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tisza

Újabb bizonyítékokat ígér a Fidesz a tiszás gyermekvédelmi botrányban és a „kamu Zsolti bácsi ügyben”

15 perce
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Fiatalok felkutatása, leszállítása, lefizetése, kihasználása, majd eldobása, hamis vád, suttogó propaganda az internet legsötétebb bugyraiban, kétes hátterű közvetítők, alvilági figurák, a Tisza legbelsőbb köreinek közvetlen érintettsége. És ez még messze nem minden, Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint. Mint mondta, Magyar Péterék politikai akciói maffiaszerű működést igazolnak.
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tiszamaffiaszerű hálózatmaffiahamis vádMagyar Péter

„Egyre több részletet feltárva a Magyar Péterék által tudatosan és szervezetten végrehajtott, intézetis gyerekeket felhasználó aljas politikai akciókról egyértelműen kijelenthetjük, hogy mind a kamu Zsolti bácsi ügy, mind a 11 éves Martin ügye sötét, maffiaszerű működést igazol” – írta Panyi Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője vasárnap, közösségi oldalán.

Maffiaszerű működés Magyar Péteréknél: lefizetett fiatalok, hamis vád, alvilági figurák?
Maffiaszerű működés Magyar Péteréknél: lefizetett fiatalok, hamis vád, alvilági figurák?
Forrás: Facebook/Panyi Miklós

Mint fogalmazott, „csak hogy feldobjuk a Magyar-család és Bódis Kriszta hétvégéjét, a napokban újabb információk kerültek birtokunkba mind a két ügyben, s ezek további bűncselekmények elkövetésének gyanúját alapozzák meg”.

Panyi Miklós hozzátette,

az emberek egy részének már most elege van a mérhetetlen tiszás agresszióból, ezért segítik a munkánkat. Hiába a kétségbeesett fenyegetések irányukba.”

Mint mondta, hétfőn parlamenti ülés lesz, ami „mindig jó idegállapotba hozza a tiszás politikusokat, de jövő hétre készülünk más meglepetésekkel is”. 

Bár úgy látom, a tiszás maffia jobbnak látta kimenekíteni Bangó Sándort Magyarországról. Mi is van azzal a július 9-ei határidővel? Ennyire forró lett a talaj, kedves Magyar Márton? Ennyire kellemetlen lett az ügy? 

– tette fel a kérdést Panyi Miklós.

Súlyosbodhat a Zsolti bácsi-ügy: hamis tanúzásért és vesztegetésért is felelhetnek a szereplők

Ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum számára készített jogi elemzésében korábban arra mutatott rá, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy Bangó Sándor anyagi juttatás fejében tett valótlan állításokat, úgy a jogi felelősség több irányba is kiterjedhet. A szakértő szerint

ebben az esetben nemcsak a hamis tanúzás bűncselekménye merül fel, hanem a tanú befolyásolása és a vesztegetés is, amelyek akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők

– számolt be a Magyar Nemzet.

A Fidesz országgyűlési képviselője bejegyzésében azt is megjegyezte, „hazánk főbántalmazójának szolgamódon tapsikoló tiszás képviselők pedig semmiképpen se hagyják ki a helyi polgármesterek börtönnel való fenyegetését. Elvégre vasárnap van. Hátha van valami jó falunap.”

Gyermekeket használhat fel a tiszás maffia

Ahogy arról az Origo is beszámolt, korábban Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt arról, hogy szerinte politikai pedofíliának számít, hogy a Tisza 

védtelen, hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekeket használ aljas módon politikai célból, politikai ellenfelének a lejáratására”

Emlékeztetett rá, hogy minden Bangó Sanyikával és a „ki az a Zsolti bácsi”-s botránnyal kezdődött. Kiemelte, hogy az elmúlt három hétben sem Magyar Péter, sem testvére, Magyar Márton – a Kontoll nevű tiszás házimédia vezetője – sem cáfolták, hogy Bangó Sanyika 4 millió forintot kaphatott a lejárató interjúért.

Pócs János azzal vádolta Magyar Pétert és Bódis Krisztát, hogy 2025-ben egy „11 éves védtelen gyermeket lejárató interjúban használtak fel”. Azt mondta, a gyereket gyámjának tudta, beleegyezése, hozzájárulása és jelenléte nélkül három napig egy szállodában tartották.

Emiatt a gyám még 2025-ben feljelentést tett a rendőrségen. Az ügy azóta ügyészségi szakba került. 

Hegedűs Barbara pedig azt hangsúlyozta: a gyermekvédelem nem lehet a politikai haszonszerzés eszköze. A Fidesz országgyűlési képviselője az ügyet végtelenül szomorú történetnek nevezte, azt közölve: a gyermek a felvételt követően a pszichiátriára került. Szerinte felvetődik a kérdés, hogy ez az ügy és a „Zsolti bácsi ügy” összefonódik-e. „Tudatosan hálózhattak be gyermekeket, fiatalokat, hogy eszközként használják őket politikai lejárató kampányokban?” – tette fel a kérdést.

 

 

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