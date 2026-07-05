Újabb bizonyítékokat ígér a Fidesz a tiszás gyermekvédelmi botrányban és a „kamu Zsolti bácsi ügyben”

„Egyre több részletet feltárva a Magyar Péterék által tudatosan és szervezetten végrehajtott, intézetis gyerekeket felhasználó aljas politikai akciókról egyértelműen kijelenthetjük, hogy mind a kamu Zsolti bácsi ügy, mind a 11 éves Martin ügye sötét, maffiaszerű működést igazol” – írta Panyi Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője vasárnap, közösségi oldalán.

Maffiaszerű működés Magyar Péteréknél: lefizetett fiatalok, hamis vád, alvilági figurák?

Forrás: Facebook/Panyi Miklós

Mint fogalmazott, „csak hogy feldobjuk a Magyar-család és Bódis Kriszta hétvégéjét, a napokban újabb információk kerültek birtokunkba mind a két ügyben, s ezek további bűncselekmények elkövetésének gyanúját alapozzák meg”.

Panyi Miklós hozzátette,

az emberek egy részének már most elege van a mérhetetlen tiszás agresszióból, ezért segítik a munkánkat. Hiába a kétségbeesett fenyegetések irányukba.”

Mint mondta, hétfőn parlamenti ülés lesz, ami „mindig jó idegállapotba hozza a tiszás politikusokat, de jövő hétre készülünk más meglepetésekkel is”.

Bár úgy látom, a tiszás maffia jobbnak látta kimenekíteni Bangó Sándort Magyarországról. Mi is van azzal a július 9-ei határidővel? Ennyire forró lett a talaj, kedves Magyar Márton? Ennyire kellemetlen lett az ügy?

– tette fel a kérdést Panyi Miklós.