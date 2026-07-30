Mi történik most, hogy teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet?

Miből pótolják a kieső energiát?

A paksi termelés csökkenése miatt kialakult hiányt jelenleg elsősorban villamosenergia-importtal és a hazai gázerőművek termelésével pótolják – mondta az Origónak Hortay Olivér. A nappali órákban a naperőművek is jelentős segítséget nyújtanak, ez azonban az esti időszakban már nem jelent érdemi alternatívát.

A helyzet egyelőre kezelhető, de a villamosenergia-rendszer működése drágábbá és érzékenyebbé vált

– mutatott rá a szakértő, hozzátéve, hogy a paksi termelés eddigi visszaesése már növeli a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat, különösen az esti órákban. Nincs ugyanakkor egyetlen olyan pontos küszöbérték, amelynek elérése után a lakosság azonnal megérezné a termelés csökkenését.

A következmények súlyossága mindig az aktuális fogyasztástól, az importlehetőségektől, a hazai erőművi kapacitásoktól és a megújulóenergia-termeléstől függ.

Rendszerszintű áramkimaradásra a szakértő szerint akkor kellene számítani, ha egyszerre több kedvezőtlen körülmény jelentkezne:

újabb erőművi kapacitás esne ki,

jelentősen megemelkedne a villamosenergia-fogyasztás és

korlátozottá válnának az importlehetőségek.

Hortay Olivér szerint ezek együttes jelentkezése már rendszerszintű problémát idézhetne elő.

Hortay Olivér szerint a Paksi Atomerőmű teljesítményének tartós csökkenése feszítettebbé teszi a rendszer működését (Forrás: Facebook)

A Paksi Atomerőmű kiesésével növekszik az importigény, csökken az ellátásbiztonság

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban azt állította, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van. Hortay Olivér szerint a magyar villamosenergia-rendszer jelenleg valóban képes kielégíteni az igényeket, és rendelkezésre állnak azok az importkapcsolatok, valamint hazai erőművi kapacitások, amelyekkel a kieső paksi termelés pótolható.

A paksi teljesítmény tartós csökkenése ugyanakkor növeli Magyarország importigényét, csökkenti az ellátásbiztonság szintjét, és egyre feszítettebbé teszi a rendszer működését. Ebben a helyzetben egy további, váratlan nehézség már nagyobb eséllyel idézhet elő rendszerszintű problémát.

A kialakult helyzet a kormány energiapolitikai felelősségét is felveti, a szakértő szerint azonban még korai átfogó értékelést adni az új kabinet teljesítményéről. Az elmúlt hónapokban jelentős változtatásokat hajtottak végre az energiaszektorban, a következő napok és hetek kihívásai pedig szerinte előzetesen megmutathatják, hogy ezek a lépések megfelelő irányba mozdították-e el a magyar energiapolitikát.