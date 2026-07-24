Új vezérigazgató került a Paks II. élére, bemutatták Ságodi Attilát

A bejelentés szerint Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, emellett a nukleáris technológiák terén is jelentős szakértelmet halmozott fel. A közlés szerint mindez alkalmassá teszi arra, hogy a Paks II. projekt következő szakaszát irányítsa.

Kapitány István nagy bejelentést tett: bemutatta a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatóját

Fotó: Facebook/Kapitány István

Kapitány István bemutatta a Paks II. Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatóját

Kiemelték, hogy pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program megvalósítását vezette sikeresen összetett üzleti és iparági környezetben.

A bejelentés szerint az a várakozás vele szemben, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és erős felelősségtudattal vezesse.

Az elvárások között szerepel az is, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését.