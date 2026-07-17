Kínos levelek, elutasított beszámoló, várható bércsökkenés – áll a bál az Országgyűlési Őrség körül

Mint arról az Origo beszámolt, nem fogadta el a parlament honvédelmi és rendvédelmi bizottsága legutóbbi ülésén az Országgyűlési Őrség tavalyi beszámolóját. Fortshoffer Ágnes házelnök az ülésen azt ígérte: mindent megtesznek annak érdekben, hogy az őrség identitása megmaradjon. Pósfai Gábor belügyminiszter tervei szerint október 1-jével az Országgyűlési Őrség a jelenlegi formájában megszűnik, a személyvédelmi feladatai a Terrorelhárítási Központhoz (TEK), az objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerülnek. Forsthoffer Ágnes megköszönte az őrség munkáját, és jelezte: az identitás megőrzésébe beletartozik az egyenruha, továbbá mindazok a fontos tevékenységek, amelyeket jelenleg csak és kizárólag az Országgyűlés Őrsége lát el.
A házelnök megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban
számos levelet kapott az állomány tagjaitól arról, hogy a választások kapcsán „instruálták, fenyegették” a tagokat, illetve hogy a nőkkel szembeni hozzáállásban is előfordulnak problémák.
Simicskó István: Meg kellene őrizni az Országgyűlési Őrség autonómiáját
Simicskó István, a parlamenti szakbizottság KDNP-s elnöke emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlési Őrség gyökerei gróf Tisza István koráig nyúlnak vissza, a mai szervezet pedig ezt a hagyományt viszi tovább korszerű formában: az Országház biztonságát, az Országgyűlés tekintélyének védelmét szolgálják. Simicskó szerint sajnálatos, hogy a jelenlegi tiszás többség az Országgyűlési Őrség önálló működésének megszüntetését és más szervezetbe történő beolvasztását tervezi. Úgy véli, az őrség autonómiáját meg kell őrizni, és a jövőben is a mindenkori házelnök irányítása alatt kellene működnie. Emellett fontosnak tartotta, hogy az egyenruha és a több mint egy évszázados hagyományok a jövőben is fennmaradjanak.
Kitért arra is, hogy az átalakítás során az ott szolgálatot teljesítő emberek érdekeiről sem szabad megfeledkezni: a tűzvédelmi feladatokat ellátó 32 munkatárs esetében a tervezett áthelyezés akár 40 százalékos illetménycsökkenést is eredményezhet.
Ha balhé van az ülésteremben, az országgyűlési őröknek kell közbelépniük
Az Országgyűlés rendjéért az Országgyűlési Őrség felel: a vonatkozó jogszabály szerint az országgyűlési őr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítő eszközként „kizárólag testi kényszert alkalmazhat”. Ez azt jelenti, hogy az őrök megfoghatják, lefoghatják, szétválaszthatják vagy kikísérhetik az érintetteket, de egyéb eszközöket nem használhatnak, mint például gumibotot, bilincset vagy paprikaspray-t. A törvény szerint a házelnök külön utasítást is adhat az őröknek, „feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására”. A törvényben az is szerepel, hogy az országgyűlési őr köteles végrehajtani az utasításokat, akár az élete kockáztatásával is. Ha intézkedése során bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, az őrség feljelentést tehet, illetve bűncselekmény gyanúja esetén köteles értesíteni az illetékes nyomozó hatóságot.