Magyar Péter tájékoztatást adott a Paksi Atomerőmű helyzetéről

Magyar Péter szerint jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a Paksi Atomerőmű azonban a korábbi teljesítményének kevesebb mint felével működik.
Magyar Péter pénteken Facebook-oldalán számolt be a Paksi Atomerőmű aktuális helyzetéről. Magyarország miniszterelnöke szerint az energiaszolgáltatás jelenleg stabil.
A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt.
– írta bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.
A Paksi Atomerőmű helyzetéről a helyszínen tájékozódnak
Mint arról korábban beszámoltunk a miniszterelnök péntek délelőtt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel először a Mol százhalombattai finomítójába látogat, majd Paksra utazik. A tervek szerint a Paksi Atomerőműben kialakult helyzetről a helyszínen adnak tájékoztatást.
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