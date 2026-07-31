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Rendkívüli

Magyar Péter és Kapitány István Százhalombattán, majd Pakson is rendkívüli tájékoztatót tart

MVM Paksi Atomerőmű

Magyar Péter tájékoztatást adott a Paksi Atomerőmű helyzetéről

43 perce
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Magyar Péter szerint jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a Paksi Atomerőmű azonban a korábbi teljesítményének kevesebb mint felével működik.
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MVM Paksi AtomerőműKapitány IstvánMagyar Péterenergiaellátás

Magyar Péter pénteken Facebook-oldalán számolt be a Paksi Atomerőmű aktuális helyzetéről. Magyarország miniszterelnöke szerint az energiaszolgáltatás jelenleg stabil.

A Paksi Atomerőmű 44 éves történetében először kerülhet sor teljes leállásra az alacsony vízállás miatt Fotó: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
A Paksi Atomerőmű 44 éves történetében először kerülhet sor teljes leállásra az alacsony vízállás miatt
Fotó: Facebook/MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt.

– írta bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

A Paksi Atomerőmű helyzetéről a helyszínen tájékozódnak

Mint arról korábban beszámoltunk a miniszterelnök péntek délelőtt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel először a Mol százhalombattai finomítójába látogat, majd Paksra utazik. A tervek szerint a Paksi Atomerőműben kialakult helyzetről a helyszínen adnak tájékoztatást.

 

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