Ha még sokáig nem lesz elég víz a Dunában, teljesen leállhat a paksi erőmű

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, Paksnál pedig mínusz 118 centiméteres vízállást mértek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint a kialakult helyzet miatt július 29-én 15 órakor megkezdték a 3. blokk leállítását.
Két külön probléma is korlátozza az atomerőművet
A Paksi Atomerőmű működését jelenleg két, egymással összefüggő, de műszakilag különálló körülmény veszélyezteti:
Az alacsony vízhozam és vízszint miatt tovább kellhet csökkenteni az erőmű teljesítményét, hogy a szivattyúk hozzáférjenek a hűtéshez szükséges vízhez.
A másik kockázatot a Duna emelkedő vízhőmérséklete jelenti. A paksi szelvényben már 24,9 Celsius-fokos vízhőmérsékletet mértek, a közelgő hőhullám miatt pedig további emelkedésre lehet számítani. Ezért egyszerre kell számolni a folyó további apadásával és felmelegedésével.
A vonatkozó szabályozás alapján a melegvíz-kibocsátás helyétől 500 méterre a folyó hőmérséklete nem érheti el a 30 fokot.
Két nap alatt újabb 15 centiméterrel apadt a Duna
Mindössze két nappal a leállítás előtt még arról beszélt az erőmű kommunikációs igazgatója, hogy a folyó alacsony vízállása önmagában nem veszélyezteti a hűtést. Kovács Antal a TelePaksnak adott, július 27-én megjelent interjúban azt mondta:
A Duna a legalacsonyabb vízállás mellett is biztosítja az atomerőmű hűtéséhez szükséges vízmennyiséget.”
Az interjú készítésekor Paksnál mínusz 103 centiméteres vízállást mértek, ami már akkor hat centiméterrel alacsonyabb volt a 2018-as negatív rekordnál – írta a TelePaks. Július 29-re azonban a vízszint mínusz 118 centiméterre süllyedt, vagyis két nap alatt további 15 centiméterrel apadt a Duna.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közleménye szerint a 3. blokk leállítását a korábbi teljesítménycsökkentések után rendelték el.
A társaság hangsúlyozta, hogy szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, a szükséges döntéseket pedig mindig az aktuális helyzet alapján hozzák meg. Közlésük alapján elsődleges céljuk az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.
Akár a Paksi Atomerőmű teljes leállása is elképzelhető
A jelenlegi intézkedés egyelőre kizárólag a 3. blokkot érinti, Aszódi Attila, Paks II. korábbi kormánybiztosa azonban az ATV-nek arról beszélt, hogy kedvezőtlen körülmények között akár az egész atomerőmű leállítása is szükségessé válhat.
Sajnos technikailag elképzelhető, hogy leáll az atomerőmű. Nagyon nem szeretnénk ezt az állapotot elérni”
– mondta a szakértő, aki szerint akkor válhat különösen súlyossá a helyzet, ha a Duna vízhozama több héten keresztül alacsony marad. Ebben az esetben újabb teljesítménycsökkentések válhatnak szükségessé, miközben a várható hőhullám a folyó víz hőmérsékletét is tovább emelheti. Azt is elmondta, hogy
a Paksi Atomerőmű 1982-es indulása óta még egyszer sem fordult elő olyan helyzet, amikor mind a négy blokkot egyszerre kellett volna leállítani.
A 3. blokk most megkezdett leállítása tehát még nem jelenti az egész létesítmény kiesését, de azt már világosan mutatja: a Duna rendkívüli apadása miatt az eddig csak lehetségesnek tartott korlátozás valósággá vált.
Kapitány István is megszólalt: transzparens tájékoztatást ígért
A gazdasági és energetikai miniszter is tájékoztatott egy Facebook-posztban a 3. blokk leállásáról. A miniszter hangsúlyozta: a leállítás nem váratlan esemény, hanem egy gondosan előkészített szakmai terv része.
Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság legyen az első”
– fogalmazott Kapitány István. Tájékoztatása szerint a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. A kieső villamosenergia-mennyiséget hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Kapitány István közölte, hogy minden fontos fejleményről tájékoztatják a lakosságot. Hozzátette:
A megtett intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított.”
Magyar Péter miniszterelnök szerda esti videójában szintén erről beszélt, közölve, hogy a hármas blokk leállítása az erőmű teljes, 2000 MW-os teljesítményből mintegy 750 MW kiesést jelent. Hangsúlyozta, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van: az ország 3600–3800 MW-nyi importkapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását.