Újabb bizonyítékokat ígér a Fidesz a tiszás gyermekvédelmi botrányban és a „kamu Zsolti bácsi ügyben”

„Egyre több részletet feltárva a Magyar Péterék által tudatosan és szervezetten végrehajtott, intézetis gyerekeket felhasználó aljas politikai akciókról egyértelműen kijelenthetjük, hogy mind a kamu Zsolti bácsi ügy, mind a 11 éves Martin ügye sötét, maffiaszerű működést igazol” – írta Panyi Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője vasárnap, közösségi oldalán.
Mint fogalmazott, „csak hogy feldobjuk a Magyar-család és Bódis Kriszta hétvégéjét, a napokban újabb információk kerültek birtokunkba mind a két ügyben, s ezek további bűncselekmények elkövetésének gyanúját alapozzák meg”.
Panyi Miklós hozzátette,
az emberek egy részének már most elege van a mérhetetlen tiszás agresszióból, ezért segítik a munkánkat. Hiába a kétségbeesett fenyegetések irányukba.”
Mint mondta, hétfőn parlamenti ülés lesz, ami „mindig jó idegállapotba hozza a tiszás politikusokat, de jövő hétre készülünk más meglepetésekkel is”.
Bár úgy látom, a tiszás maffia jobbnak látta kimenekíteni Bangó Sándort Magyarországról. Mi is van azzal a július 9-ei határidővel? Ennyire forró lett a talaj, kedves Magyar Márton? Ennyire kellemetlen lett az ügy?
– tette fel a kérdést Panyi Miklós.
Ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum számára készített jogi elemzésében korábban arra mutatott rá, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy Bangó Sándor anyagi juttatás fejében tett valótlan állításokat, úgy a jogi felelősség több irányba is kiterjedhet. A szakértő szerint
ebben az esetben nemcsak a hamis tanúzás bűncselekménye merül fel, hanem a tanú befolyásolása és a vesztegetés is, amelyek akár többéves szabadságvesztéssel is büntethetők
– számolt be a Magyar Nemzet.
A Fidesz országgyűlési képviselője bejegyzésében azt is megjegyezte, „hazánk főbántalmazójának szolgamódon tapsikoló tiszás képviselők pedig semmiképpen se hagyják ki a helyi polgármesterek börtönnel való fenyegetését. Elvégre vasárnap van. Hátha van valami jó falunap.”
Gyermekeket használhat fel a tiszás maffia
Ahogy arról az Origo is beszámolt, korábban Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt arról, hogy szerinte politikai pedofíliának számít, hogy a Tisza
védtelen, hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekeket használ aljas módon politikai célból, politikai ellenfelének a lejáratására”
Emlékeztetett rá, hogy minden Bangó Sanyikával és a „ki az a Zsolti bácsi”-s botránnyal kezdődött. Kiemelte, hogy az elmúlt három hétben sem Magyar Péter, sem testvére, Magyar Márton – a Kontoll nevű tiszás házimédia vezetője – sem cáfolták, hogy Bangó Sanyika 4 millió forintot kaphatott a lejárató interjúért.
Pócs János azzal vádolta Magyar Pétert és Bódis Krisztát, hogy 2025-ben egy „11 éves védtelen gyermeket lejárató interjúban használtak fel”. Azt mondta, a gyereket gyámjának tudta, beleegyezése, hozzájárulása és jelenléte nélkül három napig egy szállodában tartották.
Emiatt a gyám még 2025-ben feljelentést tett a rendőrségen. Az ügy azóta ügyészségi szakba került.
Hegedűs Barbara pedig azt hangsúlyozta: a gyermekvédelem nem lehet a politikai haszonszerzés eszköze. A Fidesz országgyűlési képviselője az ügyet végtelenül szomorú történetnek nevezte, azt közölve: a gyermek a felvételt követően a pszichiátriára került. Szerinte felvetődik a kérdés, hogy ez az ügy és a „Zsolti bácsi ügy” összefonódik-e. „Tudatosan hálózhattak be gyermekeket, fiatalokat, hogy eszközként használják őket politikai lejárató kampányokban?” – tette fel a kérdést.