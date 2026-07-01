Ősszel tárgyalhatja a jövő évi költségvetést a T. Ház, a Fidesz szerint újabb megszorítások jönnek

Már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató és a kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az Országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot – közölte Kármán András pénzügyminiszter. Hozzátette, az előző években hiányzott a stabilitás, a költségvetés nem volt transzparens, a törvényben elfogadott 3,7 százalékos GDP-arányos hiány pedig a valóságban elérte volna a 8,3 százalékot, ha nincs kormányváltás.

Kármán András még mindig visszafelé mutogat Forrás: Facebook/Kármán András

Ősszel kerül majd a büdzsé a T. Ház elé

A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a szükségszerű következményei: a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, nyolcszor módosították”

– állította a pénzügyminiszter.

Kármán András kifejtette, hogy a Tisza-kormány szakítani fog az eddigi rossz gyakorlattal, és

egy egyértelmű őszi idősávot (előreláthatólag az október 1-31. időszakot) határoz meg a költségvetési törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre.”

A Fidesz szerint ebből baj lesz, további megszorítások jönnek

Kármán András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a nemzeti kormány, új költségvetési politikát hirdetett meg. Előre szólunk, ebből baj lesz, a hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni”

– olvasható a Fidesz által kiadott közleményben.

Rámutattak, hogy Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel-kamatstopot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3 százalékos kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A pénzügyminiszter által közzétett, a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre.

Kármán András állításaival szemben,

a nemzeti kormány idején Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart, a gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10 százalék fölött növekednek, az inflációt 2 százalék alá szorítottuk, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését.”

Ezért a Fidesz költségvetési megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni.