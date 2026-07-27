Magyar Péter: Visszatért a demokratikus politika Magyarországra – élő parlamenti közvetítés az Origón!

Magyar Péter azzal az állítással kezdte a napirend előtti felszólalását a parlamentben, hogyha néhány év múlva visszatekintünk 2026 nyarára, úgy emlékszünk, mint arra a nyárra, amikor visszatért a demokratikus politika Magyarországra. A miniszterelnök szerint visszatért a nyilvános vita és a demokratikus közélet.
A kormányfő a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével kapcsolatban úgy vélekedett, hogy aki több gyógyszert szed, annak az éves megtakarítása szeptember elsejétől több ezer, akár több tízezer forint is lehet.
Bár korábban nem csak a vényköteles gyógyszerekről áfájának a csökkentéséről beszélt a miniszterelnök, most azonban ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy lehet ez nem olyan izgalmas, mint másnak a hálószobájában matatni, de annak, aki gyógyszert vált ki minden hónapban, ez is politika, sőt ez a politika.
Magyar Péter a sajtót is kritizálta, hogy nem kaptak megkereséseket, kérdéseket a gyógyszerek áfacsökkentésével kapcsolatban.
Ezek után a kormányfő áttért az iskolakezdési támogatásra, amely – a korábban ígért 700 ezer család helyett – 400 ezer gyermeket érint. Magyar Péter azt igyekezett bizonygatni, hogy ez a 400 ezer gyermek több, mint amennyinek a korábbi kormány segített. A miniszterelnök a támogatást érő kritikákra is reagált. Azt bizonygatta, hogy az általuk kitalált rendszer gyorsan és kiszámíthatóan segíti a családokat.
Ezek után rátért arra is, hogy dönteni fognak a tűzifa áfájának a 27 százalékról az 5 százalékra csökkentéséről. Magyar Péter arról beszélt, hogy a fával fűtő emberek eddig kimaradtak a rezsicsökkentésből.
A kormányfő ezek után azokról az intézkedésekről beszélt, amelyeket a Tisza-kormány hozott az elmúlt időszakban. Majd ismét a Fidesz-KDNP támadásába kezdett, de külön támadta Orbán Viktort is. Magyar Péter azzal vádolta a korábbi miniszterelnököt, hogy ő nem akarja azokat az intézkedéseket, amelyet a Tisza-kormány csinál, azokat az intézkedéseket, amelyek a kormányfő véleménye szerint jók.
Magyar Péter azt állította Orbán Viktorról, hogy romokban akarja látni Magyarországot. Majd azt próbálta bizonygatni, hogy a korábbi kormányfő az infláció elszabadulásában, és a munkanélküliség emelkedésében reménykedik.
A miniszterelnök kitért a hétvégi tusnádfürdői fesztiválra is, ahova – a kormány más tagjaival ellentétben – őt nem hívták meg, mivel a szervezők szerint nem alkalmas erre a beszédeiben közvetített stílusa. Majd azzal igyekezte vádolni az eseményt, hogy a magyarok pénzéből rendezték meg.
Magyar Pétert láthatóan negatívan érintette, hogy a Medián a Tisza Párt támogatottságának csökkenését mérte, ugyanis ezt azzal próbálta bagatellizálni, hogy a Fidesz történelmi mélyponton van a támogatottságát tekintve. A kormányfő ezek után azt állította, hogy már senki nem hisz nekik. Majd úgy vélekedett, hogy nincsen ma olyan társadalmi csoport, amiben a Fidesz vezetne, vagy legalább megközelítené a Tisza Pártot.
Majd arról beszélt, hogy a több ügyben is feljelentést tettek a korábbi kormánnyal összefüggésben. A miniszterelnök szerint ellopták a magyarok pénzét, és átvilágításokkal, valamint elszámoltatással fenyegetett.
Ezzel kapcsolatban történelminek nevezte, hogy a héten szavaz az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Szerinte a hivatal feladata világos lesz: feltárni, hogy hol van a közpénzből felhalmozott vagyon.
Ez várható ma a parlamentben
Kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyen szokás szerint először a miniszterelnök fog napirend előtt beszélni. Magyar Péter után a frakcióvetők is megtartják napirend előtti felszólalásaikat. Ezeket követően a képviselők új alkotmánybírót választanak, aki még a mai nap esküt tesz. Az Országgyűlés ezen kívül megvitatja a vagyonvisszaszerzési hivatalról és az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatokat is.
Azért kell új alkotmánybírót választania a parlamentnek, ugyanis Hende Csaba megbízatása a 17. Alaptörvény-módosítás miatt megszűnt. A változtatás 12 évben korlátozta a képviselői megbízatás idejét, így a 23 évig parlamenti képviselőként dolgozó Hende alkotmánybírói tisztsége is megszűnt.
Utódjának a Tisza Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást jelöli.
Létrejöhet a szuperügyészség, az NVVH
Ma tárgyalják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az intézmény feladata a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása, védelme és visszaszerzése lenne. A Tisza-kormány elszámoltatási programjának központi eleménél várhatóan vita lesz a hivatal jogköreiről és függetlenségének garanciáiról is.
Emellett a képviselők elé kerül majd a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslat is. Majd az uniós forrásokhoz kapcsolódó adó- és energetikai intézkedésekről tárgyalhat az Országgyűlés.
Ezeken kívül várhatók még interpellációk és azonnali kérdések órája is.