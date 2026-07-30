Mi történik most, hogy teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet?

A Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben szerdán megkezdték a 3. blokk leállítását, csütörtök reggel pedig a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal csökkentették. Magyar Péter mai sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy folyamatosan le kell kapcsolni az erőmű blokkjait, ami tervezett leállásnak minősül.
Úgy tűnik jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására
– fogalmazott Magyar Péter.
Az Origo megkereste Hortay Olivér energetikai szakértőt, hogy megtudjuk, milyen következményekkel járhat a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, miből pótolható a kieső villamos energia és hogy a lakosság is megérezheti-e a termelés csökkenését.
Miből pótolják a kieső energiát?
A paksi termelés csökkenése miatt kialakult hiányt jelenleg elsősorban villamosenergia-importtal és a hazai gázerőművek termelésével pótolják – mondta az Origónak Hortay Olivér. A nappali órákban a naperőművek is jelentős segítséget nyújtanak, ez azonban az esti időszakban már nem jelent érdemi alternatívát.
A helyzet egyelőre kezelhető, de a villamosenergia-rendszer működése drágábbá és érzékenyebbé vált
– mutatott rá a szakértő, hozzátéve, hogy a paksi termelés eddigi visszaesése már növeli a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat, különösen az esti órákban. Nincs ugyanakkor egyetlen olyan pontos küszöbérték, amelynek elérése után a lakosság azonnal megérezné a termelés csökkenését.
A következmények súlyossága mindig az aktuális fogyasztástól, az importlehetőségektől, a hazai erőművi kapacitásoktól és a megújulóenergia-termeléstől függ.
Rendszerszintű áramkimaradásra a szakértő szerint akkor kellene számítani, ha egyszerre több kedvezőtlen körülmény jelentkezne:
- újabb erőművi kapacitás esne ki,
- jelentősen megemelkedne a villamosenergia-fogyasztás és
- korlátozottá válnának az importlehetőségek.
Hortay Olivér szerint ezek együttes jelentkezése már rendszerszintű problémát idézhetne elő.
A Paksi Atomerőmű kiesésével növekszik az importigény, csökken az ellátásbiztonság
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban azt állította, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van. Hortay Olivér szerint a magyar villamosenergia-rendszer jelenleg valóban képes kielégíteni az igényeket, és rendelkezésre állnak azok az importkapcsolatok, valamint hazai erőművi kapacitások, amelyekkel a kieső paksi termelés pótolható.
A paksi teljesítmény tartós csökkenése ugyanakkor növeli Magyarország importigényét, csökkenti az ellátásbiztonság szintjét, és egyre feszítettebbé teszi a rendszer működését. Ebben a helyzetben egy további, váratlan nehézség már nagyobb eséllyel idézhet elő rendszerszintű problémát.
A kialakult helyzet a kormány energiapolitikai felelősségét is felveti, a szakértő szerint azonban még korai átfogó értékelést adni az új kabinet teljesítményéről. Az elmúlt hónapokban jelentős változtatásokat hajtottak végre az energiaszektorban, a következő napok és hetek kihívásai pedig szerinte előzetesen megmutathatják, hogy ezek a lépések megfelelő irányba mozdították-e el a magyar energiapolitikát.