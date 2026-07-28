Rendhagyó módon nem Magyar Péter felszólalásával indult az Országgyűlés rendkívüli ülése – élőben a parlamentből

Az elmúlt hetek szokását megszakítva ezúttal nem Magyar Péter szólalt fel napirend előtt a kormány nevében, hanem Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter a kórházi várólisták hosszát bírálta, szerinte ezek hossza az előző kormány miatt van. Ahogy szintén az előző kormány számlájára írta az infrastruktúra szerinte leromlott állapotát, valamint azt, hogy az egészségügyi dolgozók nem kapták meg a megfelelő megbecsülést.

Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar egészségügy nagyon beteg

– vélekedett a miniszter. Hozzátette: ez a diagnózis nem az orvosok, az ápolók, a gyógyszerészek és mentősök ellen szól. Szerinte ez is az előző kormány hibája. Hegedűs Zsolt szerint a Tisza-kormány más utat választott azzal, hogy önálló egészségügyi minisztériumot hoztak létre és állítása szerint több forrást is fordítanak rá.

Majd azzal magyarázkodott, hogy néhány hét alatt nem lehet a rendszert megjavítani, de haladnak a dolgokkal. Példaként a kórházi klímarekonstrukciós programot említette.

A miniszter igazi szemléletváltásnak nevezte azt, hogy szeptembertől nyilvánossá teszik egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait. Majd a szifilisz-járvány veszélyeit és jelentőségét emelte ki.

Sok háziorvos hiányzik

Apáti István reagálva a miniszter felszólalására elmondta, hogy egyet lehet érteni a diagnózisával, azonban kitért arra, hogy jelenleg is legalább ezer háziorvosi praxis betöltetlen és

közel egymillióan élnek olyan környezetben, ahol nincs háziorvos.

A legolcsóbb betegség az, amelyik nem alakul ki, de ott tartunk, hogy Magyarországon a halálesetek 75 százaléka az életmóddal függ össze – figyelmeztetett a Mi Hazánk képviselője. Hozzátette: ide sorolható a stresszt, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás és drogfogyasztás, a mozgásszegény életmódot és a nem megfelelő táplálkozást.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az egészségügy nemzeti ügy

Rétvári Bence hozzászólását azzal kezdte, hogy rámutatott: az egészségügy nemzeti ügy, ezért drukkol a kormánynak. A KDNP frakcióvezetője szerint fontos, hogy minden kormány sikeres legyen ezen a területen,mert akkor minden magyar család biztonságosabb életet tud élni.

Az elmúlt években uniós összevetésben jelentősen előrelépett Magyarország az egészségben eltöltött évek számában

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza korábban azt ígérte, hogy minden gyógyszer áfáját csökkentik, ehhez képest szeptembertől csak a vényköteles gyógyszerek áfáját viszik le nullára. Majd emlékeztetett: a Tisza 40-50 forinttal csökkenti majd a vényköteles gyógyszerek árát, míg a korábbi kormány 40-50 százalékkal csökkentette.