Rendkívüli parlamenti ülés: ezekről a fontos ügyekről dönt kedden az Országgyűlés

Kedden délelőtt 9 órakor kezdődik az Országgyűlés rendkívüli ülésének második napja. Magyar Péter napirend előtti felszólalását követően a parlament várhatóan zárószavazást tart az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról. Emellett döntés születhet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról is.
Kemény viták várhatóak az Országgyűlésben
A szavazásokat követően kezdődnek meg a nap kiemelt vitái.
Elsőként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat kerül a képviselők elé, ezt követi a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (RRF/RRP) szereplő energetikai vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló előterjesztés általános vitája.
A parlament ezt követően tárgyalja az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló javaslatot is, amely több sarkalatos rendelkezést is tartalmaz.
Mint arról írtunk, a Fidesz úgy kívánt tiltakozni az Alaptörvény 17. módosítása ellen, hogy távol maradt a hétfői üléstől. Emellett Gulyás Gergely bejelentette lemondását, amelyet többek között azzal indokolt, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon. Hogy a legnagyobb ellenzéki párt képviselteti -e magát a keddi ülésnapon, arról még nincs információ.