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Magyar Péter: Visszatért a demokratikus politika Magyarországra – élő parlamenti közvetítés az Origón!

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Országgyűlés

Magyar Péter: Visszatért a demokratikus politika Magyarországra – élő parlamenti közvetítés az Origón!

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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A képviselők új alkotmánybírót választanak, majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozatalát tárgyalják a parlamentben. Az Országgyűlésben ezen kívül még több javaslat megvitatása, interpellációk és azonnali kérdések órája is várható.
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OrszággyűlésalkotmánybíróparlamentMagyar Péter

Magyar Péter azzal az állítással kezdte a napirend előtti felszólalását a parlamentben, hogyha néhány év múlva visszatekintünk 2026 nyarára, úgy emlékszünk, mint arra a nyárra, amikor visszatért a demokratikus politika Magyarországra. A miniszterelnök szerint visszatért a nyilvános vita és a demokratikus közélet.

Parlament, Országgyűlés, plenáris ülés, Országgyűlésplenárisülés, 2026.07.27., Magyar Péter, MagyarPéter,
Magyar Péter napirend előtti felszólalása indítja az Országgyűlés újabb rendkívüli ülését Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével kapcsolatban úgy vélekedett, hogy aki több gyógyszert szed, annak az éves megtakarítása szeptember elsejétől több ezer, akár több tízezer forint is lehet.

Bár korábban nem csak a vényköteles gyógyszerekről áfájának a csökkentéséről beszélt a miniszterelnök, most azonban ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy lehet ez nem olyan izgalmas, mint másnak a hálószobájában matatni, de annak, aki gyógyszert vált ki minden hónapban, ez is politika, sőt ez a politika.

Magyar Péter a sajtót is kritizálta, hogy nem kaptak megkereséseket, kérdéseket a gyógyszerek áfacsökkentésével kapcsolatban.

Ezek után a kormányfő áttért az iskolakezdési támogatásra, amely – a korábban ígért 700 ezer család helyett – 400 ezer gyermeket érint. Magyar Péter azt igyekezett bizonygatni, hogy ez a 400 ezer gyermek több, mint amennyinek a korábbi kormány segített. A miniszterelnök a támogatást érő kritikákra is reagált. Azt bizonygatta, hogy az általuk kitalált rendszer gyorsan és kiszámíthatóan segíti a családokat.

Ezek után rátért arra is, hogy dönteni fognak a tűzifa áfájának a 27 százalékról az 5 százalékra csökkentéséről. Magyar Péter arról beszélt, hogy a fával fűtő emberek eddig kimaradtak a rezsicsökkentésből.

A kormányfő ezek után azokról az intézkedésekről beszélt, amelyeket a Tisza-kormány hozott az elmúlt időszakban. Majd ismét a Fidesz-KDNP támadásába kezdett, de külön támadta Orbán Viktort is. Magyar Péter azzal vádolta a korábbi miniszterelnököt, hogy ő nem akarja azokat az intézkedéseket, amelyet a Tisza-kormány csinál, azokat az intézkedéseket, amelyek a kormányfő véleménye szerint jók.

Magyar Péter azt állította Orbán Viktorról, hogy romokban akarja látni Magyarországot. Majd azt próbálta bizonygatni, hogy a korábbi kormányfő az infláció elszabadulásában, és a munkanélküliség emelkedésében reménykedik. 

A miniszterelnök kitért a hétvégi tusnádfürdői fesztiválra is, ahova – a kormány más tagjaival ellentétben – őt nem hívták meg, mivel a szervezők szerint nem alkalmas erre a beszédeiben közvetített stílusa. Majd azzal igyekezte vádolni az eseményt, hogy a magyarok pénzéből rendezték meg.

Magyar Pétert láthatóan negatívan érintette, hogy a Medián a Tisza Párt támogatottságának csökkenését mérte, ugyanis ezt azzal próbálta bagatellizálni, hogy a Fidesz történelmi mélyponton van a támogatottságát tekintve. A kormányfő ezek után azt állította, hogy már senki nem hisz nekik. Majd úgy vélekedett, hogy nincsen ma olyan társadalmi csoport, amiben a Fidesz vezetne, vagy legalább megközelítené a Tisza Pártot.

Majd arról beszélt, hogy a több ügyben is feljelentést tettek a korábbi kormánnyal összefüggésben. A miniszterelnök szerint ellopták a magyarok pénzét, és átvilágításokkal, valamint elszámoltatással fenyegetett.

Ezzel kapcsolatban történelminek nevezte, hogy a héten szavaz az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Szerinte a hivatal feladata világos lesz: feltárni, hogy hol van a közpénzből felhalmozott vagyon.

Ez várható ma a parlamentben

Kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyen szokás szerint először a miniszterelnök fog napirend előtt beszélni. Magyar Péter után a frakcióvetők is megtartják napirend előtti felszólalásaikat. Ezeket követően a képviselők új alkotmánybírót választanak, aki még a mai nap esküt tesz. Az Országgyűlés ezen kívül megvitatja a vagyonvisszaszerzési hivatalról és az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatokat is.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésülése, 2026.07.21. Magyar Péter, MagyarPéter
Fotó: Ladóczki Balázs

Azért kell új alkotmánybírót választania a parlamentnek, ugyanis Hende Csaba megbízatása a 17. Alaptörvény-módosítás miatt megszűnt. A változtatás 12 évben korlátozta a képviselői megbízatás idejét, így a 23 évig parlamenti képviselőként dolgozó Hende alkotmánybírói tisztsége is megszűnt.  

Utódjának a Tisza Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást jelöli.

Létrejöhet a szuperügyészség, az NVVH

Ma tárgyalják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az intézmény feladata a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása, védelme és visszaszerzése lenne. A Tisza-kormány elszámoltatási programjának központi eleménél várhatóan vita lesz a hivatal jogköreiről és függetlenségének garanciáiról is.

Emellett a képviselők elé kerül majd a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslat is. Majd az uniós forrásokhoz kapcsolódó adó- és energetikai intézkedésekről tárgyalhat az Országgyűlés.

Ezeken kívül várhatók még interpellációk és azonnali kérdések órája is.

 

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