Ha még sokáig nem lesz elég víz a Dunában, teljesen leállhat a paksi erőmű

A Duna alacsony vízállása és magas hőmérséklete miatt akár Paksi Atomerőmű egészét leállíthatják (Forrás: Facebook/MVM Paksi Atomrőmű Zrt.)

Akár a Paksi Atomerőmű teljes leállása is elképzelhető

A jelenlegi intézkedés egyelőre kizárólag a 3. blokkot érinti, Aszódi Attila, Paks II. korábbi kormánybiztosa azonban az ATV-nek arról beszélt, hogy kedvezőtlen körülmények között akár az egész atomerőmű leállítása is szükségessé válhat.

Sajnos technikailag elképzelhető, hogy leáll az atomerőmű. Nagyon nem szeretnénk ezt az állapotot elérni”

– mondta a szakértő, aki szerint akkor válhat különösen súlyossá a helyzet, ha a Duna vízhozama több héten keresztül alacsony marad. Ebben az esetben újabb teljesítménycsökkentések válhatnak szükségessé, miközben a várható hőhullám a folyó víz hőmérsékletét is tovább emelheti. Azt is elmondta, hogy

a Paksi Atomerőmű 1982-es indulása óta még egyszer sem fordult elő olyan helyzet, amikor mind a négy blokkot egyszerre kellett volna leállítani.

A 3. blokk most megkezdett leállítása tehát még nem jelenti az egész létesítmény kiesését, de azt már világosan mutatja: a Duna rendkívüli apadása miatt az eddig csak lehetségesnek tartott korlátozás valósággá vált.

Kapitány István is megszólalt: transzparens tájékoztatást ígért

A gazdasági és energetikai miniszter is tájékoztatott egy Facebook-posztban a 3. blokk leállásáról. A miniszter hangsúlyozta: a leállítás nem váratlan esemény, hanem egy gondosan előkészített szakmai terv része.

Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság legyen az első”

– fogalmazott Kapitány István. Tájékoztatása szerint a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. A kieső villamosenergia-mennyiséget hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Kapitány István közölte, hogy minden fontos fejleményről tájékoztatják a lakosságot. Hozzátette:

A megtett intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított.”

Magyar Péter miniszterelnök szerda esti videójában szintén erről beszélt, közölve, hogy a hármas blokk leállítása az erőmű teljes, 2000 MW-os teljesítményből mintegy 750 MW kiesést jelent. Hangsúlyozta, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van: az ország 3600–3800 MW-nyi importkapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását.