a demokratikus politika Magyarországra – élő parlamenti közvetítés az Origón!

Magyar Péter azzal az állítással kezdte a napirend előtti felszólalását a parlamentben, hogyha néhány év múlva visszatekintünk 2026 nyarára, úgy emlékszünk, mint arra a nyárra, amikor visszatért a demokratikus politika Magyarországra. A miniszterelnök szerint visszatért a nyilvános vita és a demokratikus közélet.

Magyar Péter napirend előtti felszólalása indítja az Országgyűlés újabb rendkívüli ülését Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével kapcsolatban úgy vélekedett, hogy aki több gyógyszert szed, annak az éves megtakarítása szeptember elsejétől több ezer, akár több tízezer forint is lehet.

Bár korábban nem csak a vényköteles gyógyszerekről áfájának a csökkentéséről beszélt a miniszterelnök, most azonban ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy lehet ez nem olyan izgalmas, mint másnak a hálószobájában matatni, de annak, aki gyógyszert vált ki minden hónapban, ez is politika, sőt ez a politika.

Magyar Péter a sajtót is kritizálta, hogy nem kaptak megkereséseket, kérdéseket a gyógyszerek áfacsökkentésével kapcsolatban.

Ezek után a kormányfő áttért az iskolakezdési támogatásra, amely – a korábban ígért 700 ezer család helyett – 400 ezer gyermeket érint. Magyar Péter azt igyekezett bizonygatni, hogy ez a 400 ezer gyermek több, mint amennyinek a korábbi kormány segített. A miniszterelnök a támogatást érő kritikákra is reagált. Azt bizonygatta, hogy az általuk kitalált rendszer gyorsan és kiszámíthatóan segíti a családokat.

Ezek után rátért arra is, hogy dönteni fognak a tűzifa áfájának a 27 százalékról az 5 százalékra csökkentéséről. Magyar Péter arról beszélt, hogy a fával fűtő emberek eddig kimaradtak a rezsicsökkentésből.

A kormányfő ezek után azokról az intézkedésekről beszélt, amelyeket a Tisza-kormány hozott az elmúlt időszakban. Majd ismét a Fidesz-KDNP támadásába kezdett, de külön támadta Orbán Viktort is. Magyar Péter azzal vádolta a korábbi miniszterelnököt, hogy ő nem akarja azokat az intézkedéseket, amelyet a Tisza-kormány csinál, azokat az intézkedéseket, amelyek a kormányfő véleménye szerint jók.

Magyar Péter azt állította Orbán Viktorról, hogy romokban akarja látni Magyarországot. Majd azt próbálta bizonygatni, hogy a korábbi kormányfő az infláció elszabadulásában, és a munkanélküliség emelkedésében reménykedik.