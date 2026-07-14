Magánlakásokba is bemehet a vagyonvédelmi hivatal, új ÁVH megalakulására figyelmeztetnek

Máthé Zsuzsa: Ha olyan rossz volt az előző rendszer, Magyar Péternek is távoznia kellene

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője felszólalása elején jelezte, hogy nem Magyar Péterhez, hanem a Tisza-frakció képviselőihez kíván szólni. Azt mondta, meggyőződése szerint a kormánypárti képviselők a hétfői döntéseikkel végleg rossz útra léptek, és szerinte ezt közülük sokan maguk is érzik. Hozzátette: úgy látja, Magyar Péter minden döntését saját hatalmának kiépítése érdekében hozza meg. A KDNP politikusa szerint természetes, hogy egy új kormány az előző kabinetet teszi felelőssé a problémákért. Ugyanakkor úgy fogalmazott:

ha valóban olyan rossz volt az elmúlt tizenhat év, amely alatt számos fejlesztés valósult meg az országban, akkor nemcsak a jelenlegi Fidesz–KDNP-s politikusoknak kellene távozniuk, hanem Magyar Péternek is, aki hosszú éveken át az előző rendszer haszonélvezője volt.

Magyar Péter a válaszában azt mondta, hogy új országgyűlési képviselőként lehetősége lett volna megszavazni az uniós források hazahozatalát. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezek az uniós pénzek nem Tiborcz Istvánt vagy Orbán Ráhelt illetik, hanem a magyar adófizetőket. Azzal vádolta az előző kormánypártokat, hogy 2010-ben sokan egy polgári és fejlődő Magyarországban hittek, ehelyett szerinte megosztottság és „választókerületi kiskirályok” születtek. Magyar Péter felszólalásában Áder Jánost is bírálta, több olyan esetet említve, amelyek állítása szerint közpénzből finanszírozott luxuskiadásokat jelentettek.

A „tatárjárás” alatt épült fel a világ második legnagyobb Mercedes-gyára

Bóka János visszautasította Magyar Péter bírálatait, és kijelentette: sem a Fidesz-frakció, sem politikai közösségük nevében nem fogadják el, hogy a miniszterelnök számon kérje rajtuk egy olyan ember kijelentését, aki nem tagja a Fidesznek és nem is országgyűlési képviselő. Ezzel Ábrahám Róbertre utalt, aki Magyar Péter szerint kinevette Kátai-Németh Vilmost a testi fogyatékossága miatt.

A fideszes politikus ugyanakkor azzal szembesítette Magyar Pétert, hogy rendszeresen emberi méltóságukban és női mivoltukban alázza meg az ellenzéki képviselőket, amiért nem kért bocsánatot.

Bóka János felszólalásában Tarr Zoltán korábbi kijelentésére is reagált, amely az elmúlt tizenhat évet a tatárjáráshoz hasonlította. Úgy fogalmazott:

ha valóban ilyen „tatárjárás” zajlott volna, nem épült volna fel többek között a világ második legnagyobb Mercedes-gyára Magyarországon.

Azt is felrótta a miniszterelnöknek, hogy a kecskeméti fideszes polgármestert nem engedte részt venni az üzem átadóján.

Magyar Péter válaszában ezúttal sem bírta ki személyeskedés nélkül, és megjegyezte: „erős a casting” a Fidesz frakcióvezetői posztjára. A miniszterelnök ezt követően arról beszélt, hogy szerinte azért nem vehetett részt Szemereyné Pataki Klaudia a kecskeméti Mercedes-gyár átadásán, mert megfogalmazása szerint

nem vagyunk hajlandók egy közpénztolvajjal átadni egy üzemet.

Állítása szerint 127 milliárd forint közpénz tűnt el, utalva az MNB-ügy kecskeméti szálára. Magyar Péter felszólalásában kitért a szerinte túlárazott vasúti beruházásokra is, és azt állította, hogy az ellopott közpénz valójában a szociális intézményektől és a magyar emberektől hiányzik.

