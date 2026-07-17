Kínos levelek, elutasított beszámoló, várható bércsökkenés – áll a bál az Országgyűlési Őrség körül

Mint arról az Origo beszámolt, nem fogadta el a parlament honvédelmi és rendvédelmi bizottsága legutóbbi ülésén az Országgyűlési Őrség tavalyi beszámolóját. Fortshoffer Ágnes házelnök az ülésen azt ígérte: mindent megtesznek annak érdekben, hogy az őrség identitása megmaradjon. Pósfai Gábor belügyminiszter tervei szerint október 1-jével az Országgyűlési Őrség a jelenlegi formájában megszűnik, a személyvédelmi feladatai a Terrorelhárítási Központhoz (TEK), az objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerülnek. Forsthoffer Ágnes megköszönte az őrség munkáját, és jelezte: az identitás megőrzésébe beletartozik az egyenruha, továbbá mindazok a fontos tevékenységek, amelyeket jelenleg csak és kizárólag az Országgyűlés Őrsége lát el.



Az Országgyűlési Őrség tagjai kínos leveleket írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek Fotó: Ladóczki Balázs

A házelnök megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban

számos levelet kapott az állomány tagjaitól arról, hogy a választások kapcsán „instruálták, fenyegették” a tagokat, illetve hogy a nőkkel szembeni hozzáállásban is előfordulnak problémák.

Simicskó István: Meg kellene őrizni az Országgyűlési Őrség autonómiáját

Simicskó István, a parlamenti szakbizottság KDNP-s elnöke emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlési Őrség gyökerei gróf Tisza István koráig nyúlnak vissza, a mai szervezet pedig ezt a hagyományt viszi tovább korszerű formában: az Országház biztonságát, az Országgyűlés tekintélyének védelmét szolgálják. Simicskó szerint sajnálatos, hogy a jelenlegi tiszás többség az Országgyűlési Őrség önálló működésének megszüntetését és más szervezetbe történő beolvasztását tervezi. Úgy véli, az őrség autonómiáját meg kell őrizni, és a jövőben is a mindenkori házelnök irányítása alatt kellene működnie. Emellett fontosnak tartotta, hogy az egyenruha és a több mint egy évszázados hagyományok a jövőben is fennmaradjanak.

Kitért arra is, hogy az átalakítás során az ott szolgálatot teljesítő emberek érdekeiről sem szabad megfeledkezni: a tűzvédelmi feladatokat ellátó 32 munkatárs esetében a tervezett áthelyezés akár 40 százalékos illetménycsökkenést is eredményezhet.