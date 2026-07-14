Magánlakásokba is bemehet a vagyonvédelmi hivatal, új ÁVH megalakulására figyelmeztetnek

Az Országgyűlés keddi rendkívüli ülése Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött. Ezt követően egyebek mellett napirendre került a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat vitája, az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó energetikai jogszabálycsomag, az adótörvények módosításának zárószavazása, valamint a rendészeti törvénycsomag tárgyalása is. A parlament várhatóan több jelentős kérdésben is döntést hoz a nap folyamán.
A kormányfő napirend előtti felszólalásában élesen bírálta Gulyás Gergelyt, aki tegnap lemondott frakcióvezetői tisztségéről, és kioktatta az ellenzék szerepéről a Fidesz és a KDNP képviselőit, miután nem vettek részt hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amelyen elfogadták az Alaptörvény 17. módosítását és megfosztották hivatalától Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy kormánya mindenki érdekében dolgozik, függetlenül a politikai meggyőződéstől.
Magyar Péter: A Fidesz nem képviselte a szavazóit a parlamenti vitában
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában az Alaptörvény 17. módosításáról beszélt, és élesen bírálta a Fideszt amiatt, hogy a kormánypárti képviselők nem vettek részt a vitában. A miniszterelnök azt állította, hogy ezzel a Fidesz nem képviselte azokat a választókat, akik rájuk szavaztak.
Felszólalásában érdekes jelenségnek nevezte, hogy több ismert fideszes politikus visszaadta parlamenti mandátumát, mert – megfogalmazása szerint – „elment a kedvük a munkától”. Név szerint említette Lázár Jánost, Szijjártó Pétert és Kocsis Mátét is.
Megértem, hogy fárasztó a Tisza törvényjavaslati tempóját követni, vitázni, javaslatokat elolvasni és szavazni
– fogalmazott, miközben többször is „exfrakcióvezetőként” utalt Gulyás Gergelyre.
A kormányfő kijelentette: minden magyar miniszterelnöke kíván lenni, ugyanakkor elismerte, hogy kormányzása alatt is lesznek tüntetések. Beszédében azzal vádolta a Fideszt, hogy a települések fejlesztéséről politikai alapon, „pártkönyv” szerint döntött.
Hozzátette, a fideszes szülők gyermekei ugyanúgy megkapják a megfelelő oktatást, a fideszes választók ugyanolyan egészségügyi ellátásban részesülnek, a vállalkozások számára pedig politikai hovatartozástól függetlenül biztosítják a tisztességes verseny feltételeit.
Toroczkai László: A kampány véget ért, ideje a jogállamiságról beszélni
Az ellenzéki frakciók közül elsőként Toroczkai László szólalt fel. A Mi Hazánk frakcióvezetője emlékeztetett, hogy véget ért a választási kampány, ezért szerinte ideje lenne felhagyni azzal, hogy a közbeszéd Orbán Viktor utazása körül forogjon. Ehelyett a jogállam leépítésével kellene foglalkozni.
Toroczkai élesen bírálta a Tisza Pártot. Azzal vádolta a kormánypártot, hogy
gőgösen viselkedik, urambátyám rendszert épít, valamint „luxizik” – vagyis szerinte ugyanazokat a hibákat követi el, amelyekkel korábban a Fideszt támadta.
Felszólalásában a titkosszolgálatok működésére is kitért. A Tisza Párttól azt kérdezte, miként tudják garantálni, hogy a jövőben nem használják fel önös politikai célokra a titkosszolgálatokat, ha állítása szerint a régi baloldal tagjai, például Tóth Péter is döntéshozói szerepbe került.
Rétvári Bence: Antall József soha nem tett volna ilyet
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője felszólalásában azzal bírálta Magyar Pétert, hogy továbbra is „az ellenzék ellenzéke”. Szerinte Európában példátlan, amit a Tisza-kormány az Alaptörvény módosításával tett, ezért a Fidesz és a KDNP hétfőn nem vett részt a parlamenti ülésen.
Emlékeztetett, hogy Magyar Péter gyakran idézi Antall Józsefet, majd úgy fogalmazott: az egykori miniszterelnök szerinte soha nem lépte volna meg, amit a jelenlegi kormány az Alaptörvény 27. módosításával végrehajtott.
Mit üzen azzal, hogy egy egysoros Alaptörvény-módosítással elmozdítja a köztársasági elnököt?
– tette fel a kérdést a miniszterelnöknek. Visszautasította, hogy az előző kormány ne képviselte volna az egész magyar nemzetet, elég csak a rezsicsökkentést vagy a családtámogatásokat említeni.
A frakcióvezető a parlamenti stílust is szóvá tette. Arra volt kíváncsi, lesz-e következménye Kulcsár Krisztián viselkedésének, illetve annak, hogy Szakács Istvánt rendőrök vitték el.
Gulyás Gergely: A Tisza elveszi az emberek szabad választási jogát
Gulyás Gergely visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint a Fidesz hétfőn magára hagyta volna saját szavazóit.
A volt frakcióvezető szerint éppen a Tisza-kormány az, amely a keddi döntésével elveszi az emberek passzív választási jogát.
Felszólalásában külön kitért arra is, hogy a kormány szerinte tiszteletlenül bánik a köztársasági elnökkel. Úgy fogalmazott, a jelenlegi eljárás példátlan a civilizált világban. Gulyás Gergely azt állította, hogy a kormány „lefejezi” az Alkotmánybíróságot, bírákat kényszernyugdíjaz, és olyan rendszert hoz vissza, amely a kommunista diktatúra idején volt jellemző.
A Fidesz és a KDNP a viták során az összes érvét és álláspontját elmondta – jelentette ki. Beszéde végén kijelentette:
Önök tudathasadásos állapotban vannak, már kormányozniuk kellene. A választási ígéreteiket tartsák be. Senki nem tette meg 1990 óta, amit önök most megtesznek.
Gulyás Gergely egy tévéinterjúban cáfolta Magyar Péter állítását, a miniszterelnök ugyanis azt állította a hétfői parlamenti ülésen, hogy a Fidesz-frakció szavazott arról, hogy visszaadnák a mandátumukat, de a többség nem támogatta az indítványt. Ilyen szavazás nem volt a Fidesz-frakcióban – jelentette ki a képviselőcsoport leköszönt vezetője.
Schummer Orsolya: A példátlan Alaptörvény-módosítást a jogállami helyzet indokolja
Schummer Orsolya, a Tisza Párt országgyűlési képviselője felszólalásában elismerte, hogy az Alaptörvény módosítása példátlan lépés, ugyanakkor azt mondta, ezt a szerinte szintén példátlan jogállami sérelmek teszik indokolttá. A képviselő úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor egyszemélyben irányította az országot, ami szerinte a demokrácia leépüléséhez vezetett.
Schummer bírálta azt is, hogy Orbán Viktor nem vett részt a parlamenti ülésen. Önkényes döntésnek nevezte, hogy a Fidesz listáról olyan képviselőket juttatott be az Országgyűlésbe, akiknek szerinte nem lenne ott a helyük.
Felszólalásában kitért Sulyok Tamás köztársasági elnökre is. Azt mondta, az államfő a csütörtöki tüntetésen sem állt ki saját maga mellett, a demonstráció pedig szerinte inkább arról szólt, hogy meggyőzzék Sulyok Tamást.
Magyar Péter: A Fidesznek bocsánatot kellene kérnie Kátai-Németh Vilmostól
Magyar Péter viszonválaszában azt állította, hogy a fideszes politikusok mindeddig nem kértek bocsánatot Kátai-Németh Vilmostól. A miniszterelnök szerint a kormánypárti oldal a fogyatékossága miatt gúnyolódott a tárcavezetőn. Úgy fogalmazott,
a fideszes képviselőknek megtiszteltetésként kellene megélniük, hogy Kátai-Németh Vilmossal együtt dolgozhatnak és ülhetnek az Országgyűlésben.
Kiemelte, hogy Magyarországon legalább 82 ezer vak vagy gyengénlátó ember él, majd azzal vádolta a Fideszt, hogy kigúnyolja mindazok fogyatékosságát, akik nem hozzájuk tartoznak.
Magyar Péter kitért Kulcsár Krisztián ügyére is. Azzal védte a képviselőt, hogy elnézést kért a káromkodásért, valamint hangsúlyozta, hogy olimpiai bajnokról van szó.
Kitért a hétfői, Antall József sírjánál tartott megemlékezésre is. Azt mondta, tudomása szerint Antall József családja úgy véli, hogy az egykori miniszterelnök emlékét senki sem sajátíthatja ki.
A kormányfő azzal vádolta a korábbi kormánypártokat, hogy az elmúlt években elsősorban a közvagyon átmentésére koncentráltak. Azt is kijelentette, hogy szerinte Gulyás Gergely lemondásának indoklása nem állja meg a helyét.
Jó pihenést kívánok, önnek lesz mit kipihennie
– jegyezte meg a volt frakcióvezetőnek címezve. A miniszterelnök azt is állította, hogy Orbán Viktor a magyar nemzet elárulását és a közvagyon ellopását tette a Fidesz által felépített „Cosa Nostra” rendszerének alapjává. Emellett azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy az összes állami hivatalt és közjogi méltóságot egyetlen ember irányítása alá rendelte.
Magyar Péter felszólalásában arra hívta Gulyás Gergelyt, hogy látogassanak meg egy roma férfit, aki állítása szerint azért vesztette el a munkáját, mert nem a Fidesz szavazója volt. A korábbi kormánypártok csupán eljátsszák az üldözött szerepét – közölte a miniszterelnök.
Toroczkai: Szakács István helyett Matolcsy Ádámhoz kellett volna rendőröket küldeni
– Miniszterelnök úr, önnek szakember segítségére lenne szüksége, hogy feldolgozza a Fideszhez fűződő kapcsolatát – fogalmazott Toroczkai László. A Mi Hazánk elnöke emlékeztetett: a Magyar Péter által bírált Alaptörvényt még 2011-ben fogadták el, a jelenlegi miniszterelnök pedig ezt követően is több mint egy évtizeden át a Fideszhez tartozott.
Toroczkai ismét szóba hozta azt az állami megbízást, amelyet állítása szerint egy Tiszához köthető cég kapott egy állami ügynökségtől. Szerinte ezzel a Tisza elárulta saját szavazóit, akik azért támogatták a pártot, mert változást vártak az állami megrendelések rendszerében – állapította meg.
A Mi Hazánk elnöke azt is kijelentette, hogy az a hét rendőr, akik a múlt héten Szakács István otthonánál jelentek meg, szerinte rossz címre mentek, mert Matolcsy Ádámot kellett volna előállítaniuk.
Felszólalásában az európai csetkontroll-szabályozásra is kitért. Az új uniós szabályozás ugyanis lehetővé teszi, hogy a hatóságok bárkinek az elektronikus üzeneteibe betekintsenek. Válaszában a miniszterelnök úgy fogalmazott:
Mi nem küldünk sehova rendőröket, ez a különbség az előző és a jelenlegi kormány között.
A csetkontroll-szabályozás kapcsán azt mondta, Toroczkai ismét egy összeesküvés-elméletet emleget. Hangsúlyozta, hogy az ideiglenes szabályozás célja a pedofil bűnelkövetők hatékonyabb felderítése, a végleges, ChatControl 2 néven ismert uniós javaslatról pedig társadalmi konzultációt tartanak.
Magyar Péter azt is kijelentette: szerinte egyetlen diktatúra sem vezet be saját magára időkorlátot. Emlékeztetett arra, hogy a Tisza-kormány nyolc évben maximálta a miniszterelnöki ciklusok számát, míg az országgyűlési képviselők esetében tizenkét éves korlátot vezetett be.
Máthé Zsuzsa: Ha olyan rossz volt az előző rendszer, Magyar Péternek is távoznia kellene
Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője felszólalása elején jelezte, hogy nem Magyar Péterhez, hanem a Tisza-frakció képviselőihez kíván szólni. Azt mondta, meggyőződése szerint a kormánypárti képviselők a hétfői döntéseikkel végleg rossz útra léptek, és szerinte ezt közülük sokan maguk is érzik. Hozzátette: úgy látja, Magyar Péter minden döntését saját hatalmának kiépítése érdekében hozza meg. A KDNP politikusa szerint természetes, hogy egy új kormány az előző kabinetet teszi felelőssé a problémákért. Ugyanakkor úgy fogalmazott:
ha valóban olyan rossz volt az elmúlt tizenhat év, amely alatt számos fejlesztés valósult meg az országban, akkor nemcsak a jelenlegi Fidesz–KDNP-s politikusoknak kellene távozniuk, hanem Magyar Péternek is, aki hosszú éveken át az előző rendszer haszonélvezője volt.
Magyar Péter a válaszában azt mondta, hogy új országgyűlési képviselőként lehetősége lett volna megszavazni az uniós források hazahozatalát. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezek az uniós pénzek nem Tiborcz Istvánt vagy Orbán Ráhelt illetik, hanem a magyar adófizetőket. Azzal vádolta az előző kormánypártokat, hogy 2010-ben sokan egy polgári és fejlődő Magyarországban hittek, ehelyett szerinte megosztottság és „választókerületi kiskirályok” születtek. Magyar Péter felszólalásában Áder Jánost is bírálta, több olyan esetet említve, amelyek állítása szerint közpénzből finanszírozott luxuskiadásokat jelentettek.
A „tatárjárás” alatt épült fel a világ második legnagyobb Mercedes-gyára
Bóka János visszautasította Magyar Péter bírálatait, és kijelentette: sem a Fidesz-frakció, sem politikai közösségük nevében nem fogadják el, hogy a miniszterelnök számon kérje rajtuk egy olyan ember kijelentését, aki nem tagja a Fidesznek és nem is országgyűlési képviselő. Ezzel Ábrahám Róbertre utalt, aki Magyar Péter szerint kinevette Kátai-Németh Vilmost a testi fogyatékossága miatt.
A fideszes politikus ugyanakkor azzal szembesítette Magyar Pétert, hogy rendszeresen emberi méltóságukban és női mivoltukban alázza meg az ellenzéki képviselőket, amiért nem kért bocsánatot.
Bóka János felszólalásában Tarr Zoltán korábbi kijelentésére is reagált, amely az elmúlt tizenhat évet a tatárjáráshoz hasonlította. Úgy fogalmazott:
ha valóban ilyen „tatárjárás” zajlott volna, nem épült volna fel többek között a világ második legnagyobb Mercedes-gyára Magyarországon.
Azt is felrótta a miniszterelnöknek, hogy a kecskeméti fideszes polgármestert nem engedte részt venni az üzem átadóján.
Magyar Péter válaszában ezúttal sem bírta ki személyeskedés nélkül, és megjegyezte: „erős a casting” a Fidesz frakcióvezetői posztjára. A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy szerinte azért nem vehetett részt Szemereyné Pataki Klaudia a kecskeméti Mercedes-gyár átadásán, mert megfogalmazása szerint
nem vagyunk hajlandók egy közpénztolvajjal átadni egy üzemet.
Állítása szerint 127 milliárd forint közpénz tűnt el, utalva az MNB-ügy kecskeméti szálára. Magyar Péter felszólalásában kitért a szerinte túlárazott vasúti beruházásokra is, és azt állította, hogy az ellopott közpénz valójában a szociális intézményektől és a magyar emberektől hiányzik.
Bódis Kriszta: Az előző kormány félremagyarázta a szegénységi adatokat
Bódis Kriszta napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az előző kormány a statisztikák félremagyarázásával torzította a valóságot. Szerinte a szegénységi mutatók kedvezőbb képet festenek Magyarországról, mint amit a lakosság tényleges életszínvonala indokol, amit az egyéni fogyasztási adatok is alátámasztanak.
Válaszában Magyar Péter megköszönte Bódis Kriszta munkáját és azokat a támadásokat, amelyeket eltűrt. Azt mondta, a Tisza számára az országjárás segített leginkább megismerni az emberek mindennapi problémáit, majd köszönetet mondott a Tisza-szigetek tagjainak is, és bejelentette, hogy
augusztus 20-án országos találkozót tartanak.
Németh Balázs: Magyar Péter csak terelni akar a törökországi luxusnyaralásáról
Németh Balázs visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint ő is részt vett volna Kátai-Németh Vilmos fogyatékosságának kigúnyolásában. A fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a kifogásolt kijelentést Ábrahám Róbert tette.
Szerinte Magyar Péter azért hozta elő az ügyet, mert el akarta terelni a figyelmet a törökországi nyaralásáról szóló hírekről. Hozzátette: szerinte valójában Kulcsár Krisztiánnak kellene bocsánatot kérnie.
Pócs János felszólalása alatt kivonult a Tisza
Pócs János felszólalásában visszautasította Magyar Péter korábbi állítását, miszerint a parlamenti ülésen videózott volna. A fideszes képviselő kijelentette: minden valóban elkövetett hibájáért kész bocsánatot kérni.
Beszéde közben Magyar Péter felállt és elhagyta az üléstermet, majd a Tisza-frakció többi tagja is kivonult.
Forsthoffer Ágnes ezt követően egyperces szünetet rendelt el, Pócs mikrofonját pedig átmenetileg kikapcsolták. A szünet után Pócs folytatta felszólalását, amelyben ismét azt hangsúlyozta, hogy telefonján nem videófelvételt készített, hanem üzeneteket olvasott.
Szalai Piroska: Több mint egymillió ember emelkedett ki a szegénységből 2010 óta
Szalai Piroska Bódis Kriszta felszólalására reagálva azt mondta: egy 15 mutatóból álló uniós statisztikai rendszer szerint 2010 óta 1,3 millió magyar emelkedett ki a szegénységből. A fideszes képviselő hozzátette: azoknak a száma is több mint négymillióval csökkent, akik egy váratlan kiadást nem tudnának saját forrásból fedezni.
Hegedűs Barbara: Magyar Péter szerint bohóckodtak a tüntetők?
Hegedűs Barbara felszólalásában azt kifogásolta, hogy Magyar Péter bohóckodásnak nevezte a múlt csütörtökön, a Sándor-palota előtt tartott tüntetést. A fideszes képviselő azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy szerinte a demonstráción részt vevő több ezer ember is „bohóckodott-e”.
Magyar Péter szigorúbb szankciókat sürget az Országgyűlésben
Magyar Péter felszólalásában azt állította, hogy a fideszes képviselők visszaélnek a házszabály adta lehetőségekkel. A miniszterelnök követelte a házbizottságtól, hogy akár milliós bírsággal is sújtsa azokat a képviselőket, akik szerinte valótlanságokat állítanak a nyilvánosság előtt.
Pócs János ügyére utalva ismét azt állította, hogy a fideszes képviselő videózott a telefonjával, emellett kifogásolta, hogy a Fidesz politikusai túl gyakran kérnek szót személyes érintettségre hivatkozva.
Magyar Péter azt kérte, hogy a házbizottság még kedden döntsön a szabályok szigorításáról.
Videózás miatt összehívták a házbizottságot
A szünetet követően Bujdosó Andrea ügyrendi felszólalásában kezdeményezte a házbizottság összehívását. Azt kifogásolta, hogy állítása szerint az ellenzéki képviselők videózással zavarják a parlamenti munkát. Indítványát az ülésvezető tájékoztatása szerint haladéktalanul továbbították a házelnöknek.
Apáti István, a Mi Hazánk képviselője arra figyelmeztetett, hogy el kell kerülni a kettős mércét. Szerinte
a Tisza fotósainak is tartózkodniuk kellene attól, hogy folyamatosan az ellenzéki képviselőket fényképezzék,
és ezzel azt a benyomást keltsék, mintha aludnának az ülésteremben.
Ezt követően Melléthei-Barna Márton azonnali szünetet kért a házbizottság összehívása miatt.
Az ÁVH-t emlegették a vagyonvédelmi hivatalról szóló vitában
Az Országgyűlés a házbizottság ülése után folytatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. A Tisza vezérszónoka, Melléthei-Barna Márton a parlamenti vitában példátlannak és hihetetlennek nevezte a Fideszhez köthető korrupciót, amelyet egy mitológiai hidrához hasonlított.
Felszólalásában ugyanakkor elismerte, hogy a kormány által benyújtott javaslat végrehajtásához a jogállami eszközök széles skálája áll rendelkezésre.
Visszautasította ugyanakkor az ellenzéki kritikákat, amelyek szerint a törvény a „padláskisöprés” vagy az „ÁVH” visszatérését idézné, ezeket rémhírterjesztésnek nevezte. Úgy fogalmazott, hogy míg a Tiszának programja van, addig a Fidesznek legfeljebb a The Sopranos című sorozathoz van köze, utalva Magyar Péter korábbi maffiahasonlatára.
Tuzson Bence válaszában rámutatott, hogy
a Tisza csak a valódi szándékait és arcát fedi el, a valóságban az ÁVH-ra hasonlít az új hivatal.
Ezt azzal támasztotta alá, hogy a Tisza létrehozta az „Önkény Alapokmányát”, és ehhez hozzárendelt egy hivatalt. Kiemelte: a törvényjavaslat alapján egy „pártügyészség” jönne létre, amely nyomozhat, gazdasági nyomást gyakorolhat és kényszerítő eszközökkel is élhet. Bírálta azt is, hogy a hivatal elnökét és alelnökeit a parlamenti többség választhatná meg. Szerinte egy ilyen jelentőségű intézmény esetében a vezetők megbízatásának időben eltolva kellene kezdődnie, hogy csökkenjen a politikai befolyás lehetősége.
Tuzson azt állította, hogy nem világos, milyen feltételek mellett rendelhető el egy vállalkozás feletti irányítás átvétele, miközben ilyen esetben a hivatal rendkívül széles jogosítványokkal rendelkezne. Kijelentette:
Ez egy gazdasági ÁVH.
Rétvári Bence felszólalásában kétségbe vonta, hogy a Tisza valóban a korrupció felszámolását tartja elsődleges céljának. A KDNP-s politikus szerint ha ez lenne a szándék, akkor a már működő hatóságok kapnának több jogkört vagy nagyobb forrásokat. Ehelyett – mint fogalmazott – a kormány egy új nagy hivatalt hozna létre, amely szerinte lehetőséget adna arra, hogy politikai szempontok alapján „mazsolázzon” az egyes ügyek között. Emlékeztetett:
A miniszterelnök összesen 52 percig beszélt, amelyből állítása szerint 46 percet a korábbi kormánypártok bírálatára fordított, míg saját kormányzásáról mindössze 6 percet beszélt.
Rétvári szerint ez jól mutatja a kormány politikai prioritásait.
Tuzson Bence: „El kellett volna olvasnia a törvényjavaslatot!”
Tuzson Bence felszólalásában Bujdosó Andreának azt mondta: el kellett volna olvasnia a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A fideszes politikus azt állította, hogy a javaslat alapján a hivatal közigazgatási eljárási garanciák nélkül folytathatna vizsgálatokat.
Az ön lakásába is bemehet! És ha nem működik együtt, akkor akár ötmillió forintos bírságot is szabhatnak ki önre!
– mutatott rá Tuzson Bence. Azt is kifogásolta, hogy a hivatal széles jogosítványokat kapna a vállalkozások vagyona felett, miközben a bírósági kontroll csak utólag érvényesülne, és az utólagos esetleges kártalanítás sem feltétlenül lenne teljes körű. Felszólalása közben Bujdosó Andrea többször közbeszólt az ülésteremben.