Ennek sokan nem fognak örülni: banki körökben már az Otthon Start megszüntetéséről beszélnek

A Világgazdaság információi szerint van olyan hazai bank, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti az Otthon start programot a Tisza-kormány. A lap pénzügyi szolgáltatóktól úgy értesült, hogy egy másik nagy hazai pénzintézet szigorításra számít a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelnél.

A bankok már készülnek az Otthon start kivezetésére Fotó: Shutterstock/Árpási Bence

Magas beosztású pénzintézeti szakemberek arra nem számítanak, hogy még idén megszünteti a Tisza-kormány a kedvezményes hitelprogramot, de nem zárják ki, hogy már rövid távon olyan új szabályokat vezethetnek be, amelyek sokak számára ellehetetlenítik, hogy éljenek a hitelfelvételi lehetőséggel.

Hitelpiaci szereplők azt javasolják, hogy akik a jelenlegi feltételek mellett szeretnék igénybe venni az Otthon startot, minél előbb tegyék meg. Ők még végigfuthatnak a rendszeren, ám

később már nem biztos, hogy fel tudják venni a kedvezményes kölcsönt.

A hitelintézetek szerint a konstrukció nagy hátránya, hogy nem elég célzott, ezért olyanok is igénybe tudják venni, akik nem feltétlenül lennének jogosultak rá, miközben évről évre egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre. A másik felmerülő vád, hogy az Otthon startot inkább a tehetősek tudták igénybe venni. Az is tény ugyanakkor, hogy a hitelprogram rendkívül népszerűségnek örvend a vásárlók körében.

Április végéig a Magyar Nemzeti Bank kimutatásai szerint

1350 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a bankok, ebből 38 488 lakást vásároltak vagy építettek.

Így az új lakáshitelek nagyjából háromnegyedét már az Otthon start adja.

Ha nem szűnik meg az Otthon start, szigorúbb feltételek jöhetnek

A Tisza Párt aligha hagyja érintetlenül az Orbán-kormány lakásprogramját – mondta a Világgazdaságnak Tóth Levente, a Biztosdöntes.hu szakértője. Rámutatott: az Otthon start a lakáshitelezés legnépszerűbb terméke, ezért amíg a feltételek nem változnak, egyik banknak sem érdeke, hogy kiszálljon belőle. Emiatt nem banki, hanem kormányzati oldalról várható a feltételek változása.

– De ez a lépés nem feltétlenül jelenti a megszüntetést. Az is elképzelhető, ami a kormányzati kommunikációba erőteljesen illeszkedik, hogy mivel túl tág és visszaélésekre ad okot, ezért visszanyesik – vélekedett a szakértő.