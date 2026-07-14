Rendkívüli parlamenti ülés: ezekről a fontos ügyekről dönt kedden az Országgyűlés

Kedden délelőtt 9 órakor kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülésének második napja. Magyar Péter napirend előtti felszólalását követően a parlament várhatóan zárószavazást tart az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról. Emellett döntés születhet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról is.

Országgyűlés: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról, az adótörvényről és az RRF-ről is tárgyalnak ma (Fotó: Hatlaczki Balázs/Mediaworks)

Kemény viták várhatóak az Országgyűlésben

A szavazásokat követően kezdődnek meg a nap kiemelt vitái.

Elsőként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat kerül a képviselők elé, ezt követi a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (RRF/RRP) szereplő energetikai vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló előterjesztés általános vitája.

A parlament ezt követően tárgyalja az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló javaslatot is, amely több sarkalatos rendelkezést is tartalmaz.