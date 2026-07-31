Szakértő: nem biztos, hogy tudjuk pótolni a paksi leállásból adódó termeléskiesést importtal

Aszódi Attila szerint a Paksi Atomerőmű esetleges leállása esetén nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Magyarország áramellátását teljes egészében importból lehetne biztosítani. A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos az ATV Egyenes beszéd című műsorában csütörtökön azt mondta, nagyon kiélezett helyzet alakult ki, amely akár egy hónapig is eltarthat.

A Paksi Atomerőmű működését a Duna alacsony vízállása és az újabb hőhullám is veszélyezteti

Fotó: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Arra a kérdésre, hogy az erőmű esetleges leállítása mellett is biztosított lenne-e az ország áramellátása, Aszódi Attila úgy válaszolt: ezt nem tudja megmondani, de reméli, hogy sikerül átvészelni ezt az időszakot.

A szakemberek előrejelzése szerint tovább csökkenhet a Duna vízszintje, miközben a következő napokban újabb hőhullám érkezik. A tartós hőség az áramfogyasztást is növelheti, elsősorban a légkondicionáló berendezések használata miatt.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a Paksi Atomerőmű leállása esetén importból lehetne biztosítani Magyarország áramellátását. Aszódi Attila szerint azonban ez nem feltétlenül jelent megoldást, ha a régió más országaiban is hasonló helyzet alakul ki.

A korábbi kormánybiztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a környező országokban is nagy hőség várható, így ott is emelkedhet a villamosenergia-fogyasztás. Ebben a helyzetben nem biztos, hogy a paksi termelés esetleges kiesését teljes egészében importból lehetne pótolni.

A romániai atomerőmű leállása is nehezíti a helyzetet

Aszódi Attila kitért arra is, hogy Románia egyetlen atomerőművét, a Csernavodai Atomerőművet már teljesen le kellett állítani. Szerinte ez szintén kedvezőtlenül érinti a régió villamosenergia-ellátását.

A szakember a Paksi Atomerőmű esetleges újraindításáról is beszélt. Mint mondta, egy leállást követően a blokkok visszaindítása nem lenne egyszerű folyamat, és akár egy hétig is eltarthatna, mire ismét üzembe állnak.