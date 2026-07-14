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Rendkívüli parlamenti ülés: ezekről a fontos ügyekről dönt kedden az Országgyűlés

Országgyűlés

Rendkívüli parlamenti ülés: ezekről a fontos ügyekről dönt kedden az Országgyűlés

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Rendkívüli ülésen folytatja munkáját kedden a parlament, ahol több jelentős törvényjavaslat is napirendre kerül. Szavaznak az adótörvény módosításáról, emellett megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó energetikai törvénycsomagról, valamint a rendészeti szabályok átalakításáról szóló vita is.
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OrszággyűlésFidesznemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalRRFlemondásGulyás GergelyMagyar Péter

Kedden délelőtt 9 órakor kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülésének második napja. Magyar Péter napirend előtti felszólalását követően a parlament várhatóan zárószavazást tart az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról. Emellett döntés születhet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról is.

Országgyűlés
Országgyűlés: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról, az adótörvényről és az RRF-ről is tárgyalnak ma (Fotó: Hatlaczki Balázs/Mediaworks)

Kemény viták várhatóak az Országgyűlésben

A szavazásokat követően kezdődnek meg a nap kiemelt vitái

Elsőként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat kerül a képviselők elé, ezt követi a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (RRF/RRP) szereplő energetikai vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló előterjesztés általános vitája. 

A parlament ezt követően tárgyalja az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló javaslatot is, amely több sarkalatos rendelkezést is tartalmaz.

„Ez a demokratikus jogállam végét jelenti” – megszólalt Gulyás Gergely

Mint arról írtunk, a Fidesz úgy kívánt tiltakozni az Alaptörvény 17. módosítása ellen, hogy távol maradt a hétfői üléstől. Emellett Gulyás Gergely bejelentette lemondását, amelyet többek között azzal indokolt, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon. Hogy a legnagyobb ellenzéki párt képviselteti -e magát a keddi ülésnapon, arról még nincs információ.

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