Rendhagyó módon nem Magyar Péter felszólalásával indult az Országgyűlés rendkívüli ülése – élőben a parlamentből

Az elmúlt hetek szokását megszakítva ezúttal nem Magyar Péter szólalt fel napirend előtt a kormány nevében, hanem Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter a kórházi várólisták hosszát bírálta, szerinte ezek hossza az előző kormány miatt van. Ahogy szintén az előző kormány számlájára írta az infrastruktúra szerinte leromlott állapotát, valamint azt, hogy az egészségügyi dolgozók nem kapták meg a megfelelő megbecsülést.
A magyar egészségügy nagyon beteg
– vélekedett a miniszter. Hozzátette: ez a diagnózis nem az orvosok, az ápolók, a gyógyszerészek és mentősök ellen szól. Szerinte ez is az előző kormány hibája. Hegedűs Zsolt szerint a Tisza-kormány más utat választott azzal, hogy önálló egészségügyi minisztériumot hoztak létre és állítása szerint több forrást is fordítanak rá.
Majd azzal magyarázkodott, hogy néhány hét alatt nem lehet a rendszert megjavítani, de haladnak a dolgokkal. Példaként a kórházi klímarekonstrukciós programot említette.
A miniszter igazi szemléletváltásnak nevezte azt, hogy szeptembertől nyilvánossá teszik egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait. Majd a szifilisz-járvány veszélyeit és jelentőségét emelte ki.
Sok háziorvos hiányzik
Apáti István reagálva a miniszter felszólalására elmondta, hogy egyet lehet érteni a diagnózisával, azonban kitért arra, hogy jelenleg is legalább ezer háziorvosi praxis betöltetlen és
közel egymillióan élnek olyan környezetben, ahol nincs háziorvos.
A legolcsóbb betegség az, amelyik nem alakul ki, de ott tartunk, hogy Magyarországon a halálesetek 75 százaléka az életmóddal függ össze – figyelmeztetett a Mi Hazánk képviselője. Hozzátette: ide sorolható a stresszt, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás és drogfogyasztás, a mozgásszegény életmódot és a nem megfelelő táplálkozást.
Az egészségügy nemzeti ügy
Rétvári Bence hozzászólását azzal kezdte, hogy rámutatott: az egészségügy nemzeti ügy, ezért drukkol a kormánynak. A KDNP frakcióvezetője szerint fontos, hogy minden kormány sikeres legyen ezen a területen,mert akkor minden magyar család biztonságosabb életet tud élni.
Az elmúlt években uniós összevetésben jelentősen előrelépett Magyarország az egészségben eltöltött évek számában
– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza korábban azt ígérte, hogy minden gyógyszer áfáját csökkentik, ehhez képest szeptembertől csak a vényköteles gyógyszerek áfáját viszik le nullára. Majd emlékeztetett: a Tisza 40-50 forinttal csökkenti majd a vényköteles gyógyszerek árát, míg a korábbi kormány 40-50 százalékkal csökkentette.
Rétvári Bence azt is hangsúlyozta, hogy ők korábban emelték az egészségügyi költségvetést, valamint sokkal több orvos dolgozik Magyarországon, mint a kormányzásuk elején, de a háziorvosi praxisok átlagbevétele és az orvosok bére is emelkedett.
Tapssal vették el az időt Takács Pétertől a tiszás képviselők
Takács Péter hozzászólását azzal kezdte, hogy kérdést intézett az ülést vezető alelnökhöz. „Miért hagyja, hogy a Tisza-frakció folyamatosan bántalmazza az ellenzéki képviselőket a felszólalása közben?” – tette fel a kérdést a Fidesz képviselője. Rámutatott, hogy rögtön rágalmazzák őket, amint felszólalnak, ezért korrekt ülésvezetést kért.
A korábbi egészségügyi államtitkár emlékeztetett: 93 kórházat újítottak fel, 625 orvosi rendelőt építettek, mentőautókat szereztek be és emelték az orvosok bérét. Majd azt is hangsúlyozta, hogy 9 ezerrel több orvos, és majdnem 20 ezerrel több szakdolgozó van most Magyarországon, mint amikor mi kezdték a kormányzást.
Nem az egészségügyben van nagy baj, hanem a Tisza-frakcióban
– hangsúlyozta a képviselő. Majd feltette a Kérdést Magyar Péternek, hogy miért csak a vényköteles gyógyszerek áfáját csökkentik, ha korábban az összes gyógyszer kapcsán ígérték ezt. Az emberek nem szeretik, ha átverik őket – tette hozzá.
Takács Péter utolsó mondatára a Tisza-frakció tapsolni kezdett, amellyel elvették az időt a felszólalásból, amit a képviselő kifogásolt, azonban összesen csupán 11 plusz másodpercet kapott a felszólalásához.
Cikkünk frissül
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felszólalásával indult a parlament rendkívüli ülése kedden. A napirend előtti felszólalások után térnek rá a képviselők a döntéshozatalokra. Majd általános viták következnek.
A képviselők szavaznak a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. Döntenek a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról.
A legfontosabb szavazás azonban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szól majd.
Ezeken kívül napirenden lesz még a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló javaslat szavazása és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok végrehajtása és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló javaslat szavazása is. Végül a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatról döntenek a képviselők.
A határozathozatalokat követően az Országgyűlés általános vitán tárgyalja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatot, amellyel szélesebbre nyithatják az ügynökakták hozzáférhetőségét. Megvitatják azokat a törvényeket is, amelyek a vármegyék megyére való visszanevezéséhez kapcsolódnak.