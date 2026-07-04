Ennek sokan nem fognak örülni: banki körökben már az Otthon Start megszüntetéséről beszélnek

A Világgazdaság információi szerint van olyan hazai bank, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti az Otthon start programot a Tisza-kormány. A lap pénzügyi szolgáltatóktól úgy értesült, hogy egy másik nagy hazai pénzintézet szigorításra számít a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelnél.
Magas beosztású pénzintézeti szakemberek arra nem számítanak, hogy még idén megszünteti a Tisza-kormány a kedvezményes hitelprogramot, de nem zárják ki, hogy már rövid távon olyan új szabályokat vezethetnek be, amelyek sokak számára ellehetetlenítik, hogy éljenek a hitelfelvételi lehetőséggel.
Hitelpiaci szereplők azt javasolják, hogy akik a jelenlegi feltételek mellett szeretnék igénybe venni az Otthon startot, minél előbb tegyék meg. Ők még végigfuthatnak a rendszeren, ám
később már nem biztos, hogy fel tudják venni a kedvezményes kölcsönt.
A hitelintézetek szerint a konstrukció nagy hátránya, hogy nem elég célzott, ezért olyanok is igénybe tudják venni, akik nem feltétlenül lennének jogosultak rá, miközben évről évre egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre. A másik felmerülő vád, hogy az Otthon startot inkább a tehetősek tudták igénybe venni. Az is tény ugyanakkor, hogy a hitelprogram rendkívül népszerűségnek örvend a vásárlók körében.
Április végéig a Magyar Nemzeti Bank kimutatásai szerint
1350 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a bankok, ebből 38 488 lakást vásároltak vagy építettek.
Így az új lakáshitelek nagyjából háromnegyedét már az Otthon start adja.
Ha nem szűnik meg az Otthon start, szigorúbb feltételek jöhetnek
A Tisza Párt aligha hagyja érintetlenül az Orbán-kormány lakásprogramját – mondta a Világgazdaságnak Tóth Levente, a Biztosdöntes.hu szakértője. Rámutatott: az Otthon start a lakáshitelezés legnépszerűbb terméke, ezért amíg a feltételek nem változnak, egyik banknak sem érdeke, hogy kiszálljon belőle. Emiatt nem banki, hanem kormányzati oldalról várható a feltételek változása.
– De ez a lépés nem feltétlenül jelenti a megszüntetést. Az is elképzelhető, ami a kormányzati kommunikációba erőteljesen illeszkedik, hogy mivel túl tág és visszaélésekre ad okot, ezért visszanyesik – vélekedett a szakértő.
A Tisza Párt programjában azt írták a hitelkonstrukcióról: „A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon start program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek.” Ennek ellenére a Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásain Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány jó intézkedéseit megtartják, és külön nevesítette az Otthon startot is. Ennek fényében sokak számára meglepő lehetett, hogy a kormány időközben eltörölte a vállalkozások 3 százalékos likviditási hitelét.
A lakáspiacot az Otthon start hajtja
Egyelőre nincs jele a lakáspiacon, hogy a bankok az Otthon start megszüntetésére vagy szigorítására készülnének – mondta az Origo megkeresésére az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László megerősítette, hogy ő is értesült erről szóló piaci pletykákról, de biztosat senki nem tud az esetleges kormányzati elképzelésekről.
A piacon a vásárlások túlnyomó többsége hitelfeltétellel történik, és ezeknek
a kölcsönügyleteknek a 70-80 százaléka fix 3 százalékos kedvezményes lakásvásárlási hitel.
Az Otthon start rendkívül vonzó lehetőség a vásárlók számára, és bár lehet számítani rá, hogy a piaci bankhitelek kamata fokozatosan csökken, de így is évek telhetnek el, mire a kamatszint elér a 3 százalék közelébe – mutatott rá Balogh László.
Az Ingatlan.com kimutatása alapján júniusban megtorpant a lakáspiaci kereslet, miközben folyamatosan nő az eladó ingatlanok száma:
- Júniusban az eladó lakások és házak iránti, telefonos érdeklődéseken alapuló kereslet 8 százalékkal csökkent, éves alapon viszont 1,4 százalékkal nőtt. Az első félévben 13 százalékkal mérséklődött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest.
- A frissen feladott eladó lakáshirdetések száma júniusban 30,3 ezer volt, ami májushoz képest 0,9 százalékos csökkenésnek, éves összevetésben 2,4 százalékos bővülésnek felel meg.
- A hónap végén 145,2 ezer eladó lakóingatlanból lehetett válogatni, szemben a május végi 143 ezerrel és az egy évvel korábbi 137 ezerrel.
A júniusi adatok alapján a vevők továbbra is jelen vannak a piacon, de
az aktivitásuk azt tükrözi, hogy megfontoltabbá, óvatosabbá váltak
– hívta fel a figyelmet Balogh László. A szakértő szerint az éves összevetésben látható enyhe keresletnövekedés nem jelent általános fordulatot, inkább részben a tavalyi alacsonyabb bázissal magyarázható, hiszen tavaly júniusra már kifulladt a 2025 év eleji keresleti lendület. A szerény élénkülésben szerepet játszik az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon start program hatása is, ami tavaly júniusban még nem volt elérhető.
A teljes lakóingatlan-kínálat ugyanakkor tovább bővült. Június végén több mint 145 ezer eladó lakás és ház szerepelt az Ingatlan.com kínálatában, miközben május végén 143 ezer, egy évvel korábban pedig 137 ezer. Balogh László szerint az egyre szélesebb kínálat a vevők pozícióját erősíti, aminek jeleit már korábban is látni lehetett az alkupozíciójuk növekedésében és a lakásárak stagnálásában.
Egy ingatlanos is megerősítette az Origónak, hogy
már hónapok óta csak a kínálat bővül a lakáspiacon, ám a kereslet jóval mérsékeltebb.
A vevők kivárnak, mert nem tudnak azzal előre tervezni, hogy milyen változtatásokat vezet be az új kormány. Legfeljebb a 40–60 millió forint közötti ingatlanokat lehet eladni a fővárosban, ennél magasabb árfekvésben gyakorlatilag alig találni vásárlót.