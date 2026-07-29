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MVM Paksi Atomerőmű Zrt

Ha még sokáig nem lesz elég víz a Dunában, teljesen leállhat a paksi erőmű

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A Duna rekordalacsony vízállása miatt szerda délután megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Aszódi Attila, Paks II. volt kormánybiztosa szerint a vízhiány és a közelgő hőhullám együttes hatása miatt technikailag akár az is elképzelhető, hogy mind a négy blokkot le kell állítani, ami az erőmű teljes leállását jelenti.
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MVM Paksi Atomerőmű Zrtatomerőműduna vízállásKapitány IstvánvízhozamPaksvízhőmérsékletenergiaellátás

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, Paksnál pedig mínusz 118 centiméteres vízállást mértek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint a kialakult helyzet miatt július 29-én 15 órakor megkezdték a 3. blokk leállítását.

Paksi Atomerőmű
A Paksi Atomerőmű működését a Duna alacsony vízállása és magas hőmérséklete veszélyezteti (Forrás: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)

Két külön probléma is korlátozza az atomerőművet

A Paksi Atomerőmű működését jelenleg két, egymással összefüggő, de műszakilag különálló körülmény veszélyezteti: 

Az alacsony vízhozam és vízszint miatt tovább kellhet csökkenteni az erőmű teljesítményét, hogy a szivattyúk hozzáférjenek a hűtéshez szükséges vízhez.

A másik kockázatot a Duna emelkedő vízhőmérséklete jelenti. A paksi szelvényben már 24,9 Celsius-fokos vízhőmérsékletet mértek, a közelgő hőhullám miatt pedig további emelkedésre lehet számítani. Ezért egyszerre kell számolni a folyó további apadásával és felmelegedésével. 

A vonatkozó szabályozás alapján a melegvíz-kibocsátás helyétől 500 méterre a folyó hőmérséklete nem érheti el a 30 fokot.

Újabb rendkívüli intézkedés a Paksi Atomerőműben a Duna alacsony vízállása miatt

Két nap alatt újabb 15 centiméterrel apadt a Duna

Mindössze két nappal a leállítás előtt még arról beszélt az erőmű kommunikációs igazgatója, hogy a folyó alacsony vízállása önmagában nem veszélyezteti a hűtést. Kovács Antal a TelePaksnak adott, július 27-én megjelent interjúban azt mondta:

A Duna a legalacsonyabb vízállás mellett is biztosítja az atomerőmű hűtéséhez szükséges vízmennyiséget.”

Az interjú készítésekor Paksnál mínusz 103 centiméteres vízállást mértek, ami már akkor hat centiméterrel alacsonyabb volt a 2018-as negatív rekordnál – írta a TelePaks. Július 29-re azonban a vízszint mínusz 118 centiméterre süllyedt, vagyis két nap alatt további 15 centiméterrel apadt a Duna.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közleménye szerint a 3. blokk leállítását a korábbi teljesítménycsökkentések után rendelték el.

A társaság hangsúlyozta, hogy szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, a szükséges döntéseket pedig mindig az aktuális helyzet alapján hozzák meg. Közlésük alapján elsődleges céljuk az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

Paksi Atomerőmű
A Duna alacsony vízállása és magas hőmérséklete miatt akár Paksi Atomerőmű egészét leállíthatják (Forrás: Facebook/MVM Paksi Atomrőmű Zrt.)

Akár a Paksi Atomerőmű teljes leállása is elképzelhető

A jelenlegi intézkedés egyelőre kizárólag a 3. blokkot érinti, Aszódi Attila, Paks II. korábbi kormánybiztosa azonban az ATV-nek arról beszélt, hogy kedvezőtlen körülmények között akár az egész atomerőmű leállítása is szükségessé válhat.

Sajnos technikailag elképzelhető, hogy leáll az atomerőmű. Nagyon nem szeretnénk ezt az állapotot elérni” 

– mondta a szakértő, aki szerint akkor válhat különösen súlyossá a helyzet, ha a Duna vízhozama több héten keresztül alacsony marad. Ebben az esetben újabb teljesítménycsökkentések válhatnak szükségessé, miközben a várható hőhullám a folyó víz hőmérsékletét is tovább emelheti. Azt is elmondta, hogy 

a Paksi Atomerőmű 1982-es indulása óta még egyszer sem fordult elő olyan helyzet, amikor mind a négy blokkot egyszerre kellett volna leállítani. 

A 3. blokk most megkezdett leállítása tehát még nem jelenti az egész létesítmény kiesését, de azt már világosan mutatja: a Duna rendkívüli apadása miatt az eddig csak lehetségesnek tartott korlátozás valósággá vált.

Kapitány István is megszólalt: transzparens tájékoztatást ígért

A gazdasági és energetikai miniszter is tájékoztatott egy Facebook-posztban a 3. blokk leállásáról. A miniszter hangsúlyozta: a leállítás nem váratlan esemény, hanem egy gondosan előkészített szakmai terv része.

Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság legyen az első” 

– fogalmazott Kapitány István. Tájékoztatása szerint a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. A kieső villamosenergia-mennyiséget hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Kapitány István közölte, hogy minden fontos fejleményről tájékoztatják a lakosságot. Hozzátette: 

A megtett intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított.”

Magyar Péter miniszterelnök szerda esti videójában szintén erről beszélt, közölve, hogy a hármas blokk leállítása az erőmű teljes, 2000 MW-os teljesítményből mintegy 750 MW kiesést jelent. Hangsúlyozta, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van: az ország 3600–3800 MW-nyi importkapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását. 

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