Bódis Kriszta: Az előző kormány félremagyarázta a szegénységi adatokat

Bódis Kriszta napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az előző kormány a statisztikák félremagyarázásával torzította a valóságot. Szerinte a szegénységi mutatók kedvezőbb képet festenek Magyarországról, mint amit a lakosság tényleges életszínvonala indokol, amit az egyéni fogyasztási adatok is alátámasztanak.

Válaszában Magyar Péter megköszönte Bódis Kriszta munkáját és azokat a támadásokat, amelyeket eltűrt. Azt mondta, a Tisza számára az országjárás segített leginkább megismerni az emberek mindennapi problémáit, majd köszönetet mondott a Tisza-szigetek tagjainak is, és bejelentette, hogy

augusztus 20-án országos találkozót tartanak.

Németh Balázs: Magyar Péter csak terelni akar a törökországi luxusnyaralásáról

Németh Balázs visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint ő is részt vett volna Kátai-Németh Vilmos fogyatékosságának kigúnyolásában. A fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a kifogásolt kijelentést Ábrahám Róbert tette.

Szerinte Magyar Péter azért hozta elő az ügyet, mert el akarta terelni a figyelmet a törökországi nyaralásáról szóló hírekről. Hozzátette: szerinte valójában Kulcsár Krisztiánnak kellene bocsánatot kérnie.

Pócs János felszólalása alatt kivonult a Tisza

Pócs János felszólalásában visszautasította Magyar Péter korábbi állítását, miszerint a parlamenti ülésen videózott volna. A fideszes képviselő kijelentette: minden valóban elkövetett hibájáért kész bocsánatot kérni.

Beszéde közben Magyar Péter felállt és elhagyta az üléstermet, majd a Tisza-frakció többi tagja is kivonult.

Forsthoffer Ágnes ezt követően egyperces szünetet rendelt el, Pócs mikrofonját pedig átmenetileg kikapcsolták. A szünet után Pócs folytatta felszólalását, amelyben ismét azt hangsúlyozta, hogy telefonján nem videófelvételt készített, hanem üzeneteket olvasott.

Szalai Piroska: Több mint egymillió ember emelkedett ki a szegénységből 2010 óta

Szalai Piroska Bódis Kriszta felszólalására reagálva azt mondta: egy 15 mutatóból álló uniós statisztikai rendszer szerint 2010 óta 1,3 millió magyar emelkedett ki a szegénységből. A fideszes képviselő hozzátette: azoknak a száma is több mint négymillióval csökkent, akik egy váratlan kiadást nem tudnának saját forrásból fedezni.

Hegedűs Barbara: Magyar Péter szerint bohóckodtak a tüntetők?

Hegedűs Barbara felszólalásában azt kifogásolta, hogy Magyar Péter bohóckodásnak nevezte a múlt csütörtökön, a Sándor-palota előtt tartott tüntetést. A fideszes képviselő azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy szerinte a demonstráción részt vevő több ezer ember is „bohóckodott-e”.

Magyar Péter szigorúbb szankciókat sürget az Országgyűlésben

Magyar Péter felszólalásában azt állította, hogy a fideszes képviselők visszaélnek a házszabály adta lehetőségekkel. A miniszterelnök követelte a házbizottságtól, hogy akár milliós bírsággal is sújtsa azokat a képviselőket, akik szerinte valótlanságokat állítanak a nyilvánosság előtt.

Pócs János ügyére utalva ismét azt állította, hogy a fideszes képviselő videózott a telefonjával, emellett kifogásolta, hogy a Fidesz politikusai túl gyakran kérnek szót személyes érintettségre hivatkozva.

Magyar Péter azt kérte, hogy a házbizottság még kedden döntsön a szabályok szigorításáról.

Pócs János beszéde közben a Tisza-frakció kivonult az Országgyűlés üléterméből (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Videózás miatt összehívták a házbizottságot

A szünetet követően Bujdosó Andrea ügyrendi felszólalásában kezdeményezte a házbizottság összehívását. Azt kifogásolta, hogy állítása szerint az ellenzéki képviselők videózással zavarják a parlamenti munkát. Indítványát az ülésvezető tájékoztatása szerint haladéktalanul továbbították a házelnöknek.

