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atomerőmű

Új vezérigazgató került a Paks II. élére, bemutatták Ságodi Attilát

1 órája
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Bemutatták a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatóját. A bejelentés szerint Ságodi Attila több mint 25 éves vezetői és energetikai tapasztalattal, valamint jelentős nukleáris szakértelemmel veszi át a projekt irányítását.
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A bejelentés szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, emellett a nukleáris technológiák terén is jelentős szakértelmet halmozott fel. A közlés szerint mindez alkalmassá teszi arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa.

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Kapitány István nagy bejelentést tett: bemutatta a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatóját
Fotó: Facebook/Kapitány István

Kapitány István bemutatta a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatóját

Kiemelték, hogy pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program megvalósítását vezette sikeresen összetett üzleti és iparági környezetben.

A bejelentés szerint az a várakozás vele szemben, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és erős felelősségtudattal vezesse.

Az elvárások között szerepel az is, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését.

 

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