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője arra figyelmeztetett, hogy el kell kerülni a kettős mércét. Szerinte

a Tisza fotósainak is tartózkodniuk kellene attól, hogy folyamatosan az ellenzéki képviselőket fényképezzék,

és ezzel azt a benyomást keltsék, mintha aludnának az ülésteremben.

Ezt követően Melléthei-Barna Márton azonnali szünetet kért a házbizottság összehívása miatt.

Az ÁVH-t emlegették a vagyonvédelmi hivatalról szóló vitában

Az Országgyűlés a házbizottság ülése után folytatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. A Tisza vezérszónoka, Melléthei-Barna Márton a parlamenti vitában példátlannak és hihetetlennek nevezte a Fideszhez köthető korrupciót, amelyet egy mitológiai hidrához hasonlított.

Felszólalásában ugyanakkor elismerte, hogy a kormány által benyújtott javaslat végrehajtásához a jogállami eszközök széles skálája áll rendelkezésre.

Visszautasította ugyanakkor az ellenzéki kritikákat, amelyek szerint a törvény a „padláskisöprés” vagy az „ÁVH” visszatérését idézné, ezeket rémhírterjesztésnek nevezte. Úgy fogalmazott, hogy míg a Tiszának programja van, addig a Fidesznek legfeljebb a The Sopranos című sorozathoz van köze, utalva Magyar Péter korábbi maffiahasonlatára.

Tuzson Bence válaszában rámutatott, hogy

a Tisza csak a valódi szándékait és arcát fedi el, a valóságban az ÁVH-ra hasonlít az új hivatal.

Ezt azzal támasztotta alá, hogy a Tisza létrehozta az „Önkény Alapokmányát”, és ehhez hozzárendelt egy hivatalt. Kiemelte: a törvényjavaslat alapján egy „pártügyészség” jönne létre, amely nyomozhat, gazdasági nyomást gyakorolhat és kényszerítő eszközökkel is élhet. Bírálta azt is, hogy a hivatal elnökét és alelnökeit a parlamenti többség választhatná meg. Szerinte egy ilyen jelentőségű intézmény esetében a vezetők megbízatásának időben eltolva kellene kezdődnie, hogy csökkenjen a politikai befolyás lehetősége.

Tuzson azt állította, hogy nem világos, milyen feltételek mellett rendelhető el egy vállalkozás feletti irányítás átvétele, miközben ilyen esetben a hivatal rendkívül széles jogosítványokkal rendelkezne. Kijelentette:

Ez egy gazdasági ÁVH.

Rétvári Bence felszólalásában kétségbe vonta, hogy a Tisza valóban a korrupció felszámolását tartja elsődleges céljának. A KDNP-s politikus szerint ha ez lenne a szándék, akkor a már működő hatóságok kapnának több jogkört vagy nagyobb forrásokat. Ehelyett – mint fogalmazott – a kormány egy új nagy hivatalt hozna létre, amely szerinte lehetőséget adna arra, hogy politikai szempontok alapján „mazsolázzon” az egyes ügyek között. Emlékeztetett:

A miniszterelnök összesen 52 percig beszélt, amelyből állítása szerint 46 percet a korábbi kormánypártok bírálatára fordított, míg saját kormányzásáról mindössze 6 percet beszélt.

Rétvári szerint ez jól mutatja a kormány politikai prioritásait.

Tuzson Bence: „El kellett volna olvasnia a törvényjavaslatot!”

Tuzson Bence felszólalásában Bujdosó Andreának azt mondta: el kellett volna olvasnia a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A fideszes politikus azt állította, hogy a javaslat alapján a hivatal közigazgatási eljárási garanciák nélkül folytathatna vizsgálatokat.

Az ön lakásába is bemehet! És ha nem működik együtt, akkor akár ötmillió forintos bírságot is szabhatnak ki önre!

– mutatott rá Tuzson Bence. Azt is kifogásolta, hogy a hivatal széles jogosítványokat kapna a vállalkozások vagyona felett, miközben a bírósági kontroll csak utólag érvényesülne, és az utólagos esetleges kártalanítás sem feltétlenül lenne teljes körű. Felszólalása közben Bujdosó Andrea többször közbeszólt az ülésteremben.